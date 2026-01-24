MEP Aura Salla: Yhdysvaltalaisten teknologia- ja luottokorttiyritysten “kill switch” on realismia
11.2.2026 07:00:00 EET | MEP Aura Salla | Tiedote
Europarlamentaarikko Aura Salla (kok., EPP) varoittaa, että riippuvuus yhdysvaltalaisista teknologiayrityksistä ja luottokorteista uhkaa Euroopan turvallisuutta ja itsemääräämisoikeutta. Salla muistuttaa, että niin sanottu ”kill switch”, eli mahdollisuus katkaista pääsy palveluihin poliittisen päätöksen seurauksena, ei ole mielipideasia, vaan tekninen ja lainsäädännöllinen fakta, joka on Euroopassa nähty jo käytännössä.
Euroopan digitaalinen infrastruktuuri ja luottokortit ovat yhdysvaltalaisten yritysten varassa. Riippumattomien tutkimuslaitosten, kuten Tech Policy Pressin, mukaan yhdysvaltalaisilla teknologiayrityksillä on mahdollisuus rajoittaa käyttäjien pääsyä palveluihin Yhdysvaltain viranomaisten pyynnöstä. Esimerkiksi luottokorteissa eurooppalaiset ovat tällä hetkellä pitkälti kahden yhdysvaltalaisen yhtiön varassa.
”Eurooppalaiset käyttävät pääasiallisina luottokortteina Visaa ja Mastercardia, joiden kyky keskeyttää palvelut nopeasti nähtiin esimerkiksi Venäjän pakotteiden yhteydessä. Aivan kuten Microsoftkin, myös nämä yhtiöt pystyvät käyttämään ”kill switch” -toimintoa. Eurooppalainen kriittinen teknologia on siis käytännössä toisen valtion poliittisten päätösten ja lainsäädännön varassa,” Salla sanoo.
Sallan viittaamista toimista on nähty jo esimerkkejä: maaliskuussa 2025 yhdysvaltalainen tuomioistuin määräsi pilvipalvelut keskeyttämään ATB-pankin toiminnan Amsterdamissa, ja kesäkuussa 2025 Microsoft katkaisi Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) pääsyyttäjän pääsyn palveluihin Yhdysvaltojen politiikan seurauksena.
”Eurooppalaisia pilvi-, ohjelmisto- ja kyberturvallisuusratkaisuja on jo tarjolla. On oleellista valita avoimen lähdekoodin ratkaisuja ja varmistaa rajapintojen standardit, jotta eurooppalaiset vaihtoehdot toimivat saumattomasti yhteen. Julkisten hankintojen kriteerejä muuttamalla Euroopan on valittava eurooppalaisia ratkaisuja ja samalla ohjattava merkittävä määrä rahaa eurooppalaisen teknologian kehittämiseen,” Salla painottaa.
Myös luottokorttien osalta Salla näkee, että Euroopan on nopeasti edistettävä eurooppalaisia riippumattomia vaihtoehtoja, ja nostaa esiin digieuron ja kansalliset mallit.
”Yksityisen sektorin ratkaisut ovat keskeisiä, mutta lyhyellä aikavälillä myös Euroopan keskuspankkivetoinen digieuro voi toimia keinona rakentaa eurooppalainen, tarvittaessa offline-toimiva maksamisen vaihtoehto. Kansalliset ratkaisut, kuten Ranskan Carte Bancaire -järjestelmä, osoittavat, että riippumattomia malleja on mahdollista rakentaa,” Salla sanoo.
Salla muistuttaa, että muutos maksaa lyhyellä aikavälillä ja vaatii töitä, mutta on välttämätön Euroopan turvallisuuden ja digitaalisen itsemääräämisoikeuden turvaamiseksi.
”On järjetöntä maksaa kalliita lisenssejä yhdysvaltalaisille toimijoille, pitää itseämme yhdysvaltalaisten luottokorttien varassa ja tukea ulkomaisia talouksia samalla kun meillä ei ole kontrollia omasta datastamme,” Salla päättää.
