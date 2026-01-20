Roborockin uudet robotti-imurit selättävät suomalaiskotien haasteet – Saros 20 -lippulaivasarja sekä Qrevo Edge 2 Pro tulevat Suomessa myyntiin

Suomalaiset ovat innokkaita robotti-imureiden käyttäjiä, mutta yksi pohjoismaisten kotien ongelmakohdista on se, että robotti-imurit pysähtyvät kynnyksiin tai eivät mahdu siivoamaan esimerkiksi sohvan alle. Uudet Roborock-mallit on suunniteltu vastaamaan juuri näihin haasteisiin.

"Suomalaisissa kodeissa on usein vanhempia lattioita, joissa on korkeita kynnyksiä huoneiden välillä, ja monissa kodeissa on myös matalia skandinaavisia huonekaluja. Olemme kehittäneet nämä uudet mallit ratkaisemaan juuri tällaisia haasteita", sanoo Mihail Kurvinen, Roborock Suomen PR-vastaava.

Lippaulaivamalleista Saros 20 Sonic on tilattavissa jo nyt, kun taas Saros 20 tulee saataville huhtikuussa. Saros 20 Sonic on lanseerauksen yhteydessä saatavilla rajoitetun ajan erikoisversiona (Complete), joka sisältää arvokkaita lisätarvikkeita: ylimääräisen pääharjan, suodattimia, pölypusseja, moppeja sekä lattianpuhdistusnestettä.

Qrevo Edge 2 Pro -mallin myynti alkaa myös heti, ja laite jakaakin monia samoja edistyksellisiä ominaisuuksia kuin Saros-lippulaivamallit.

Saros 20 -laitteet ylittävät jopa yli kahdeksan senttimetrin korkuisia kynnyksiä ja mahtuvat siivoamaan matalien huonekalujen alle

Saros 20 Sonic - ja Saros 20 -malleissa on uusi alustajärjestelmä, joka laskee esiin kiipeämisvarren, kun se tunnistaa kynnyksen. Ominaisuuden ansiosta laite voi ylittää jopa 4,5 senttimetrin korkuisia yksitasoisia kynnyksiä ja 8,8 senttimetrin korkuisia kaksoiskynnyksiä, mikä on merkittävästi korkeampi luku kuin aikaisemmissa malleissa. Saros 20 -mallit mahtuvat myös matalien, jopa alle 8 cm korkeiden huonekalujen alle.

Lisäksi pitkänukkaiset matot puhdistuvat tehokkaasti 36 000 Pa:n imuteholla ja dynaamisesti säätyvällä alustalla.

Saros 20 on puolestaan suunniteltu koteihin, joissa lattioilla saattaa usein lojua leluja tai johtoja

Kaksi lippulaivamallia, eri vahvuudet

Saros 20 Sonic on suunnattu kotitalouksille, joissa tarvitaan perusteellista moppausta. Laitteen VibraRise® 5.0 -moppausjärjestelmä ulottuu reunoille asti ja irrottaa lian värähtelemällä 4 000 kertaa minuutissa. Voimakkaan 14 N:n moppauspaineen ansiosta vaikeatkin tahrat hoituvat tehokkaasti.

Saros 20 on puolestaan suunniteltu koteihin, joissa lattioilla saattaa usein lojua erilaisia esteitä, kuten kaapeleita tai leluja. Laitteen tekoälypohjainen StarSight™ Autonomous 2.0 -havainnointijärjestelmä osaa tunnistaa yli 300 erilaista kohdetta ja säätää laitteen reittiä reaaliaikaisesti.

Molempien lippulaivamallien mukana toimitetaan uusi, entistä hygienisempi telakointiasema, joka automaattisesti tyhjentää pölyn, puhdistaa mopin (jopa 100°C:n kuumavesipuhdistus) ja kuivaa järjestelmän lämpimällä ilmalla sekä uutena ominaisuutena raikastaa pölypussit. Laboratoriotestit todentavat, että prosessi poistaa yli 99,99 prosenttia mopin bakteereista.

Tehokas Qrevo Edge 2 Pro sopii erityisesti lemmikkikoteihin

Qrevo Edge 2 Pro sisältää useita lippulaivamallien ominaisuuksia

Roborock tuo Suomessa myyntiin myös hieman edullisemman hintaluokan Qrevo Edge 2 Pro -mallin. Qrevo Edge 2 Pro sisältää useita lippulaivamallien ominaisuuksia, kuten kietoutumisenestolla varustetut pää- ja sivuharjat, jotta käyttäjän ei tarvitse itse poistaa hiuksia tai muita sotkuja harjoista. Laite pystyy ylittämään neljän senttimetrin kaksoiskynnykset ja säätää korkeutta automaattisesti pitkänukkaisia mattoja varten.

TÜV SÜD on sertifioinut Qrevo Edge 2 Pron lemmikkiystävälliseksi robotiksi, jota voi käyttää turvallisesti myös pienten lasten läheisyydessä. Sertifiointi perustuu muun muassa robotin kykyyn poistaa tehokkaasti eläinten jälkiä ja bakteereja, sen hiljaiseen toimintaan sekä siihen, ettei se sisällä haitallisia materiaaleja.

Hinta ja saatavuus

Roborock Saros 20 Sonic Complete (ovh 1 399 €) ja Qrevo Edge 2 Pro (ovh 1 099 €) ovat tilattavissa 12. helmikuuta alkaen muun muassa Gigantista ja Powerista.

Roborock Saros 20 tulee saataville verkosta huhtikuussa. Laitteen suositushinta on 1 299 €.

Tuotetiedot



Saros 20 Sonic

Navigointi: RetractSense™ sisäänvedettävällä lidarilla navigoi matalien huonekalujen alle

Kynnykset: Ylittää kaksoiskynnykset jopa 8,8 cm:n asti

Matala profiili: Mahtuu alle 8 cm korkeiden huonekalujen alle

Moppaus: Värähtelee 4 000 kierr/min, paine jopa 14 N, moppi ulottuu reunoille asti

Reunapuhdistus: Laajennettava moppi yltää seinään asti (0 mm:n rako)

Matot: Dynaaminen korkeudensäätö, 30 % parempi pölynkeräys pitkänukkaisilta matoilta

Saros 20

Navigointi: StarSight™ 2.0 -havainnointijärjestelmä tunnistaa yli 300 kohdetta sekä väistää kaapeleita ja sotkuja

Kynnykset: Ylittää kaksoiskynnykset jopa 8,8 cm:n asti

Matala profiili: Mahtuu alle 8 cm korkeiden huonekalujen alle

Moppaus: Kaksi pyörivää moppia (200 kierr/min), paine jopa 13 N

Reunapuhdistus: FlexiArm™ (0 mm:n rako)

Matot: Dynaaminen korkeudensäätö jopa kolmeen senttimetriin

Yhteistä malleille:

RockDock®-telakointiasema

Imuteho: 36 000 Pa

Pesee mopin kuumalla vedellä (jopa 100°C)

Poistaa yli 99,99 % bakteereista (TÜV-sertifioitu)

Kuivaa lämpimällä ilmalla (55°C)

Automaattinen pölyn tyhjennys (jopa 65 päivää)

Automaattinen mopin irrotus mattojen puhdistuksen yhteydessä

Älykkäät toiminnot:

Oppii huonetyypit ja mukauttaa puhdistuksen automaattisesti

Toimii Alexan, Sirin ja Google Homen kanssa

Ääniassistentti ("Hello Rocky") toimii myös offline-tilassa

Bakteerien poisto on TÜV Rheinland -varmennettu.