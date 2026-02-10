Heikki Teppo valittiin Vuoden korva-, nenä- ja kurkkutautilääkäriksi
11.2.2026 09:09:42 EET | Oma Häme | Tiedote
Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri, dosentti Heikki Teppo on valittu Vuoden 2026 korva-, nenä- ja kurkkutautilääkäriksi. Valinta julkistettiin torstaina 5. helmikuuta valtakunnallisilla korvalääkäripäivillä.
Valinnan teki Korva-, nenä- ja kurkkutaudit – pään ja kaulan kirurgia ry:n (ORL-yhdistys) hallitus jäseniltään saamiensa ehdotusten perusteella. Vuoden korvalääkäri -tunnustus myönnetään ansioituneelle alan asiantuntijalle, joka on työssään edistänyt potilaiden hoitoa, erikoisalan kehittymistä sekä kollegiaalista yhteistyötä. Tunnustus on merkittävä huomionosoitus suomalaisessa erikoissairaanhoidossa.
– Arvostan kollegoilta saamaani tunnustusta hyvin korkealle. Näen sen osoituksena arvonannosta työlle keskussairaaloissa ja muissa pienemmissä sairaaloissa, joissa monet tekevät pitkiäkin uria vähän sivussa yliopiston kirkkaista parrasvaloista, toteaa Teppo.
Teppo toimii ylilääkärinä Kanta-Hämeen keskussairaalan korva-, nenä- ja kurkkutautien yksikössä. Hän on työskennellyt ylilääkärinä vuodesta 2012 lähtien. Teppo valmistui lääketieteen lisensiaatiksi Helsingin yliopistosta vuonna 1996 ja lääketieteen tohtoriksi vuonna 2003. Dosentin arvon hän sai vuonna 2009.
– Kolmessakymmenessä vuodessa sairaalatyö on muuttunut merkittävästi. Lääkärien ja hoitajien työpanosta käytetään vähemmän potilastyöhön ja vuosi vuodelta suurempi osuus kuluu hallinnon ja tietojärjestelmien tarpeiden tyydyttämiseen. Se turhauttaa, koska se ei olisi välttämätöntä, harmittelee palkittu lääkäri.
– Toisaalta hoidon laatu parantuu koko ajan: tekemältämme työltä vaaditaan vaikuttavuutta ja näyttöön perustuvaa tietoa tehosta. Urani alkuvaiheessa hoitoja toteutettiin hyvin paljon vanhan perinteen ohjaamina, muistuttaa Teppo.
Lääketiede pienoiskoossa erikoisalalla
Valintaperusteluissa korostetaan Tepon merkittävää valtakunnallista vaikuttamistyötä ORL-yhdistyksen hallituksessa sekä hänen panostaan pään ja kaulan alueen syöpiä koskevassa tutkimuksessa. Hän on ollut aktiivinen ja arvostettu väitöskirjojen esitarkastaja ja vastaväittäjä sekä pitänyt yhdistyksen hallitustyössä esillä keskussairaaloiden näkökulmaa.
Tepolla on pitkä ura Kanta-Hämeen keskussairaalassa, ja nyt edessä on muutto Assi-sairaalaan. Tehtävät ja vastuu ovat kasvaneet luonnollisesti kokemuksen kehittyessä. Tänä päivänä ylilääkäri esimerkiksi ohjaa erikoistuvia lääkäreitä korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikalla ja kannustaa nuoria valitsemaan tämän erikoisalan.
– Täällä meillä on oikeastaan koko lääketiede pienoiskoossa - kaikki ikä- ja tautiryhmät pienellä, rajatulla alueella. Toisaalta ala tarjoaa mahdollisuuden hyvin monenlaiseen työhön, siististä ajatustyöstä hyvinkin vaikeaan kirurgiaan.
Alaistensa keskuudessa Teppo tunnetaan oikeudenmukaisena ja tasapuolisena johtajana. Kirjallisuus, musiikki ja elokuvat ovat lähellä miehen sydäntä. Teppo tunnetaan myös huumoristaan: hänellä on kyky keventää työyhteisön tunnelmaa lakonisilla kommenteillaan.
Oma Häme onnittelee lämpimästi Heikki Teppoa tunnustuksesta.
Lisätietoja: heikki.teppo(at)omahame.fi, p. 040 638 0927
