Fashion Finland ja I love me jatkavat kaivattua ja kiinnostusta herättänyttä ammattilaisseminaaria – keskiössä uudet ilmiöt ja muuttuva asiakas
11.2.2026 10:00:00 EET | Messukeskus | Tiedote
Fashion Finland ja I love me jatkavat suosittua muodin ja kauneuden ammattilaisseminaaria lokakuussa. Tänä vuonna seminaarin teema on Uudet ilmiöt ja muuttuva asiakas. Monipuolinen ohjelma hakee ratkaisuja ajan haasteisiin ja vastauksia kuluttajien nopeasti muuttuviin odotuksiin. Puhujina nähdään muoti- ja kauneusalan kokeneita ammattilaisia, ja luvassa on tulevaisuuteen tähyäviä puheenvuoroja muun muassa tulevaisuustutkija Ilkka Halavalta. Seminaarin ohjelma julkaistaan alkusyksyn aikana. Pohjoismaiden johtava kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden tapahtuma I love me järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 16.–18.10.2026.
Fashion Finlandin ja I love me:n muodin ja kauneuden ammattilaisseminaari järjestetään Helsingin Messukeskuksessa I love me:n avajaispäivänä perjantaina 16.10.2026. Seminaarin yhteyteen rakentuva myyntinäyttely tarjoaa yrityksille mahdollisuuden esitellä palveluitaan ja tuotteitaan sekä tavoittaa muodin ja kauneuden päättäjiä ja ammattilaisia.
Viime vuonna muodin ja kauneuden ammattilaisseminaari sekä sen yhteydessä järjestetty myyntinäyttely osoittautuivat arvokkaaksi kohtaamispaikaksi ja vahvistivat I love me -tapahtuman ammattilaiskävijöille suunnattua kokonaisuutta. Tänä vuonna seminaariohjelma suuntaa tulevaisuuteen teemalla Uudet ilmiöt ja muuttuva asiakas. Puhujina on muoti- ja kauneusalan asiantuntijoita, joilla on kokemusta ja näkemystä kasvun rakentamisesta, asiakasymmärryksestä ja konseptikehityksestä. Keynote-puheenvuoron pitää tunnettu tulevaisuustutkija ja yritysvalmentaja Ilkka Halava, joka avaa näkymiä alan murrokseen, tuleviin kasvumahdollisuuksiin ja siihen, millaista osaamista ja rohkeutta suomalaiset yritykset tarvitsevat kansainvälistyäkseen.
”I love me -tapahtuma on ainutlaatuinen kohtaamispaikka alan ammattilaisille. Viime vuoden seminaari osoitti, että tarve kokemusten vaihdolle, verkostoitumiselle ja tulevaisuuden suunnittelulle on suuri. Tämän vuoden seminaariohjelma vie keskustelua vielä pidemmälle ja tarjoaa eväitä myös tulevaisuuden haasteiden ennakointiin”, sanoo Helsingin Messukeskuksen liiketoimintapäällikkö Noora Haatainen.
Fashion Finland painottaa yhteisöllisuuden merkitystä vaativassa ajassa. “Muoti- ja kauneusalalla on valtava kyky uudistua – ja usko tulevaisuuteen syntyy siitä, että teemme asioita yhdessä. Ammattilaisseminaari kokoaa ihmiset, ideat ja oivallukset samaan tilaan. Kun jaamme oppeja avoimesti ja kokeilemme rohkeasti uutta, syntyy ratkaisuja, joilla koko ala voi kasvaa ja menestyä muutoksen keskellä”, sanoo Fashion Finlandin hallituksen puheenjohtaja Anne Niemi.
Ohjelma ja puhujalista julkaistaan alkusyksyn aikana.
Lisätiedot:
Terhi Laine, markkinointi ja viestintä, Helsingin Messukeskus, puh. 040 626 6447, terhi.laine@messukeskus.com
Anne Niemi, hallituksen puheenjohtaja, Fashion Finland, puh. 040 066 1635, anne@idanne.fi
I love me -messujen kuvat ovat ladattavissa täältä.
I love me 2026 järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 16.–18.10.2026. Pohjois-Euroopan suurin ja energisin hyvinvointitapahtuma tuo yhteen kauneuden, hyvinvoinnin, muodin ja terveyden kiinnostavimmat brändit ja tuoreimmat ilmiöt. iloveme.fi I @iloveme_official I #iloveme2026
Avainsanat
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumatalo ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Suomen Messut -konserniin kuuluvat Messukeskuksen lisäksi messujärjestäjä Expomark Oy ja av-tekniikkayritys SVV Oy. Konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 58,4 miljoonaa euroa, Messukeskuksen tulovaikutus ympäristölleen 245 miljoonaa euroa ja työllisyysvaikutus 3335 henkilötyövuotta. Messukeskus. The real social media. messukeskus.com I @messukeskus
