SOL kasvattaa toimintaansa Tanskassa – SOLiin kuuluva Tekniclean AS ostaa Cleansafe AS:n ja vahvistaa elintarviketeollisuuden puhtauspalvelujaan

11.2.2026 09:11:39 EET | SOL Yhtiöt | Tiedote

SOL-konserniin kuuluva Tekniclean AS on ostanut Cleansafe AS:n. Kaupan myötä yhtiö vahvistaa kykyään tuottaa laadukkaita ja turvallisia puhtauspalveluja elintarviketeollisuuden asiakkaille Tanskassa.

Kuvassa vasemmalla Tekniclean AS:n toimitusjohtaja Carsten Pedersen, keskellä SOL-konsernin emoyhtiö SOLEMO Oy:n hallituksen puheenjohtaja Juhapekka Joronen ja oikealla Cleansafe AS:n toimitusjohtaja Lars Falkenberg
Kuvassa vasemmalla Tekniclean AS:n toimitusjohtaja Carsten Pedersen, keskellä SOL-konsernin emoyhtiö SOLEMO Oy:n hallituksen puheenjohtaja Juhapekka Joronen ja oikealla Cleansafe AS:n toimitusjohtaja Lars Falkenberg

Cleansafe AS on erikoistunut elintarviketeollisuuden puhtauspalveluihin koko Tanskan alueella. Sen asiakkaita ovat muun muassa valmisruokia ja puolivalmisteita valmistava elintarviketeollisuus, kalastusteollisuus, teurastamot ja meijerit. Cleansafen liikevaihto vuonna 2025 oli noin 16 miljoonaa euroa ja se työllistää 260 henkilöä. 

”Tämä yritysosto on meille erittäin tärkeä pitkän aikavälin investointi, joka kertoo SOLin luottamuksesta elintarviketeollisuuden toimialaan ja sitoutumisesta kestävään kasvuun tulevina vuosina”, kertoo Juhapekka Joronen, SOL-konsernin emoyhtiö SOLEMO Oy:n hallituksen puheenjohtaja.  

Kauppa vahvistaa SOLin toimintaa Tanskassa 

Yritysosto vahvistaa Teknicleanin ja sitä kautta SOLin toimintaa Tanskassa, laajentaa palveluvalikoimaa ja rakentaa kestävää sekä pitkäjänteistä kasvua. SOLiin kuuluva Tekniclean on Tanskassa vuonna 2003 perustettu siivousalan yritys, joka palvelee elintarviketeollisuuden asiakkaita valtakunnallisesti. Teknicleanin liikevaihto vuonna 2025 oli noin 19,2 miljoonaa euroa ja se työllistää 290 henkilöä. 

“Kaupan myötä asiakkaamme hyötyvät laajemmasta resurssi- ja osaamispohjasta ja palvelumahdollisuuksista, palveluidemme pitkäjänteisestä jatkuvuudesta sekä luotettavuudesta ja SOL-konsernin ESG-osaamisesta”, kertoo Carsten Pedersen, Tekniclean AS:n toimitusjohtaja. 

Cleansafen liittyminen Teknicleaniin turvaa yhtiön tulevaisuuden  

Cleansafen omistajat halusivat kumppanin, joka varmistaa yhtiön toiminnan jatkuvuuden ja vakauden sekä antaa uusia mahdollisuuksia henkilöstölle että asiakkaille. Liittyminen ammattimaiseen ja luotettuun suureen perheyhtiöön turvaa liiketoiminnan tulevaisuuden. Cleansafen päivittäiset palvelut jatkuvat ennallaan ja entisestään vahvistuvat.  

Kauppa astui voimaan 5. helmikuuta 2026.

Lisätietoja 

Juhapekka Joronen, SOL-konsernin emoyhtiö SOLEMO Oy:n hallituksen puheenjohtaja, puhelin +358 400 733916, [Juhapekka.Joronen@sol.fi

Marja Innanen, SOLEMO, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, puhelin +358 400 477717, [marja.innanen@sol.fi

Juhapekka JoronenHallituksen puheenjohtaja, SOLEMO Oy

Juhapekka Joronen on SOLEMO OyN hallituksen puheenjohtaja ja perheyhtiön toinen yrittäjä.

Puh:+358400733916juhapekka.joronen@sol.fi

Kuvassa seisoo kahden tanskalaisen yhtiön toimitusjohtajat ja SOL-konsernin emoyhtiö SOLEMO Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Kuvassa vasemmalla Tekniclean AS:n toimitusjohtaja Carsten Pedersen, keskellä SOL-konsernin emoyhtiö SOLEMO Oy:n hallituksen puheenjohtaja Juhapekka Joronen ja oikealla Cleansafe AS:n toimitusjohtaja Lars Falkenberg
Kuvassa vasemmalla Tekniclean AS:n toimitusjohtaja Carsten Pedersen, keskellä SOL-konsernin emoyhtiö SOLEMO Oy:n hallituksen puheenjohtaja Juhapekka Joronen ja oikealla Cleansafe AS:n toimitusjohtaja Lars Falkenberg
