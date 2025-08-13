SOL kasvattaa toimintaansa Tanskassa – SOLiin kuuluva Tekniclean AS ostaa Cleansafe AS:n ja vahvistaa elintarviketeollisuuden puhtauspalvelujaan
11.2.2026 09:11:39 EET | SOL Yhtiöt | Tiedote
SOL-konserniin kuuluva Tekniclean AS on ostanut Cleansafe AS:n. Kaupan myötä yhtiö vahvistaa kykyään tuottaa laadukkaita ja turvallisia puhtauspalveluja elintarviketeollisuuden asiakkaille Tanskassa.
Cleansafe AS on erikoistunut elintarviketeollisuuden puhtauspalveluihin koko Tanskan alueella. Sen asiakkaita ovat muun muassa valmisruokia ja puolivalmisteita valmistava elintarviketeollisuus, kalastusteollisuus, teurastamot ja meijerit. Cleansafen liikevaihto vuonna 2025 oli noin 16 miljoonaa euroa ja se työllistää 260 henkilöä.
”Tämä yritysosto on meille erittäin tärkeä pitkän aikavälin investointi, joka kertoo SOLin luottamuksesta elintarviketeollisuuden toimialaan ja sitoutumisesta kestävään kasvuun tulevina vuosina”, kertoo Juhapekka Joronen, SOL-konsernin emoyhtiö SOLEMO Oy:n hallituksen puheenjohtaja.
Kauppa vahvistaa SOLin toimintaa Tanskassa
Yritysosto vahvistaa Teknicleanin ja sitä kautta SOLin toimintaa Tanskassa, laajentaa palveluvalikoimaa ja rakentaa kestävää sekä pitkäjänteistä kasvua. SOLiin kuuluva Tekniclean on Tanskassa vuonna 2003 perustettu siivousalan yritys, joka palvelee elintarviketeollisuuden asiakkaita valtakunnallisesti. Teknicleanin liikevaihto vuonna 2025 oli noin 19,2 miljoonaa euroa ja se työllistää 290 henkilöä.
“Kaupan myötä asiakkaamme hyötyvät laajemmasta resurssi- ja osaamispohjasta ja palvelumahdollisuuksista, palveluidemme pitkäjänteisestä jatkuvuudesta sekä luotettavuudesta ja SOL-konsernin ESG-osaamisesta”, kertoo Carsten Pedersen, Tekniclean AS:n toimitusjohtaja.
Cleansafen liittyminen Teknicleaniin turvaa yhtiön tulevaisuuden
Cleansafen omistajat halusivat kumppanin, joka varmistaa yhtiön toiminnan jatkuvuuden ja vakauden sekä antaa uusia mahdollisuuksia henkilöstölle että asiakkaille. Liittyminen ammattimaiseen ja luotettuun suureen perheyhtiöön turvaa liiketoiminnan tulevaisuuden. Cleansafen päivittäiset palvelut jatkuvat ennallaan ja entisestään vahvistuvat.
Kauppa astui voimaan 5. helmikuuta 2026.
Lisätietoja
Juhapekka Joronen, SOL-konsernin emoyhtiö SOLEMO Oy:n hallituksen puheenjohtaja, puhelin +358 400 733916, [Juhapekka.Joronen@sol.fi]
Marja Innanen, SOLEMO, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, puhelin +358 400 477717, [marja.innanen@sol.fi]
Yhteyshenkilöt
Juhapekka JoronenHallituksen puheenjohtaja, SOLEMO Oy
Juhapekka Joronen on SOLEMO OyN hallituksen puheenjohtaja ja perheyhtiön toinen yrittäjä.
Marja InnanenViestintä- ja vastuullisuusjohtajaSOLEMO Oymarja.innanen@sol.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SOL Yhtiöt
SOL sitoutuu asettamaan tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet sekä UN Global Compact -yritysvastuualoitteeseen13.8.2025 11:58:22 EEST | Tiedote
SOL on sitoutunut asettamaan koko konsernia koskevat lyhyen ja pitkän aikavälin päästövähennystavoitteet. Sitoumus on annettu Science Based Targets -aloitteelle (SBTi). SOL vahvistaa myös entisestään vastuullisuustyötään liittymällä YK:n yritysvastuualoite UN Global Compactiin.
Marja Innanen SOL konsernin viestintä- ja vastuullisuusjohtajaksi16.4.2025 09:11:00 EEST | Tiedote
Marja Innanen (FM) aloittaa SOL konsernin viestintä- ja vastuullisuusjohtajana toukokuussa. Innanen ottaa kokonaisvastuun konsernin vastuullisuustyöstä ja Suomen yhtiöiden viestinnästä.
SOL vahvistaa asemaansa ostamalla Asteri Facility Solutions AB:n ja kaksinkertaistaa liikevaihtonsa Ruotsissa16.1.2025 17:22:25 EET | Tiedote
Suomalainen perheyritys SOL laajentaa kansainvälistä liiketoimintaansa ostamalla puhtausalan yrityksen Asteri Facility Solutions AB:n. Kauppa kaksinkertaistaa SOL Facility Servicesin liikevaihdon Ruotsissa, vahvistaa asemia hotellisektorilla ja teollisuusasiakkuuksissa, sekä tukee SOLin strategisia kasvu- ja kannattavuustavoitteita.
SOL työllistää yli 200 ukrainalaista22.6.2022 13:30:00 EEST | Tiedote
SOL on saanut nopeasti työllistettyä huomattavan määrän ukrainalaisia. Tällä hetkellä SOLissa työskentelee yli 200 ukrainalaista työntekijää. Ukrainalaisia oli töissä ennen helmikuun lopussa alkanutta sotaa noin 60, sen jälkeen heitä on työllistetty yli 130.
SOLin ukrainalaisten työntekijöiden perheenjäsenten ja sukulaisten sotaa paenneiden kotouttaminen Suomeen on sujunut hyvin29.4.2022 08:30:00 EEST | Tiedote
– Sodan sytyttyä halusimme auttaa ukrainalaisia työntekijöitämme saamaan perheitään ja sukulaisiaan turvallisesti Suomeen. Otimme välittömästä yhteyttä ukrainalaisiin työntekijöihimme, joita meillä on 53 Suomessa, 20 Tanskassa ja Ruotsissa. Perustamamme työryhmä on nyt auttanut monin eri tavoin sodan jaloista paenneita ukrainalaisia. Seitsemän perhettä on avustuksellamme muuttanut Suomeen ja aloittavat arkea uudessa ympäristössä, kertoo SOL-yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja Juhapekka Joronen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme