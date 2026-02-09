Pelasta Itämeri -palkinnon saaja selviää venemessujen Itämeri-päivänä 13.2.
11.2.2026 07:56:07 EET | Messukeskus | Tiedote
Suomen Messusäätiön 20 000 euron Pelasta Itämeri -palkinto jaetaan perjantaina 13.2. Vene 26 Båt -messuilla. Palkinnolla tahdotaan kiinnittää huomiota Itämeren tilaan ja palkita taho, joka on tehnyt arvokasta työtä ympäristön hyväksi. Vene 26 Båt -messut järjestetään 6. – 15.2.2026 Helsingin Messukeskuksessa.
Pelasta Itämeri -palkinnosta pitchataan Vene 26 Båt -messuilla perjantaina 13.2. klo 16-17 Purjehdussataman Maritim-lavalla. Venemessuilla kuullaan kolmen tahon pitchaukset, joiden perusteella voittaja päätetään. Mukana kisassa ovat Fishheart (kalatie-hanke), Kiteen Mato ja Multa (ravinnetta talteenottava filtteri ruokohelvesta) ja Turun amk (Coastrider-tutkimus). Suomen Messusäätiön 20 000 euron Pelasta Itämeri -palkinnon voi saada henkilö, ryhmä, yhteisö tai yritys, joka on kehittänyt innovaation, ajatusmallin tai keinon, joka vaikuttaa merien ja vesistöjen ekologisen tilan parantumiseen, tuo Suomelle positiivista imagoa ja josta voi kehittyä kansainvälisestikin merkittävä tuote tai palvelu.
Palkinnon saajasta päättää raati, johon kuuluu henkilöitä, joiden edustamat tahot tekevät merkittävää työtä Itämeren pelastamiseksi. Raatiin kuuluvat toimitusjohtaja Annamari Arrakoski-Engardt John Nurmisen Säätiöstä, toiminnanjohtaja Katja Rytkönen Pidä Saaristo Siistinä ry:stä ja toimitusjohtaja Ville Wahlberg Baltic Sea Action Groupista sekä Tekniikka & Talous -lehden päätoimittaja Mikko Virta.
Pelasta Itämeri -palkinto jaetaan nyt kahdeksatta kertaa. Palkinnon ovat saaneet aikaisempina vuosina: 2019 Solar Water Solutions, 2020 Origin by Ocean, 2021 Christian Feodoroffin perustama Seaboost ja Loviisan Veneveistämö, 2022 Weeefiner, 2023 Watec Consulting, 2024 Kiteen Mato ja Multa ja 2025 NPHarvest.
----------------------------------------
Suomen Messusäätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka tukee suomalaista osaamista ja elinkeinoelämää jakaen vuosittain noin 500 000 € arvosta avustuksia, apurahoja ja tunnustuspalkintoja. Säätiön avustuksilla pyritään vastaamaan aikamme
merkittäviin haasteisiin ympäristön, väestömuutoksen, teknologian ja digitalisaation sekä talouden ja kaupungistumisen alueilla.
Helsingin kansainväliset venemessut Vene 26 Båt -messut järjestetään 6.– 15.2.2026 Helsingin Messukeskuksessa. Helsingin Messukeskus järjestää Pohjois-Euroopan suurimman veneilytapahtuman Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimeksiannosta. Tapahtuman vastuullisuuskumppani on WWF Suomi.
Lisätietoja: Helsingin Messukeskus, tiedottaja Teija Armanto, Messukeskus, puh. 050 376 0809
www.venemessut.fi #venemessut #pelastaitämeri #messusäätiö
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Messukeskus
Kevätmessut herättää asumisen unelmat eloon – OmaKoti -tapahtuma ja massiivinen Ideapiha kevään vetonauloina9.2.2026 16:57:39 EET | Tiedote
Suomen suurin puutarhanhoidon, rakentamisen, remontoinnin ja sisustamisen tapahtumakokonaisuus tuo kevään Helsingin Messukeskukseen 26.–29.3.2026. Tämän kevään merkittävin uutinen on OmaKoti -tapahtuman vahva paluu, mikä tekee kokonaisuudesta maan kattavimman asumisen ja rakentamisen areenan.
KUTSU: Vene 26 Båt -messujen Itämeri-päivä pe 13.2.8.2.2026 12:03:20 EET | Kutsu
Helsingin kansainvälisillä venemessuilla on Itämeri-päivä perjantaina 13.2. ja silloin järjestetään klo 14 ensimmäinen kansainvälinen Baltic Sea Boating Forum – olet tervetullut kuulemaan veneilyalan, päättäjien ja sidosryhmien keskustelua Itämeren tulevaisuudesta. Lisäksi päivän aikana jaetaan Suomen Messusäätiön 20 000 euron Pelasta Itämeri -palkinto ja järjestetään useita keskusteluja ympäristönsuojelusta.
Vene 26 Båt -messuilla palkitaan parhaat ja toimivimmat veneuutuudet6.2.2026 17:30:17 EET | Tiedote
Vene 26 Båt -messuilla valitaan nyt jo 27. kertaa Messujen avovene, retki- tai yhteysvene, matkavene sekä purjevene esillä olevista uutuuksista. Lisäksi palkitaan toista kertaa Messujen kalastusvene. Venemessuilla on esillä monipuolinen ja laajavalikoima veneitä ja paljon uutuuksia. Vene 26 Båt -messut järjestetään 6. – 15.2.2026 Helsingin Messukeskuksessa.
Vuoden Veneilyteko 2025 Juho Karhun Alluring Arctic -medialle6.2.2026 15:16:23 EET | Tiedote
Ympäristö- ja Ilmastoministeri Sari Multala on valinnut Veneilytoimittajat ry -Båtjournalisterna rf toimeksiannosta Vuoden Veneilyteko -palkinnon saajaksi Alluring Arctic -median, joka kertoo Juho Karhun ja Sohvi Kangasluoman purjehduksista ja elämästä arktisilla alueilla.
Vuoden vierasvenesatamat 2026 ovat Örö ja Spahotel Casino, Savonlinna6.2.2026 10:20:00 EET | Tiedote
Suomen Messusäätiön ja Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n järjestämässä Vuoden vierasvenesatama -äänestyksessä haettiin erikseen rannikkoalueen ja Järvi-Suomen suosikkisatamaa. Voittajiksi valittiin Örö Saaristomerellä sekä Spahotel Casino, Savonlinna. Vuoden vierasvenesatamat palkitaan vuosittain Vene Båt -messujen yhteydessä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme