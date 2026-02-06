Hesburger

Hesburgerin ravintoloista Suomessa kerättiin lähes 400 000 kiloa käytettyä paistoöljyä uusiutuvien polttoaineiden raaka-aineeksi

11.2.2026 08:33:08 EET | Hesburger | Tiedote

Jaa

Hesburger-ravintoloissa paistetaan päivittäin tuhansia kiloja ranskanperunoita. Vuonna 2025 Suomen 260:sta Hesburger-ravintolasta kerättiin yhteensä lähes 400 000 kiloa käytettyä paistoöljyä. Sitä voidaan hyödyntää Nesteen uusiutuvien polttoaineiden, kuten Neste MY Uusiutuvan Dieselin, valmistuksen yhtenä raaka-aineena.

Hesburger-rekat kuljettavat raaka-aineita ja tarvikkeita ravintoloihin ympäri maata. Vuosittain ne tankkaavat yhteensä noin 176 000 litraa Neste MY Uusiutuvaa Dieseliä, minkä voimin viime vuonna ajettiin yli 420 000 kilometriä.
Hesburger-rekat kuljettavat raaka-aineita ja tarvikkeita ravintoloihin ympäri maata. Vuosittain ne tankkaavat yhteensä noin 176 000 litraa Neste MY Uusiutuvaa Dieseliä, minkä voimin viime vuonna ajettiin yli 420 000 kilometriä. Heikki Salonen

Tällä hetkellä valtaosan, yhteensä 153 Hesburger-ravintolan kotimaan kuljetukset ajetaan rekoilla, joiden polttoaineena käytetään Neste MY Uusiutuvaa Dieseliä.

– Hesburger-rekat kuljettavat raaka-aineita ja tarvikkeita ravintoloihin ympäri maata. Vuosittain ne tankkaavat yhteensä noin 176 000 litraa Neste MY Uusiutuvaa Dieseliä, minkä voimin viime vuonna ajettiin yli 420 000 kilometriä. On hienoa, että käytetty paistoöljy voi saada uuden elämän liikenteessä. Käyttämällä Nesteen uusiutuvaa dieseliä kuljetuskalustomme polttoaineena pienennämme toimitusketjumme päästöjä, Hesburgerin Global Sustainability Manager Eeva Mäki kertoo.

Neste MY Uusiutuva Diesel™ valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista, kuten käytetystä paistoöljystä ja elintarviketeollisuuden jätteistä ja tähteistä. Sen käytöllä Hesburger on voinut vähentää kuljetustensa kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia fossiiliseen dieseliin verrattuna.*

– Nesteen tavoitteena on auttaa asiakkaitamme vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen avulla vuositasolla vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Yhteistyö Hesburgerin kanssa on toimiva esimerkki siitä, miten elinkaarensa päähän tullut öljy voidaan kierrättää hyötykäyttöön. Käytetty paistoöljy soveltuu erinomaisesti  korkealaatuisten uusiutuvien polttoaineiden valmistukseen. Valitsemalla Nesteen uusiutuvan dieselin kalustonsa polttoaineeksi Hesburger on voinut  vähentää kalustonsa  kasvihuonekaasupäästöjä, Nesteen Marketing & Services liiketoiminnan yritysmyynnistä vastaava johtaja Joni Pihlström sanoo.

Hesburger on tehnyt pitkäjänteistä työtä toimintansa ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja pyrkii pienentämään hiilijalanjälkeään kokonaisvaltaisesti energiankulutuksesta pakkauksiin. Logistiikassa on hyödynnetty uusiutuvaa dieseliä jo vuodesta 2019. Suomen lisäksi käytetty paistoöljy kerätään Hesburgerin ravintoloista talteen ja kierrätetään Virossa, Latviassa ja Liettuassa.

*)  Polttoaineen elinkaaren aikaisten päästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmät ovat EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin III (tarkistettu RED EU 2018/2001) mukaisia.

Avainsanat

hesburgernestemy uusiutuva dieselpaistoöljypäästöt

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Hesburger-rekat kuljettavat raaka-aineita ja tarvikkeita ravintoloihin ympäri maata. Vuosittain ne tankkaavat yhteensä noin 176 000 litraa Neste MY Uusiutuvaa Dieseliä, minkä voimin viime vuonna ajettiin yli 420 000 kilometriä.
Hesburger-rekat kuljettavat raaka-aineita ja tarvikkeita ravintoloihin ympäri maata. Vuosittain ne tankkaavat yhteensä noin 176 000 litraa Neste MY Uusiutuvaa Dieseliä, minkä voimin viime vuonna ajettiin yli 420 000 kilometriä.
Heikki Salonen
Lataa
Hesburger-ravintoloiden ranskalaisten käytetty paistoöljy kerätään talteen ja siitä tehdään Neste MY Uusiutuva Diesel™ -polttoainetta. Sitä tankkaavat myös Hesburger-rekat.
Hesburger-ravintoloiden ranskalaisten käytetty paistoöljy kerätään talteen ja siitä tehdään Neste MY Uusiutuva Diesel™ -polttoainetta. Sitä tankkaavat myös Hesburger-rekat.
Heikki Salonen
Lataa
Fiina Thessler
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Burger-In Oy on suomalainen perheyritys ja Hesburger sen rekisteröity liikemerkki. Hesburger-ravintoloita löytyy yhdeksästä maasta: Suomesta, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Saksasta, Ukrainasta, Bulgariasta, Puolasta ja Romaniasta. Hesburger työllistää Suomessa noin 6000 työntekijää ja ulkomailla noin 3100 työntekijää. Vuoden 2024 verollinen myynti Suomessa oli 295 miljoonaa euroa ja ulkomailla 193,6 miljoonaa euroa.

www.hesburger.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Hesburger

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye