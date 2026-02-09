Lidlin Crivit-kampanjan kasvona tennistähti Stefanie Graf – kannustaa kaikkia liikkumaan
11.2.2026 09:59:35 EET | Lidl Suomi | Tiedote
Lidl käynnistää kansainvälisen Crivit-kampanjan yhdessä tennistähti Stefanie Grafin kanssa. ”Find your move” -teemainen kampanja pyrkii välittämään liikkumisen iloa kaikkien arkeen. Kampanja näkyy ja kuuluu eri kanavissa ja Lidl-myymälöissä ympäri Suomen.
Stefanie Grafin tennisuraan on mahtunut muun muassa 22 Grand Slam -voittoa ja 377 viikkoa maailmanlistan kärjessä. Huippu-uran jälkeen Grafin suhde urheiluun on muuttunut: keskiössä ei ole enää kilpailu tai huippusuoritukset, vaan kokonaisvaltainen hyvinvointi, minkä vuoksi hän sopii hyvin kumppaniksi Lidlin Crivit-merkille.
– Minulle liikkuminen on paljon enemmän kuin vain treenaamista tai suorittamista – se on elämäntapa, jonka iloa haluan välittää mahdollisimman monelle. Yhteistyö Lidlin kanssa on minulle tärkeää, koska uskomme molemmat, että liikkuminen kuuluu kaikille. Crivit tarjoaa huippulaatua parhaaseen hintaan, jolloin kuka tahansa voi kokeilla uusia lajeja ja löytää oman suosikkitapansa liikkua, Stefanie Graf sanoo.
Laadukasta urheilua kaikille
Lidl haluaa Crivit-merkin tuotteillaan tehdä urheilusta kaikille helposti lähestyttävää. Laadukas ja edullinen mallisto on suunnattu kaikenikäisille ja -tasoisille liikkujille. Valikoimasta löytyy varusteita ja vaatteita useisiin eri lajeihin. Nyt käynnistyvässä kampanjassa keskitytään erityisesti retkeilyyn ja ulkoiluun, pyöräilyyn, kuntoiluun, juoksuun sekä joukkuepeleihin. Lidl haluaa kannustaa ihmisiä kokeilemaan rohkeasti uusia lajeja ja löytämään itselleen sopivin tapa liikkua.
– Keskitymme jatkossakin tekemään omista merkeistämme kaupan alan parhaita. Sloganimme on “Lidl. Se kannattaa.”, ja haluamme pitää siitä kiinni tarjoamalla kaiken tarpeellisen asiakkaidemme arkeen. Työkalubrändimme Parksiden menestyksen jälkeen vuorossa on urheilu: tuomme laadukkaat harrastusvälineet jokaisen ulottuville. Olemme iloisia, että Stefanie Graf valitsi juuri Lidlin kumppanikseen! kertoo Lidl Internationalin asiakkuusjohtaja Jens Thiemer.
– Crivit-tuotteiden avulla teemme harrastamisesta mahdollista kaikille: haluamme, että jokaisella suomalaisella on varaa laadukkaisiin urheiluvaatteisiin ja -varusteisiin. Stefanie Grafin kanssa innostamme nyt entistä useampia ihmisiä liikkumaan ja tuomme urheilun osaksi jokaisen arkipäivää, jatkaa Lidl Suomen markkinointi- ja asiakkuusjohtaja Meri Aalto.
Lidlissä myytävän Crivit-brändin monikanavainen kampanja alkaa 14. helmikuuta 2026.
Lisätietoja Crivit-merkistä löytyy osoitteesta www.crivit.com.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lidlin viestintäLidlin viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9-16.Puh:(09) 23456 400media@lidl.fi
Tietoa julkaisijasta
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lidl Suomi
27 % kasvu heviosastolla – Lidlin tammikuun heviale innosti erityisesti hedelmien pariin9.2.2026 12:58:08 EET | Tiedote
Lidl toteutti tammikuun aikana kaikkien aikojen alennuskampanjan, jossa koko hedelmä- ja vihannesosasto oli alennuksessa koko kuukauden. Alennus oli parhaimmillaan jopa 30 prosenttia. Alennukset innostivat asiakkaita erityisesti erikoisempien hedelmien pariin ja kokonaisuudessaan tammikuun aikana myytiin yli miljoona kasvista enemmän kuin vuotta aiemmin.
Lidlissä otetaan käyttöön uusi tapa asioida kaupassa – asiakkaat voivat skannata ostokset suoraan kassiin20.1.2026 08:17:55 EET | Tiedote
Lidlin sovelluksessa on otettu käyttöön uusi toiminto: asiakas voi skannata tuotteet itse puhelimella ja pakata ostokset suoraan omaan kassiin. Maksaminen hoituu kätevästi pikakassalla. Ominaisuus on tiistaista 20.1. alkaen käytössä yli 40 Lidl-myymälässä eri puolilla Suomea ja laajenee nopeasti koko Suomeen. Tavoitteena on tarjota ketterä kauppareissu sitä kaipaaville asiakkaille.
Lidl tekee rajun toimen muovikassien kulutuksen vähentämiseksi – kassin hinta nousee 59 senttiin16.1.2026 15:34:51 EET | Tiedote
Suomalaiset ostavat muovikasseja edelleen liikaa, mikä on luonnon kannalta huono uutinen – muovi on yksi yleisimmin luonnosta löytyvä roska. Muovikassien ostaminen on vähentynyt, mutta muutos tapahtuu liian verkkaisesti. Lidl pyrkii uudella hinnankorotuksella ohjaamaan muiden kassivaihtoehtojen pariin ja näin vauhdittaa muovikassien käytön vähentämistä nostamalla kassin hinnan 59 senttiin tiistaina 20.1.
Lidlille myönnettiin hyvästä HR-työstä Top Employer 2026 -sertifikaatti15.1.2026 10:54:11 EET | Tiedote
Kansainvälinen Top Employers Institute arvioi vuosittain yritysten henkilöstökäytänteitä ympäri maailmaa. Lidl Suomi on jo usean vuoden ajan auditoitu huipputyönantajaksi ja saanut Top Employer -sertifikaatin ja on siten yksi maamme parhaista työnantajista.
Lidlin kesätyöhaku on auki – tarjolla satoja tehtäviä ympäri Suomea5.1.2026 10:12:28 EET | Tiedote
Lidlin myymälöissä ja kolmessa jakelukeskuksessa on avoinna 855 työpaikkaa kesälle 2026. Haku on käynnissä 5.1.–21.1. Viime kesän konkareita palkataan lisäksi noin 200 henkilöä. Valtaosa kesätyöntekijöistä pääsee työskentelemään myyjän tehtävissä sekä keräilemään tuotteita jakelukeskuksessa, mutta myös hallinnollisiin tehtäviin jakelukeskuksiin ja pääkonttorille palkataan muutamia työntekijöitä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme