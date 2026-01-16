Sweco Finland Q4 2025: Vakaa tuloskehitys ja kasvua haastavassa markkinassa
11.2.2026 10:55:56 EET | Sweco Finland Oy | Tiedote
Sweco julkaisi tänään osavuosikatsauksensa vuoden 2025 viimeiseltä neljännekseltä. Sweco Finlandin viimeisen vuosineljänneksen tulos kehittyi myönteisesti ja nosti koko vuoden kannattavuutta.
Sweco Finlandin neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 92,5 miljoonaa euroa, joka oli 10 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Vuosineljänneksen liikevoitto (EBITA) oli 12,2 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2024 vastaavalla ajanjaksolla oli 10,2 miljoonaa euroa. Liikevoittoprosentti pysyi hyvällä tasolla ollen 13,2 prosenttia, jossa nousua edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden oli 0,9 prosenttiyksikköä.
Sweco Finlandin vuoden 2025 liikevaihto oli 329 miljoonaa euroa (315 miljoonaa euroa vuonna 2024) ja liikevoittoprosentti 10,0 prosenttia (10,3 prosenttia vuonna 2024).
Tehtyjen yritysostojen myötä Sweco Finlandin henkilömäärä kasvoi ollen vuoden 2025 lopussa noin 3300.
”Viimeinen kvartaalimme oli kokonaisuutena hyvä, vaikka toimintaympäristö Suomessa säilyi edelleen haastavana. Teimme vuoden aikana useita yritysostoja, jotka tukivat kasvuamme strategisesti tärkeillä osa-alueilla. Samalla nousimme toimialallamme Suomen suurimmaksi suunnittelun, konsultoinnin ja projektinjohdon asiantuntijaksi”, Sweco Finlandin toimitusjohtaja Thomas Hietto kertoo.
Sweco julkaisi vuoden 2025 alussa tiedon Sipti-yhtiöiden ostamisesta. Yrityskaupan myötä Sweco kasvatti merkittävästi geoteknisen suunnittelun ja konsultoinnin osuutta palvelutarjonnassaan ja vahvisti samalla ympäristökonsultointipalveluitaan.
Sweco teki lokakuussa 2025 sopimuksen Fimpec Groupin ostamisesta. Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi yrityskaupan toteutumisen marraskuussa, ja Fimpec-yhtiöt siirtyivät joulukuun alusta alkaen Swecon omistukseen. Yrityskauppa vahvisti Swecon asemaa konsultoinnin, suunnittelun, projektinjohtamisen ja rakennuttamisen asiantuntijana erityisesti energia- ja teollisuussektorilla.
”Yhteistyö Swecon ja Fimpecin välillä on lähtenyt hienosti liikkeelle ja olemme jo saavuttaneet ensimmäisiä onnistumisia myynnissä ja asiakastyössä”, Thomas Hietto sanoo.
Vuoden vaihteessa toteutui yrityskauppa, jossa Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy siirtyi Swecon omistukseen. Yrityskaupalla Sweco täydensi maisema-arkkitehtuurin palveluitaan ja vahvisti asemaansa erityisesti suurissa kaupungeissa ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa kohteissa.
Sweco Finland voitti vuoden viimeisen neljänneksen aikana useita merkittäviä toimeksiantoja.
Turun kaupunki valitsi Swecon ja Second Horizon Advisoryn muodostaman asiantuntijaryhmän laatimaan kaupungin luontotiekartan, jonka tehtävänä on konkretisoida Luontopositiivinen Turku 2030 –tavoitteita johdettavaksi, toteutettavaksi ja vaikuttavaksi suunnitelmaksi yhteistyössä alueen tärkeiden sidosryhmien kanssa. Ensimmäinen luonnos luonnontiekartasta valmistuu vuonna 2026 ja toteutuksen on määrä alkaa vuoden 2027 alussa.
Kemira valitsi Swecon toteuttamaan Äetsän tuotantolaitokseen uuden tuotantolinjan, jolla tullaan valmistamaan jauhemaista natriumboorihydridiä lääketeollisuuden tarpeisiin. Laajennushanke toteutetaan EPCM-mallilla, jossa Sweco vastaa kokonaisvaltaisesti projektinhallinasta kattaen suunnittelun, hankintojen koordinoinnin ja rakentamisen valvonnan. Uusi tuotantolinja otetaan käyttöön vuoden 2026 loppuun mennessä.
Sweco toimii Owner’s Engineering roolissa GTK Mintecin koetehdasprojektissa. GTK Mintec on Geologian tutkimuskeskuksen mineraaliprosessoinnin ja kiertotalouden tutkimusyksikkö, joka tarjoaa tutkimus- ja testauspalvelua kaivosalan yritysten koko arvoketjulle malmiesiintymästä kaivoksen sulkemiseen sekä materiaalien uudelleenhyödyntämiseen asti. Uusi tehdas kasvattaa ja monipuolistaa tutkimuskapasiteettia ja nykyaikaistaa tutkimustiloja. Rakentaminen käynnistyy syksyllä 2026, ja koetehtaan kaikkien toimintojen arvioidaan valmistuvan vuoden 2028 loppuun mennessä.
”Vuoden 2025 aikana panostimme erityisesti asiakaslähtöisyyteen, osaamisen kehittämiseen, organisaation ketteryyteen ja tekoälyn hyödyntämiseen, ja nämä tulevat olemaan keskeisiä painopisteitämme myös kuluvana vuonna”, Thomas Hietto sanoo.
Swecon osavuosikatsaus loka-joulukuu 2025
Tiedustelut:
Thomas Hietto, toimitusjohtaja, Sweco Finland, puh. 040 047 4093, thomas.hietto@sweco.fi
Sanna Huopio, viestintäjohtaja, Sweco Finland, puh. 050 302 8898, sanna.huopio@sweco.fi
Sanna HuopioViestintäjohtajaSweco FinlandPuh:050 302 8898sanna.huopio@sweco.fi
Thomas HiettoToimitusjohtajaSweco FinlandPuh:0400 474 093thomas.hietto@sweco.fi
Sweco suunnittelee huomisen kaupunkeja ja kestävämpää yhteiskuntaa. Yhdistämme 23 000 arkkitehtimme, insinöörimme ja muun asiantuntijamme osaamisen ja työskentelemme asiakkaidemme kanssa edistääksemme vihreää siirtymää, maksimoidaksemme digitalisaation mahdollisuudet ja vahvistaaksemme yhteiskunnan resilienssiä. Sweco on Euroopan johtava suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijayritys, jonka liikevaihto vuonna 2025 oli noin 2,9 Mrd euroa. Yhtiö on listattu Tukholman pörssiin (Nasdaq). www.sweco.fi
