Uusi hanke kehittää kestävää pyörämatkailua Kokkolassa
11.2.2026 08:14:34 EET | Kokkolanseudun Kehitys Oy, KOSEK | Tiedote
Kokkolanseudun Kehitys Oy (KOSEK) on käynnistänyt tammikuussa Kestävän pyörämatkailun Kokkola -kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on vahvistaa Kokkolan asemaa kestävänä ja houkuttelevana pyörämatkailukohteena.
Hanke on Euroopan unionin osarahoittama ja se toteutetaan Keski-Pohjanmaan liiton alueella. Kokkolan kaupunki tukee hanketta kuntarahoituksella osana kaupungin strategisia tavoitteita ilmastoystävällisyyden edistämiseksi. Kaksivuotinen hanke toteutetaan yhteistyössä Kokkolan Matkailu Oy:n kanssa.
”Ilmastonmuutos haastaa niin palveluntarjoajat kuin matkailijatkin ajattelemaan matkailua uudella tavalla. Yksi vastaus löytyy kestävästä pyörämatkailusta, jota kehittämällä voidaan edistää vähäpäästöisiä liikkumismuotoja ja vastuullista matkailua. Samalla hanke vahvistaa paikallisten yritysten valmiuksia sopeutua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin”, toteaa hankkeen projektipäällikkö Arja Haikola.
Hankkeessa kehitetään pyörämatkailun reittejä ja palveluja hyödyntämällä Kokkolan olemassa olevaa pyöräliikenteen verkostoa. Tuloksena syntyy valmiita reittejä ja teemakokonaisuuksia, jotka yhdistävät alueen matkailukohteita ja tukevat yritystoimintaa. Näin helpotetaan matkailijoiden liikkumista ja pidennetään viipymää alueella. Reitit julkaistaan karttaesitteessä ja digitaalisissa reittipalveluissa.
Lisäksi hankkeessa rakennetaan toimiva yritysverkosto ja tuotetaan ajanmukaista markkinointimateriaalia. Yrityksille järjestetään valmennuksia ja kehittämistoimia, joiden avulla parannetaan pyörämatkailijoille suunnattuja palveluja, digitaalista löydettävyyttä ja vastuullisen matkailun osaamista.
Lisätietoja: Kestävän pyörämatkailun Kokkola -hankkeen projektipäällikkö Arja Haikola, Kokkolanseudun Kehitys Oy, p. 040 716 6483, arja.haikola@kosek.fi,
