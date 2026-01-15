Q-Neko-hanke vie EU:n ja Japanin kvanttiyhteistyön uudelle aikakaudelle
11.2.2026 09:21:25 EET | CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy | Tiedote
Euroopan ja Japanin yhteistyö kvanttiteknologioissa ja suurteholaskennassa ottaa merkittävän askeleen eteenpäin tänä vuonna käynnistyvän Q-Neko-hankkeen myötä. Hankkeen kick-off-tilaisuus järjestetään 10.–12. helmikuuta 2026 Helsingissä.
Q-Neko (Nippon–Europe Quantum Koraborēshon) kokoaa yhteen Euroopan ja Japanin johtavia tutkimustoimijoita ja yrityksiä kehittämään tulevaisuuden laskentaratkaisuja, jotka tukevat digitaalista murrosta ja vahvistavat kansainvälistä osaamista. Hanke tutkii kvanttiteknologialla tehostettuja ratkaisuja muun muassa materiaalitieteessä, CO₂-päästöjen vähentämisessä, televiestinnässä, virtausmekaniikassa ja satelliittikuvien analytiikassa.
Hankkeen tavoitteena on myös hyödyntää kvanttikiihdytetyn koneoppimisen ja tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia, mikä avaa uusia mahdollisuuksia datavetoiseen tieteelliseen tutkimukseen ja päätöksentekoon.
”Q-Neko edistää nousevaa lupausta siitä, että perinteinen superlaskenta yhdistettynä kvanttikiihdytettyyn laskentaan tuo konkreettista yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tässä luotettavien kumppaneiden välinen yhteistyö on äärimmäisen arvokas voimavara”, pohtii Mikael Johansson, CSC:n Q-Neko-hankkeen koordinaattori.
Q-Neko on ensimmäinen konkreettinen toimi, joka juontuu toukokuussa 2025 EUn ja Japanin allekirjoittamaan aiesopimukseen yhteistyön vahvistamisesta kvanttitieteen ja -teknologian alalla, valmistellen tietä kvanttiteknologialla tehostetulle yhteiskunnalle. Työtä ohjaa EUn ja Japanin välinen digitaalinen kumppanuus, joka käynnistettiin toukokuussa 2022. Tämä korostaa tiedonvaihdon tärkeyttä suurteholaskennan, kvanttilaskennan ja näitä yhdistävän hybridilaskennan alueilla.
”Jaamme täysin Q-Nekon vision klassisen superlaskennan ja kvanttikiihdytyksen yhdistämisestä merkittävän yhteiskunnallisen vaikuttavuuden saavuttamiseksi. Kumppaneina näemme valtavan arvon siinä, että työskentelemme yhdessä muuttaaksemme tämän uuden teknologisen lupauksen käytännön ratkaisuiksi. Yhdistämällä vahvuutemme ja rakentamalla luottamuksellisen, yhteistyöhön perustuvan ekosysteemin voimme kiihdyttää innovaatioita ja tuottaa todellista hyötyä teollisuudelle, tieteelle ja yhteiskunnalle”, sanoo Masahiro Horibe, AIST:n G-QuAT-yksikön varajohtaja.
Perustaa kvanttikiihdytetylle yhteiskunnalle
Horisontti Euroopan, EuroHPC Joint Undertakingin ja Japanin ministeriöiden välisen strategisen innovaatio-ohjelman rahoittama Q-Neko-hanke vievät EUn ja Japanin välistä yhteistyötä eteenpäin kvanttiteknologioissa viiden tiiviisti toisiinsa kytkeytyvän tavoitteen kautta.
Edistämällä tutkijoiden ja insinöörien vaihtoa hanke vahvistaa Euroopan ja Japanin kvanttiyhteisöjen teknologista ja tieteellistä verkostoitumista ja auttaa rakentamaan vahvan perustan alueiden pitkäjänteiselle yhteistyölle.
Aloite tähtää myös keskeisten resurssien ja osaamisen jakamiseen alueiden välillä. Hanke tuottaa lisäksi tulevaisuuteen suuntautuvan teknologisen tiekartan, joka vahvistaa turvallisia toimitusketjuja ja ohjaa tulevaa strategista yhteistyötä.
Samanaikaisesti Q-Neko kokoaa merkittävän kirjaston kvanttiteknologiaa hyödyntävistä ratkaisuista kiireellisiin tieteellisiin ja teollisiin haasteisiin. Kansainvälisen yhteensopivuuden edistämiseksi konsortio osallistuu vahvojen suorituskykytestien kehittämiseen ja esistandardointityöhön kehittyvällä suurteholaskennan ja kvanttiteknologian integraation alueella. Lisäksi hanke kehittää ohjelmistopinoa, joka mahdollistaa saumattoman suurteholaskennan, tekoälyn ja kvanttilaskennan integraation ja luo perustan seuraavan sukupolven hybridilaskentajärjestelmille.
Tiistaina 10. helmikuuta kick-off-tilaisuudessa järjestetty korkean tason paneeli tarkasteli, kuinka EU–Japanin kvanttiyhteistyö voi olla avoimuuteen perustuvaa ja samalla turvallista nopeasti muuttuvassa politiikkaympäristössä. Tutkimuksen turvallisuuden merkitys kasvaa EU:ssa, ja Japanissa vastaavasti tutkimuksen integriteettiin ja turvallisuuteen liittyvät kysymykset ovat nousseet esiin kansainvälistymisen myötä. Keskustelu tarjosi arvokkaita näkökulmia Q-Nekon tavoitteiden toteuttamiseen ja sijoitti hankkeen laajempaan visioon Euroopan ja Japanin kvanttiyhteistyön vahvistamisesta. Paneelin puhujat olivat: Frédéric Barbaresco, Thales (Ranska), Janne Hirvonen, ulkoministeriö, Masahiro Horibe, AIST (Japani), Hiroshi Nakata, Q-Star (Japani) ja Laura Taajamaa, opetus- ja kulttuuriministeriö.
Hanketta koordinoi CSC – Tieteen tietotekniikan keskus, ja siihen osallistuu laaja ja monipuolinen konsortio, johon kuuluvat muun muassa IQM Quantum Computers, Forschungszentrum Jülich, Saksan ilmailu- ja avaruuskeskus DLR, CEA Ranska, Thales, Jij, Ranskan kansallinen metrologian laboratorio (LNE), VSB – Ostravan teknillinen yliopisto, QunaSys, Aalto-yliopisto, Japanin National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Chodai Co. sekä KDDI Corporation.
Mikael Johanssonkvanttiteknologioiden päällikkö ja Q-Neko hankkeen koordinaattoriCSC - Tieteen tietotekniikan keskusPuh:+358407526291mikael.johansson@csc.fi
