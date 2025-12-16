Hevonharjan rinnemetsä suojeltiin Posiolla
11.2.2026 09:45:42 EET | Luonnonperintösäätiö sr | Tiedote
Luonnonperintösäätiö on ostanut Lapin maakunnasta 61 hehtaaria metsä- ja suoalueita. Hevonharjan luonnonsuojelualueesta tulee säätiön toinen suojelukohde Posiolla.
Kauniisti ympäröivästä suomaastosta nouseva Hevonharjan moreeniselänne Pohjois-Posiolla muistuttaa nimensä mukaisesti liehuvaa hevosen harjaa. Selänteellä kasvavan mäntymetsän myivät Luonnonperintösäätiölle läheisen Paloniemen tilan perilliset.
Tulevaan suojelualueeseen kuuluu Hevonharjan lisäksi Hallasuon märkiä allikoita sekä 300 metriä rakentamatonta Jokilammen rantaa.
”Hevonharjan-Hallasuon hankinta suojelualueeksi oli pitkä prosessi, joka saatiin nyt onnellisesti päätökseen. Muutaman kilometrin päässä Riisitunturin kansallispuiston länsipuolella sijaitseva alue on maisemallisesti kaunista aapasoiden ja moreeniharjujen mosaiikkia. Alueen arvoa lisää se, ettei sitä ole koskaan ojitettu ja viimeisistä hakkuistakin on jo vuosikymmeniä”, kuvailee Luonnonperintösäätiön suojelupäällikkö Ari-Pekka Auvinen.
Alueen metsissä elää muun muassa kuukkeleita ja hömötiaisia. Hallasuon puolelta kantautuvat kesäisin suolintujen kuten lirojen ja valkoviklojen äänet. Alueella vallitsee rikkomaton luonnonrauha.
”Vein tammikuussa 1992 silloisen avopuolisoni, nykyisen vaimoni metsäretkelle Hevonharjaan. Metsän kauneimpaan kohtaan etukäteen tekemässäni pienessä polttopuupinossa kuusen juurella lienee vieläkin käyttökelpoisia puita. Siitä Hallasuon reunasta on kaunis kaukonäkymä itäkaakkoon kohti Riisitunturin kansallispuiston vaaroja”, muistelee yksi alueen myyjistä, Reino Hämeenniemi.
Ajatus alueen suojelemisesta alkoi kypsyä Hämeenniemen isän kuoltua vuonna 2016. Vähitellen kaikki kuolinpesän jäsenet lähtivät mukaan suojeluhankkeeseen.
Luonnonperintösäätiön suojelualueena Hevonharjan metsät saavat ikääntyä arvokkaasti omassa rauhassaan ja luonnon monimuotoisuus vahvistuu entisestään.
Hevonharjan tuleva suojelualue on Luonnonperintösäätiön toinen suojelukohde Posiolla. Vuonna 2022 säätiön hankki ja suojeli Soukkavaaran 30 hehtaarin rinnekuusikon kuntakeskuksen itäpuolelta.
Ari-Pekka AuvinenSuojelupäällikköLuonnonperintösäätiöPuh:050 4133 403Puh:050 4133 403ari-pekka.auvinen@luonnonperintosaatio.fi
Juho HakkarainenViestintäjohtajaLuonnonperintösäätiöPuh:0400 977886Puh:0400977886juho.hakkarainen@luonnonperintosaatio.fi
Luonnonperintösäätiö suojelee suomalaista luontoa
Luonnonperintösäätiö on kalastaja Pentti Linkolan vuonna 1995 perustama säätiö, joka suojelee luontoa, ensisijaisesti uhanalaista metsää. Säätiö hankkii lahjoitusvaroin luonnonalueita ja takaa niille luonnonsuojelulain mukaisen pysyvän rauhoituksen.
