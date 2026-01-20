Roborockin uudet robotti-imurit selättävät suomalaiskotien haasteet – Saros 20 -lippulaivasarja sekä Qrevo Edge 2 Pro tulevat Suomessa myyntiin
12.2.2026 08:00:00 EET | Roborock | Tiedote
Maailman johtava robotiikan valmistaja Roborock tuo Suomessa myyntiin uudet Saros 20 Sonic ja Saros 20 -lippulaivamallinsa sekä päivitetyn Qrevo Edge 2 Pro -mallinsa. Roborockin uutuustuotteet on suunniteltu ratkaisemaan suomalaiskotien yleisimmät siivoushaasteet, kuten korkeat kynnykset, matalat huonekalut ja arjen moninaiset lattiasotkut.
Suomalaiset ovat innokkaita robotti-imureiden käyttäjiä, mutta yksi pohjoismaisten kotien ongelmakohdista on se, että robotti-imurit pysähtyvät kynnyksiin tai eivät mahdu siivoamaan esimerkiksi sohvan alle. Uudet Roborock-mallit on suunniteltu vastaamaan juuri näihin haasteisiin.
"Suomalaisissa kodeissa on usein vanhempia lattioita, joissa on korkeita kynnyksiä huoneiden välillä, ja monissa kodeissa on myös matalia skandinaavisia huonekaluja. Olemme kehittäneet nämä uudet mallit ratkaisemaan juuri tällaisia haasteita", sanoo Mihail Kurvinen, Roborock Suomen PR-vastaava.
Lippaulaivamalleista Saros 20 Sonic on tilattavissa jo nyt, kun taas Saros 20 tulee saataville huhtikuussa. Saros 20 Sonic on lanseerauksen yhteydessä saatavilla rajoitetun ajan erikoisversiona (Complete), joka sisältää arvokkaita lisätarvikkeita: ylimääräisen pääharjan, suodattimia, pölypusseja, moppeja sekä lattianpuhdistusnestettä.
Qrevo Edge 2 Pro -mallin myynti alkaa myös heti, ja laite jakaakin monia samoja edistyksellisiä ominaisuuksia kuin Saros-lippulaivamallit.
Saros 20 -laitteet ylittävät jopa yli kahdeksan senttimetrin korkuisia kynnyksiä ja mahtuvat siivoamaan matalien huonekalujen alle
Saros 20 Sonic - ja Saros 20 -malleissa on uusi alustajärjestelmä, joka laskee esiin kiipeämisvarren, kun se tunnistaa kynnyksen. Ominaisuuden ansiosta laite voi ylittää jopa 4,5 senttimetrin korkuisia yksitasoisia kynnyksiä ja 8,8 senttimetrin korkuisia kaksoiskynnyksiä, mikä on merkittävästi korkeampi luku kuin aikaisemmissa malleissa. Saros 20 -mallit mahtuvat myös matalien, jopa alle 8 cm korkeiden huonekalujen alle.
Lisäksi pitkänukkaiset matot puhdistuvat tehokkaasti 36 000 Pa:n imuteholla ja dynaamisesti säätyvällä alustalla.
Kaksi lippulaivamallia, eri vahvuudet
Saros 20 Sonic on suunnattu kotitalouksille, joissa tarvitaan perusteellista moppausta. Laitteen VibraRise® 5.0 -moppausjärjestelmä ulottuu reunoille asti ja irrottaa lian värähtelemällä 4 000 kertaa minuutissa. Voimakkaan 14 N:n moppauspaineen ansiosta vaikeatkin tahrat hoituvat tehokkaasti.
Saros 20 on puolestaan suunniteltu koteihin, joissa lattioilla saattaa usein lojua erilaisia esteitä, kuten kaapeleita tai leluja. Laitteen tekoälypohjainen StarSight™ Autonomous 2.0 -havainnointijärjestelmä osaa tunnistaa yli 300 erilaista kohdetta ja säätää laitteen reittiä reaaliaikaisesti.
Molempien lippulaivamallien mukana toimitetaan uusi, entistä hygienisempi telakointiasema, joka automaattisesti tyhjentää pölyn, puhdistaa mopin (jopa 100°C:n kuumavesipuhdistus) ja kuivaa järjestelmän lämpimällä ilmalla sekä uutena ominaisuutena raikastaa pölypussit. Laboratoriotestit todentavat, että prosessi poistaa yli 99,99 prosenttia mopin bakteereista.
Tehokas Qrevo Edge 2 Pro sopii erityisesti lemmikkikoteihin
Roborock tuo Suomessa myyntiin myös hieman edullisemman hintaluokan Qrevo Edge 2 Pro -mallin. Qrevo Edge 2 Pro sisältää useita lippulaivamallien ominaisuuksia, kuten kietoutumisenestolla varustetut pää- ja sivuharjat, jotta käyttäjän ei tarvitse itse poistaa hiuksia tai muita sotkuja harjoista. Laite pystyy ylittämään neljän senttimetrin kaksoiskynnykset ja säätää korkeutta automaattisesti pitkänukkaisia mattoja varten.
TÜV SÜD on sertifioinut Qrevo Edge 2 Pron lemmikkiystävälliseksi robotiksi, jota voi käyttää turvallisesti myös pienten lasten läheisyydessä. Sertifiointi perustuu muun muassa robotin kykyyn poistaa tehokkaasti eläinten jälkiä ja bakteereja, sen hiljaiseen toimintaan sekä siihen, ettei se sisällä haitallisia materiaaleja.
Hinta ja saatavuus
Roborock Saros 20 Sonic Complete (ovh 1 399 €) ja Qrevo Edge 2 Pro (ovh 1 099 €) ovat tilattavissa 12. helmikuuta alkaen muun muassa Gigantista ja Powerista.
Roborock Saros 20 tulee saataville verkosta huhtikuussa. Laitteen suositushinta on 1 299 €.
Tuotetiedot
Saros 20 Sonic
-
Navigointi: RetractSense™ sisäänvedettävällä lidarilla navigoi matalien huonekalujen alle
-
Kynnykset: Ylittää kaksoiskynnykset jopa 8,8 cm:n asti
-
Matala profiili: Mahtuu alle 8 cm korkeiden huonekalujen alle
-
Moppaus: Värähtelee 4 000 kierr/min, paine jopa 14 N, moppi ulottuu reunoille asti
-
Reunapuhdistus: Laajennettava moppi yltää seinään asti (0 mm:n rako)
-
Matot: Dynaaminen korkeudensäätö, 30 % parempi pölynkeräys pitkänukkaisilta matoilta
Saros 20
-
Navigointi: StarSight™ 2.0 -havainnointijärjestelmä tunnistaa yli 300 kohdetta sekä väistää kaapeleita ja sotkuja
-
Kynnykset: Ylittää kaksoiskynnykset jopa 8,8 cm:n asti
-
Matala profiili: Mahtuu alle 8 cm korkeiden huonekalujen alle
-
Moppaus: Kaksi pyörivää moppia (200 kierr/min), paine jopa 13 N
-
Reunapuhdistus: FlexiArm™ (0 mm:n rako)
-
Matot: Dynaaminen korkeudensäätö jopa kolmeen senttimetriin
Yhteistä malleille:
-
RockDock®-telakointiasema
-
Imuteho: 36 000 Pa
-
Pesee mopin kuumalla vedellä (jopa 100°C)
-
Poistaa yli 99,99 % bakteereista (TÜV-sertifioitu)
-
Kuivaa lämpimällä ilmalla (55°C)
-
Automaattinen pölyn tyhjennys (jopa 65 päivää)
-
Automaattinen mopin irrotus mattojen puhdistuksen yhteydessä
Älykkäät toiminnot:
-
Oppii huonetyypit ja mukauttaa puhdistuksen automaattisesti
-
Toimii Alexan, Sirin ja Google Homen kanssa
-
Ääniassistentti ("Hello Rocky") toimii myös offline-tilassa
Bakteerien poisto on TÜV Rheinland -varmennettu.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mihail KurvinenSuomen PR-päällikkömihail.kurvinen@roborock.com
Kuvat
Linkit
Tietoa julkaisijasta
Roborock on erikoistunut älykkäiden kodin siivouslaitteiden innovointiin, kehitykseen ja valmistukseen. Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat edistykselliset robotti-imurit, johdottomat varsi-imurit, märkä- ja kuivaimurit sekä kuivaavat pyykinpesukoneet, jotka on suunniteltu ratkaisemaan oikeita ongelmia ja helpottamaan arkea. Roborockin tuotteet ovat saatavilla yli 170 maassa, mukaan lukien Suomi, muut Pohjoismaat, Yhdysvallat, Saksa, Ranska ja Espanja. Yrityksellä on toimistot Pekingissä, Shanghaissa, Shenzhenissä ja Hongkongissa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Roborock
Kuumaa höyryä ja älykästä moppausta – Roborock julkaisee Suomessa kaksi uutuuslaitetta tammikuussa20.1.2026 09:23:00 EET | Tiedote
Maailman johtava robotiikan valmistaja Roborock jatkaa innovatiivisten ratkaisujen tuomista suomalaiskoteihin. Nyt tammikuun 20. päivä Suomen markkinoille lanseerataan kaksi uutta, alansa huippua edustavaa mallia: F25 Ultra ja Qrevo Curv 2 Flow.
CES 2026: Roborock lanseeraa maailman ensimmäisen, pyöräjalka-arkkitehtuurilla varustetun robotti-imurin sekä esittelee yhteistyötään Real Madridin kanssa7.1.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Yhdistettyään voimansa Real Madrid -jalkapalloseuran kanssa Roborock esittelee "The Greatest Meeting The Greatest" -teeman mukaisesti uudet imurinsa: Roborock Saros 20, Roborock Saros 20 Sonic, Roborock Qrevo Curv 2 Flow ja Roborock F25 Ace Pro. Yhtiö esittelee myös Roborock Saros Roverin, joka on maailman ensimmäinen pyöräjalka-arkkitehtuurilla varustettu robotti-imuri, joka on suunniteltu suunnistamaan portaissa, kaltevilla pinnoilla ja muilla aiemmin hankalasti saavutettavilla alueilla puhdistaessaan niitä. RockMow Z1 LiDAR on puolestaan yhtiön ensimmäinen LiDAR-pohjautuva robottiruohonleikkuri.
The Greatest Meeting The Greatest: Roborock ja Real Madrid solmivat strategisen kumppanuuden, jonka keskiössä on innovaatio2.1.2026 13:00:00 EET | Tiedote
Roborock, maailman johtava kodin robotiikan valmistaja, jonka teknologia on suunniteltu yksinkertaistamaan arjen siivousta, on solminut strategisen, maailmanlaajuisen kumppanuuden Real Madrid -jalkapalloseuran miesten ja naisten edustusjoukkueiden kanssa. Seuraa pidetään laajalti yhtenä historian suurimmista jalkapalloseuroista. Brändit aloittavat yhteisellä "The Greatest Meeting The Greatest" -teemallaan monivuotisen yhteistyön, joka käynnistyy brändielämyksellä kuluttajaelektroniikkaan keskittyvillä maailmanlaajuisilla CES 2026 -messuilla Las Vegasissa 6.–9. tammikuuta. Sekä kuluttajat että kumppanit voivat tutustua messuilla molempia brändejä esitteleviin innovatiivisiin näyttelyihin. Yhteistyökumppanuuden myötä Roborockista tulee Real Madridin virallinen globaali kumppani siivousimureiden kategoriassa. Sopimuksen allekirjoittivat Quan Gang, Roborock President, ja Emilio Butragueño, Director of Institutional Relationships of Real Madrid, ja se pohjautuu molempien organisaatioiden br
Roborockin Saros 10R -robotti-imurimalli vihdoin saatavilla Suomessa19.9.2025 07:55:00 EEST | Tiedote
Erityisesti laadukkaasta navigointijärjestelmästään ylistystä kerännyt Roborock Saros 10R -robotti-imuri saadaan myyntiin viimein myös Suomessa. Maailmalla suureen suosioon noussutta lippulaivamallia myydään yksinoikeudella DNA Kaupassa ja Elisalla.
Roborock julkaisi IFA-messuilla uudet RockMow- ja RockNeo -robottiruohonleikkurinsa4.9.2025 13:00:00 EEST | Tiedote
Roborock laajentaa tuotevalikoimaansa entisestään esittelemällä IFA 2025 -messuilla kolme uutta robottiruohonleikkurimallia Euroopan markkinoille, F25-sarjan uusimman ja tehokkaimman märkä-kuivaimurin ja kaksi H60-varsi-imurisarjaa. Lisäksi yhtiö jakoi tuoreimpia myyntilukujaan ja esitteli tulevaisuuteen kurkistavan tuotekonseptinsa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme