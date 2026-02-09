Lidlin Crivit-kampanjan kasvona tennistähti Stefanie Graf – kannustaa kaikkia liikkumaan

Stefanie Grafin tennisuraan on mahtunut muun muassa 22 Grand Slam -voittoa ja 377 viikkoa maailmanlistan kärjessä. Huippu-uran jälkeen Grafin suhde urheiluun on muuttunut: keskiössä ei ole enää kilpailu tai huippusuoritukset, vaan kokonaisvaltainen hyvinvointi, minkä vuoksi hän sopii hyvin kumppaniksi Lidlin Crivit-merkille.

– Minulle liikkuminen on paljon enemmän kuin vain treenaamista tai suorittamista – se on elämäntapa, jonka iloa haluan välittää mahdollisimman monelle. Yhteistyö Lidlin kanssa on minulle tärkeää, koska uskomme molemmat, että liikkuminen kuuluu kaikille. Crivit tarjoaa huippulaatua parhaaseen hintaan, jolloin kuka tahansa voi kokeilla uusia lajeja ja löytää oman suosikkitapansa liikkua, Stefanie Graf sanoo.

Laadukasta urheilua kaikille

Lidl haluaa Crivit-merkin tuotteillaan tehdä urheilusta kaikille helposti lähestyttävää. Laadukas ja edullinen mallisto on suunnattu kaikenikäisille ja -tasoisille liikkujille. Valikoimasta löytyy varusteita ja vaatteita useisiin eri lajeihin. Nyt käynnistyvässä kampanjassa keskitytään erityisesti retkeilyyn ja ulkoiluun, pyöräilyyn, kuntoiluun, juoksuun sekä joukkuepeleihin. Lidl haluaa kannustaa ihmisiä kokeilemaan rohkeasti uusia lajeja ja löytämään itselleen sopivin tapa liikkua.

– Keskitymme jatkossakin tekemään omista merkeistämme kaupan alan parhaita. Sloganimme on “Lidl. Se kannattaa.”, ja haluamme pitää siitä kiinni tarjoamalla kaiken tarpeellisen asiakkaidemme arkeen. Työkalubrändimme Parksiden menestyksen jälkeen vuorossa on urheilu: tuomme laadukkaat harrastusvälineet jokaisen ulottuville. Olemme iloisia, että Stefanie Graf valitsi juuri Lidlin kumppanikseen! kertoo Lidl Internationalin asiakkuusjohtaja Jens Thiemer.

– Crivit-tuotteiden avulla teemme harrastamisesta mahdollista kaikille: haluamme, että jokaisella suomalaisella on varaa laadukkaisiin urheiluvaatteisiin ja -varusteisiin. Stefanie Grafin kanssa innostamme nyt entistä useampia ihmisiä liikkumaan ja tuomme urheilun osaksi jokaisen arkipäivää, jatkaa Lidl Suomen markkinointi- ja asiakkuusjohtaja Meri Aalto.

Lidlissä myytävän Crivit-brändin monikanavainen kampanja alkaa 14. helmikuuta 2026.

Lisätietoja Crivit-merkistä löytyy osoitteesta www.crivit.com.