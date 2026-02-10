Kohtaamisten Keski-Suomi -hanke käynnistyy iäkkäiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi

Hankkeella vastataan Keski-Suomen alueella tunnistettuihin iäkkäiden henkilöiden haasteisiin, kuten yksinäisyyteen, osallisuuden puutteeseen ja kasvavaan tuen tarpeeseen. Erityistä huomiota kiinnitetään maaseutu- ja haja-asutusalueilla asuviin iäkkäisiin, joilla saattaa olla heikommat mahdollisuudet osallistua yhteisölliseen toimintaan esimerkiksi välimatkojen vuoksi.

– Yksinäisyyden vähentäminen on keskeinen keino edistää iäkkäiden hyvinvointia. Hankkeen avulla voimme kehittää ja juurruttaa uusia toimintamalleja, joilla tavoitetaan myös ne iäkkäät, jotka muuten jäävät helposti toiminnan ulkopuolelle, toteaa palvelupäällikkö Anne-Mari Hakala Keski-Suomen hyvinvointialueelta.

Hanketta hallinnoi Keski-Suomen hyvinvointialue, ja sen osatoteuttajina toimivat Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy, Jyväskylän kesäyliopisto sekä Jyväskylän kansalaisopisto. Rahoitusta on myönnetty Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) terveyden edistämisen määrärahasta yhteensä 508 692 euroa. Avustuskokonaisuutta koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Keski-Suomen kunnat kumppaneina, lisäksi toiminnassa laaja toimijaverkosto

Kaikki Keski-Suomen kunnat ovat mukana hankkeessa kumppaneina. Hankkeen tavoitteena on kehittää alueelle soveltuva, pysyvä toimintamalli, joka tukee iäkkäiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kaupungeissa, taajamissa ja harvaan asutuilla alueilla. Toiminta rakentuu monitoimijaiselle verkostolle ja etsivän sekä löytävän vanhustyön periaatteille.

– Hanke tuo elinikäisen oppimisen ja yhteisöllisen toiminnan lähelle iäkkäiden arkea. Vapaa sivistystyö voi merkittävästi vähentää yksinäisyyttä ja tukea itsenäistä elämää tarjoamalla oppimisen ja kohtaamisen mahdollisuuksia ajasta ja paikasta riippumatta, toteavat rehtori Leena Meriläinen Jyväskylän kesäyliopistosta ja rehtori Mikko Saikkonen Jyväskylän kansalaisopistosta.

Hankkeen aikana järjestetään iäkkäille henkilöille matalan kynnyksen toimintaa, joka tukee hyvinvointia, oppimista ja yhteisöllisyyttä.

– Osa toiminnasta toteutetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoiden toimesta, mikä mahdollistaa opiskelijoille oppimisen aidoissa toimintaympäristöissä ja tuo iäkkäille uusia kohtaamisia sekä tukea arkeen, lehtori Tiina Blek Jamkista kertoo.

Lisäksi hankkeessa luodaan ja juurrutetaan pysyvä monialainen verkosto, jossa ovat mukana kunnat, hyvinvointialue, oppilaitokset, järjestöt, seurakunnat ja opiskelijat. Toimintaa suunnitellaan yhdessä iäkkäiden henkilöiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.

– Verkoston tavoitteena on tunnistaa iäkkäitä, joilla on esimerkiksi yksinäisyyttä, syrjäytymisen riskiä tai tuen tarvetta arjessa ja ohjata heitä tarkoituksenmukaisen toiminnan tai palvelujen piiriin, Anne-Mari Hakala selventää.

– Jamkin asiantuntija tukee hankkeessa iäkkäiden parissa työskentelevien ammattilaisten ja toimijoiden osaamisen kehittymistä, erityisesti yhteisöllisyyttä vahvistavien ja asiakaslähtöisten toimintamallien osalta, Tiina Blek sanoo.

– On hienoa, että hankkeelle myönnettiin rahoitus ja pääsemme nyt viemään yhdessä valmisteltua kokonaisuutta käytäntöön. Laaja ja sitoutunut kumppaniverkosto luo vahvan pohjan pysyvien toimintamallien kehittämiselle Keski-Suomessa, jatkaa palvelupäällikkö Anne-Mari Hakala Keski-Suomen hyvinvointialueelta.

Kohtaamisten Keski-Suomi -hanke edistää yhdenvertaisuutta ja vastaa rakenteelliseen tarpeeseen kehittää iäkkäiden hyvinvointia tukevia, pysyviä ratkaisuja koko maakunnan alueella.