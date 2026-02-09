Verenluovuttajia juhlitaan Superterassin tapahtumasunnuntaissa kesäkuussa
Maailman verenluovuttajien päivää vietetään tänä vuonna uudella tavalla, kun Veripalvelu ja Superterassi kohtaavat Helsingin Kasarmitorilla. Sunnuntaina 14.6.2026 klo 12–15 järjestettävä koko perheelle suunnattu tapahtuma on osa Superterassin sunnuntaiohjelmistoa ja avoin sekä maksuton kaikille.
Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Maailman verenluovuttajien päivää juhlitaan osana tunnettua kaupunkitapahtumaa. Tapahtuman tarkoituksena on muistuttaa verenluovutuksen merkityksestä ja kiittää verenluovuttajia.
Superterassilla yhteistyö nähdään luontevana osana kesän sisältöä.
“Superterassi kokoaa ihmiset yhteen nauttimaan kaupungista, kulttuurista ja yhdessäolosta. On hienoa, että voimme tarjota tilan myös näin yhteiskunnallisesti tärkeälle asialle ja olla mukana kannustamassa ihmisiä tekemään hyvää”, sanoo Superterassin perustaja Jaajo Linnonmaa.
Tapahtumassa on ohjelmaa koko perheelle. Esiintyjät julkaistaan myöhemmin. Paikan päällä ei ole verenluovutusta, mutta kävijöillä on mahdollisuus keskustella verenluovutuksesta Veripalvelun asiantuntijoiden kanssa ja saada luotettavaa tietoa luovuttamisesta.
“Olen ollut itse aktiivinen verenluovuttaja lähes kahdenkymmenen vuoden ajan, joten olen todella kiitollinen siitä, että pääsemme tämän yhteistyön kautta viestimään yhdessä Veripalvelun kanssa verenluovuttamisen tärkeydestä ja kiittämään hengenpelastajia tärkeästä työstään", kertoo Superterassin toimitusjohtaja Aki Keskitalo.
Superterassin tapahtumasunnuntaihin odotetaan jopa tuhansia kävijöitä. Yhteistyö tarjoaa Veripalvelulle mahdollisuuden kohdata ihmisiä siellä, missä he jo ovat, keskellä kaupunkia ja kesäistä tapahtumaa.
”Haluamme kiittää kaikkia verenluovuttajia. Moni ei ole koskaan pysähtynyt miettimään, voisiko itse luovuttaa verta. Tapahtumassa on mahdollisuus keskustella verenluovutuksesta ja saada luotettavaa tietoa. Arvostamme Superterassin tukea yhteiskunnallisesti tärkeälle toiminnalle”, kiittää Veripalvelun kumppanuuspäällikkö Hille Nylander.
Verensiirto on usein hengen pelastava hoito, eikä sitä voi korvata lääkkeillä. Luovutetusta verestä tehtyjä verivalmisteita käytetään monien eri sairauksien hoitoon. Vapaaehtoisia verenluovuttajia tarvitaan jatkuvasti ympäri vuoden. Vuosittain noin 40 000 potilasta saa verivalmisteita Suomessa. Veripalvelun kyky reagoida nopeastikin muuttuviin tilanteisiin perustuu aina vapaaehtoisiin verenluovuttajiin.
Maailman verenluovuttajien päivää vietetään vuosittain 14. kesäkuuta verenluovuttajien kunniaksi ja verenluovutuksen merkityksen esiin tuomiseksi.
