Akava: Uusi Akava Works -selvitys: asiantuntijatyön murros vaatii jatkuvaa oppimista sekä johtamisen kehittämistä
Tuore Akava Works -selvitys ”Työelämätutkijoiden näkemyksiä asiantuntijatyön muutoksesta” tuo tietoa työelämän muutosvoimista ja niiden vaikutuksista asiantuntijatyöhön erityisesti työn tuottavuuden, hyvinvoinnin ja tulevaisuuden kannalta. Selvitys ehdottaa toimia, joiden avulla voidaan vahvistaa myönteisiä kehityskulkuja ja ehkäistä kielteisiä muutoksia. Sen on laatinut E2 Tutkimus Akava Worksin toimeksiannosta.
Selvityksessä haastateltiin 17 johtavaa suomalaista työelämän tutkijaa, työlainsäädännön asiantuntijaa ja työelämäasiantuntijaa. Tavoitteena oli tunnistaa asiantuntijatyön keskeiset muutostrendit ja hahmottaa, miten ne kytkeytyvät kokonaistuottavuuteen.
– Selvityksen perusteella asiantuntijatyön muutoksessa kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti kahteen seikkaan. Ensinnäkin työelämässä tulee vaalia osaamisen säilymistä korkealla tasolla myös nopean muutoksen keskellä. Toiseksi yhteiskunnassa tulee tunnistaa korkean osaamisen tuoma lisäarvo nykyistä paremmin ja hyödyntää sitä mahdollisimman monipuolisesti. Ehdotamme lukuisia toimia, joiden avulla korkeasti koulutettujen osaamispotentiaali saadaan yhä paremmin käyttöön, sanoo projektipäällikkö Aino Heikkilä E2 Tutkimuksesta.
Selvityksen mukaan korkean osaamisen vaaliminen ja hyödyntäminen ovat Suomessa ratkaisevan tärkeitä talouskasvun kannalta. Asiantuntijatyö ja asiantuntijaorganisaatioiden muutos vaatii, että osaamisen jatkuvuus turvataan sekä kiinnitetään erityistä huomiota johtamiseen ja asiantuntijoiden hyvinvointiin.
– Yksittäisen työntekijän tuottavuus voisi teoriassa moninkertaistua tekoälyteknologian avulla, mutta organisaation tuottavuuden kehitykseen tarvitaan yhteisön panosta ja yhteistyötä, kuten tuore selvitys nostaa esille. Työyhteisön merkitystä täytyy pohtia, ehkä jopa keksiä se uudelleen. Miksi joukko asiantuntijoita kannattaa koota työyhteisöksi ja miten asiantuntijaorganisaation toiminta olisi järjestettävä, jotta se olisi taloudellisesti kestävää ja mielekästä myös työntekijöiden näkökulmasta, kysyy Akavan työmarkkinajohtaja Ville Kopra.
– Selvityksen havainnot kertovat, että asiantuntijatyön johtamista on kehitettävä vastaamaan työelämän muutoksiin. Sekä yksilön että yhteiskunnan etu on, että työssä jaksamisesta ja työhyvinvoinnista pidetään huolta. Tähän tarvitaan työpaikkojen toimien ohella rakenteita: lainsäädännön on pysyttävä muutoksessa mukana. Esimerkiksi työn psykososiaalista kuormitusta pitää selkeämmin mitata, hallita ja ehkäistä. Psykososiaalista kuormitusta koskeva uusi asetus selkeyttäisi työantajan ja lähiesimiehen vastuita, Kopra painottaa.
– Johtamistaidoissa pitää korostaa vuorovaikutuksen, luottamuksen ja yhteisen ymmärryksen kehittämistä. Korkeasti koulutettujen liikkuvuutta työmarkkinoilla pitää parantaa, Kopra täsmentää esimerkkejä selvityksen ehdotuksista.
Tutustu selvitykseen Työelämätutkijoiden näkemyksiä asiantuntijatyön muutoksesta
Selvitys esitellään ja siitä keskustellaan työelämäseminaarissamme ”Havaintoja asiantuntijatyön tulevaisuudesta” tänään 11.2. kello 9–10. Katso verkkolähetys

