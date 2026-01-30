Kokkolanseudun Kehitys Oy, KOSEK

Uusi hanke kehittää kestävää pyörämatkailua Kokkolassa

11.2.2026 08:14:34 EET | Kokkolanseudun Kehitys Oy, KOSEK | Tiedote

Jaa

Kokkolanseudun Kehitys Oy (KOSEK) on käynnistänyt tammikuussa Kestävän pyörämatkailun Kokkola -kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on vahvistaa Kokkolan asemaa kestävänä ja houkuttelevana pyörämatkailukohteena.

Hanke on Euroopan unionin osarahoittama ja se toteutetaan Keski-Pohjanmaan liiton alueella. Kokkolan kaupunki tukee hanketta kuntarahoituksella osana kaupungin strategisia tavoitteita ilmastoystävällisyyden edistämiseksi. Kaksivuotinen hanke toteutetaan yhteistyössä Kokkolan Matkailu Oy:n kanssa.

”Ilmastonmuutos haastaa niin palveluntarjoajat kuin matkailijatkin ajattelemaan matkailua uudella tavalla. Yksi vastaus löytyy kestävästä pyörämatkailusta, jota kehittämällä voidaan edistää vähäpäästöisiä liikkumismuotoja ja vastuullista matkailua. Samalla hanke vahvistaa paikallisten yritysten valmiuksia sopeutua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin”, toteaa hankkeen projektipäällikkö Arja Haikola.

Hankkeessa kehitetään pyörämatkailun reittejä ja palveluja hyödyntämällä Kokkolan olemassa olevaa pyöräliikenteen verkostoa. Tuloksena syntyy valmiita reittejä ja teemakokonaisuuksia, jotka yhdistävät alueen matkailukohteita ja tukevat yritystoimintaa. Näin helpotetaan matkailijoiden liikkumista ja pidennetään viipymää alueella. Reitit julkaistaan karttaesitteessä ja digitaalisissa reittipalveluissa.

Lisäksi hankkeessa rakennetaan toimiva yritysverkosto ja tuotetaan ajanmukaista markkinointimateriaalia. Yrityksille järjestetään valmennuksia ja kehittämistoimia, joiden avulla parannetaan pyörämatkailijoille suunnattuja palveluja, digitaalista löydettävyyttä ja vastuullisen matkailun osaamista.

Lisätietoja: Kestävän pyörämatkailun Kokkola -hankkeen projektipäällikkö Arja Haikola, Kokkolanseudun Kehitys Oy, p. 040 716 6483, arja.haikola@kosek.fi

Linkit

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kokkolanseudun Kehitys Oy, KOSEK

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye