Pelasta Itämeri -palkinnon saaja selviää venemessujen Itämeri-päivänä 13.2.



Pelasta Itämeri -palkinnosta pitchataan Vene 26 Båt -messuilla perjantaina 13.2. klo 16-17 Purjehdussataman Maritim-lavalla. Venemessuilla kuullaan kolmen tahon pitchaukset, joiden perusteella voittaja päätetään. Mukana kisassa ovat Fishheart (kalatie-hanke), Kiteen Mato ja Multa (ravinnetta talteenottava filtteri ruokohelvesta) ja Turun amk (Coastrider-tutkimus). Suomen Messusäätiön 20 000 euron Pelasta Itämeri -palkinnon voi saada henkilö, ryhmä, yhteisö tai yritys, joka on kehittänyt innovaation, ajatusmallin tai keinon, joka vaikuttaa merien ja vesistöjen ekologisen tilan parantumiseen, tuo Suomelle positiivista imagoa ja josta voi kehittyä kansainvälisestikin merkittävä tuote tai palvelu.



Palkinnon saajasta päättää raati, johon kuuluu henkilöitä, joiden edustamat tahot tekevät merkittävää työtä Itämeren pelastamiseksi. Raatiin kuuluvat toimitusjohtaja Annamari Arrakoski-Engardt John Nurmisen Säätiöstä, toiminnanjohtaja Katja Rytkönen Pidä Saaristo Siistinä ry:stä ja toimitusjohtaja Ville Wahlberg Baltic Sea Action Groupista sekä Tekniikka & Talous -lehden päätoimittaja Mikko Virta.



Pelasta Itämeri -palkinto jaetaan nyt kahdeksatta kertaa. Palkinnon ovat saaneet aikaisempina vuosina: 2019 Solar Water Solutions, 2020 Origin by Ocean, 2021 Christian Feodoroffin perustama Seaboost ja Loviisan Veneveistämö, 2022 Weeefiner, 2023 Watec Consulting, 2024 Kiteen Mato ja Multa ja 2025 NPHarvest.



Suomen Messusäätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka tukee suomalaista osaamista ja elinkeinoelämää jakaen vuosittain noin 500 000 € arvosta avustuksia, apurahoja ja tunnustuspalkintoja. Säätiön avustuksilla pyritään vastaamaan aikamme

merkittäviin haasteisiin ympäristön, väestömuutoksen, teknologian ja digitalisaation sekä talouden ja kaupungistumisen alueilla.



Helsingin kansainväliset venemessut Vene 26 Båt -messut järjestetään 6.– 15.2.2026 Helsingin Messukeskuksessa. Helsingin Messukeskus järjestää Pohjois-Euroopan suurimman veneilytapahtuman Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimeksiannosta. Tapahtuman vastuullisuuskumppani on WWF Suomi.

