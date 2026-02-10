JHL: Hankintalakiesitys on pysäytettävä – Uhkaa perustuslakia, kuntataloutta ja Suomen turvallisuutta
11.2.2026 08:30:00 EET | Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL | Tiedote
Ammattiliitto JHL vaatii, että hallituksen hankintalakiesitys siirretään käsiteltäväksi eduskunnan perustuslakivaliokuntaan ja talousvaliokuntaan. Esityksen vaikutukset ovat niin laajoja ja riskialttiita, ettei sitä voida käsitellä tavanomaisena teknisenä lakimuutoksena.
Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström toteaa asiantuntijoiden suhtautuvan hyvin kielteisesti hallituksen hankintalakiesitykseen.
– Yritysjuridiikan professori Petri Kuoppamäki ja valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen toteavat lausunnoissaan, että hankintalain uudistus – erityisesti niin sanottu inhouse-yhtiöitä koskeva muutos – on ongelmallinen perustuslain, kuntien itsehallinnon sekä taloudellisten vaikutusten arvioinnin näkökulmasta.
Ekström kertoo, että lakiesityksen on arvioitu eri laskelmien mukaan nostavan kuntien ja julkisen sektorin kustannuksia vähintään 600 miljoonaa euroa ja jopa 3 miljardia euroa. Näin mittava kustannusriski on kohtuuton tilanteessa, jossa kuntatalous on jo valmiiksi äärirajoilla.
– Kunnille esitetty siirtymäaika on täysin riittämätön. Kunnilta edellytetään nopeita ja kalliita rakenteellisia muutoksia ilman luotettavaa kokonaisarviota lain vaikutuksista.
– Lakiesitys herättää vakavan huolen Suomen huoltovarmuudesta ja kokonaisturvallisuudesta. Valmiuslain näkökulmasta keskeinen kysymys on, miten varmistetaan, että yksityiset palveluntuottajat toimivat kriisi- ja sotatilanteessa Suomen yleisen edun mukaisesti. Uusi hankintalaki voi johtaa siihen, että kriittisiä toimintoja ja kyberturvallisuutta ulkoistetaan kansainvälisille pääomasijoittajille.
Ekströmin mukaan Suomen omavaraisuus energiassa, vesihuollossa, ruoantuotannossa ja muissa kriittisissä palveluissa on keskeinen osa kansallista turvallisuutta. Tätä ei saa murentaa pakonomaisella kilpailuttamisella.
– Hankintalakiesitys heikentää suomalaista yrittäjyyttä ja kotimaisia alihankintaketjuja. Kova hintakilpailu suosii suuria kansainvälisiä toimijoita pk-yritysten kustannuksella, mikä rapauttaa alueellista elinvoimaa ja työpaikkoja.
– Lisäksi verotulot uhkaavat pienentyä, jos kansainväliset toimijat maksavat heikompien työehtosopimusten mukaisia palkkoja. Matalammat palkat tarkoittavat pienempiä kunnallisveroja ja heikompaa ostovoimaa paikallistalouksissa.
Ekström muistuttaa, että pääomasijoittajavetoisessa mallissa palvelujen ensisijainen tavoite on voiton tuottaminen, ei palvelujen saatavuus. Kun palvelu ei tuota riittävästi voittoa, sitä leikataan tai se ajetaan alas: usein juuri siellä, missä tarve on suurin.
– Lisäksi EU valmistelee omaa hankintalainsäädännön uudistustaan. Suomen tulisi odottaa EU-tason ratkaisuja eikä kiirehtiä kansallista lakia, joka voi osoittautua ristiriitaiseksi tulevan EU-lainsäädännön kanssa.
– Hankintalakiesityksen käsittely on keskeytettävä ja siirrettävä perustuslakivaliokuntaan ja talousvaliokuntaan. Kyse ei ole vain hankinnoista, vaan kuntien itsehallinnosta, työpaikoista, verotuloista ja Suomen turvallisuudesta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Håkan EkströmJHL:n puheenjohtajaPuh:040 828 2865hakan.ekstrom@jhl.fi
Tietoja julkaisijasta
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvoinnin ammattilaisia ja opiskelijoita yhdistävä ammattiliitto kunnissa, valtiolla ja yksityisissä hyvinvointipalveluissa. Hyvinvointipalveluja tuottavia jäseniä meillä on noin 165 000. JHL on SAK:n jäsenjärjestö.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
JHL: Hallituksen sote-rahoitusmalli uhkaa romuttaa hyvinvointialueet – Kyse on kylmästä leikkauspolitiikasta10.2.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Ammattiliitto JHL tyrmää hallituksen esittämät muutokset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusmalliin. Esitys on puhdas säästötoimi, joka ei ratkaise hyvinvointialueiden rahoituksen rakenteellisia ongelmia, vaan pahentaa niitä ja lisää alueellista eriarvoisuutta.
JHL: Hallituksen esitykset heikentävät työsuhdeturvaa ja lisäävät epävarmuutta5.2.2026 12:49:33 EET | Tiedote
Ammattiliitto JHL vastustaa hallituksen esittämiä työelämälainsäädännön muutoksia. Esitykset heikentävät työntekijöiden asemaa, lisäävät epävarmuutta ja siirtävät työnantajariskejä työntekijöiden kannettaviksi ilman hyväksyttäviä perusteita.
Privata socialservicebranschens kollektivavtalsförhandlingar kantrade – JHL varslar om strejk29.1.2026 16:01:31 EET | Pressmeddelande
JHL sätter fart på de fastkörda förhandlingarna med en tredagarsstrejk 17–19.2.2026. Strejken gäller valda arbetsplatser inom den privata socialservicebranschen på olika håll i Finland.
The collective agreement negotiations of the private social services sector have broken down – JHL issues a strike warning29.1.2026 16:01:31 EET | Press release
Trade Union JHL is going to boost the deadlocked negotiations with a three day long strike on 17–19 February 2026. The strike targets selected workplaces in the private social services sector in different parts of Finland.
Yksityisen sosiaalialan työehtoneuvottelut kariutuivat – JHL antaa lakkovaroituksen29.1.2026 13:00:00 EET | Tiedote
Ammattiliitto JHL vauhdittaa jumiutuneita neuvotteluja kolmipäiväisellä lakolla 17.–19.2.2026. Lakko kohdistuu valikoituihin yksityisen sosiaalialan työpaikkoihin eri puolilla Suomea.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme