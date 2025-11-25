Kysely: Perintövero on epäreilu – niin hallitus- kuin pääoppositiopuolueidenkin kannattajien mielestä
13.2.2026 06:00:00 EET | Ajatuspaja Toivo | Tiedote
Perintö- ja lahjavero on epäoikeudenmukainen vero – tätä mieltä ovat laajalti sekä oikeistopuolueiden kuin vasemmistonkin kannattajat.
Tämä käy ilmi ajatuspaja Toivon teettämästä kyselytutkimuksesta. Epäreiluuden kokemus on syytä ottaa huomioon julkisessa keskustelussa, Toivon toiminnanjohtaja Raine Tiessalo sanoo.
Ajatuspaja Toivon IRO Researchilla teettämän kyselyn mukaan perintöveroa pitää melko tai erittäin epäoikeudenmukaisena 56 prosenttia kaikista suomalaisista. Vain joka kymmenes on sitä mieltä, ettei perintövero ole lainkaan epäoikeudenmukainen.
Kyselyssä selvitettiin suhtautumista perintö – ja lahjaveroon puoluekannan mukaan.
Oikeistopuolueiden kannattajissa epäoikeudenmukaisuuden käsitys on vahvinta, mutta vahvaa myös vasemmalle mentäessä. Kokoomuksen (69 %), perussuomalaisten (74 %), keskustan (52 %) sekä SDP:n (51 %) kannattajien enemmistö kokee perintö- ja lahjaveron epäoikeudenmukaiseksi.
Vihreidenkin kannattajien keskuudessa verolaji aiheuttaa enemmän negatiivisia (39 %) kuin positiivisia (27 %) vastauksia. Vasemmistoliiton kannattajissa arvio kääntyy keskimäärin oikeudenmukaisuuden puolelle.
“Perintö- ja lahjavero aiheuttaa vahvoja tunteita. Siksi ei ole ihme, että veron poistosta tai säilyttämisestä viime aikoina käyty keskustelu on ollut erityisen väkevää”, sanoo ajatuspaja Toivon toiminnanjohtaja Raine Tiessalo.
Suomen talouden näkökulma liudentaa käsityksiä
Henkilökohtaisten tuntemusten lisäksi kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset mieltävät perintö- ja lahjaveron merkityksen Suomen taloudelle ja yhteiskunnalle. Tästä näkökulmasta kielteisyys loivenee. Koko kansasta 39 % pitää verolajia haitallisena ja 32 % ei haittoja näe.
Perussuomalaisten (65 %), kokoomuksen (53 %), RKP:n (42 %) ja keskustan (40 %) tukijat pitävät verolajia keskimäärin haitallisena yhteiskunnalle. SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajien keskuudessa verolaji nähdään keskimäärin useammin positiivisena kuin negatiivisena.
“Vaikka perintö- ja lahjaveron kertymä on yli miljardi euroa vuosittain, yhteiskunnallista keskustelua verolajin legitimiteetistä on hyvä käydä avoimesti ja aktiivisesti. Pitkäaikaisesti epäoikeudenmukaiseksi koetut verot ovat omiaan nakertamaan luottamusta verojärjestelmään ja lopulta koko demokraattiseen päätöksentekoon”, Tiessalo sanoo.
Kyselyn tuloksista selviää myös, että veron vaikutus omaan talouteen koetaan puoluekantaan katsomatta suhteellisen pienenä ja että enemmistö suomalaisista haluaisi poistaa kokonaan perintöjen verotuksen tai keventää veroa.
Enemmistö pitää verorasitetta liiallisena
Suomalaisten veromielialat –kyselyraportin mukaan kansalaisten asenteet veroja kohtaan ylipäänsä ovat hyvin kriittisiä. Enemmistö vastanneista pitää Suomen kokonaisveroastetta suhteessa kansantuotteeseen liian korkeana. Samoin enemmistö suomalaisista kokee henkilökohtaisen verorasitteensa liian painavana. Lisäksi tuloksista käy ilmi, että enemmistö suomalaisista – puoluekannasta riippumatta – haluaisi verottaa mieluummin haittoja ja kulutusta kuin työntekoa.
IRO Researchin tekemään kyselyyn vastasi 1000 suomalaista IroNet- kuluttajapaneelissa 20.–28.1.2026.
