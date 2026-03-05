ENNAKKOTIEDOTE: Arto Satosen sisäpiirikuvaus Petteri Orpon hallituksesta ilmestyy 7.5.

Kesäkuussa 2023 Orpon hallituksen työministerinä aloittanut Arto Satonen pääsi toteuttamaan missiotaan Suomen uudistamisesta. 7.5. julkaistavassa Vääntäen ja linjaten -kirjassa hän kertoo omakohtaisesti, miten työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa mullistaneet uudistukset linjattiin ja ajettiin läpi. Uudistuksissa lakkolait, työttömyysturva, vientivetoinen palkkamalli ja paikallinen sopiminen viritettiin pohjoismaiselle linjalle. Tavoitteena on hyvinvointiyhteiskunnan pelastaminen työnteon kautta. Satonen perustelee kirjassaan uudistusten välttämättömyyttä, vaikka työmarkkinat kärsivät yhä muun muassa Venäjän hyökkäyssodan ja Trumpin arvaaamattomaan politiikan aiheuttamasta epävarmuudesta.



Satonen kuvaa hallitusneuvottelujen monisyisiä vaiheita ja kertoo, kuinka onnistui puskemaan läpi rakenneuudistukset vain kahden vuoden ministerikauden aikana. Kirja avaa kiivaita poliittisia vääntöjä vasemmisto-opposition ja ay-liikkeen kanssa sekä hallituspuolueiden välisiä suhdekriisejä ja niiden selättämistä. Näitä politiikan kulissien takaisia tapahtumia ei olla mediassa entuudestaan käsitelty. Samalla teos arvioi hallituksen onnistumisia, perintöä tuleville hallituksille ja työmarkkinauudistuksien pysyvyyttä.



Vääntäen ja linjaten -kirjan kirjoittavat yhdessä Arto Satonen ja Raine Tiessalo. Satonen on kansanedustaja, joka toimi Petteri Orpon hallituksessa työministerinä 2023–2025. Raine Tiessalo on ajatuspaja Toivon toiminnanjohtaja, joka on työskennellyt journalismin, viestinnän ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen parissa.



Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt: ilmo.muuronen@otava.fi