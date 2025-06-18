Varhaiskasvatuksen ammattilaiset, johtajat ja opettajat – kuinka huomioitte perheiden monimuotoisuuden?

Monimuotoiset perheet -verkosto, joka koostuu kymmenestä perhejärjestöstä, on aiemmin laatinut helppolukuisen ja käytännönläheisen Monimuotoiset perheet varhaiskasvatuksessa -oppaan vastaamaan tiedon tarpeeseen. Nyt verkosto on julkaissut myös neljä koulutuksellista videota, joissa kahdeksan eri tavoin monimuotoisen perheen vanhemmat jakavat kokemuksiaan yhteistyöstä varhaiskasvatuksen kanssa. He kertovat, mikä on heidän näkökulmastaan toiminut hyvin, ja mitä he olisivat toivoneet tehtävän toisin. Videot täydentävät ja elävöittävät oppaan sisältöjä.

Videoiden yhteydessä esitetään reflektiokysymyksiä, jotka auttavat tiimejä ja työyhteisöjä arvioimaan ja kehittämään käytäntöjään monimuotoisten perheiden huomioimiseksi entistä paremmin. Videoita ja reflektiokysymyksiä voi hyvin hyödyntää myös osana opetusta alan ammattilaisten oppilaitoksissa, kannustaa Sofia Lindqvist, Monimuotoiset perheet -verkoston kehittämispäällikkö.

Videot saivat innostuneen vastaanoton tammikuussa Pohjoismaiden suurimmassa opetus- ja kasvatusalan tapahtuma Educassa. Ammattilaiset totesivat, että kentällä on jo edistytty, mutta henkilökunnan omiin arvoihin ja asenteisiin pohjaavat toimintatavat ovat tiukassa, mikä tekee niihin tarttumisesta haastavaa.

Videomuoto tuo lähelle yksilön omat kokemukset ja auttaa katsojaa eläytymään niihin. Tämä mahdollistaa katsojan omien arvojen ja asenteiden tarkastelun sen suhteen, miten ne heijastuvat asiakkaisiin, huomauttaa Lindqvist.

Videot, joita on yhteensä neljä, käsittelevät kukin kahta eri perhemuotoa tai -tilannetta. Kestoltaan ne ovat 17–20 minuuttia pitkiä ja ne on tekstitetty suomeksi. Videot ovat vapaasti ja maksutta hyödynnettävissä sekä päiväkodeissa että alan oppilaitoksissa. Ne on tuotettu Monimuotoiset perheet -verkoston perusrahoituksella, jonka on myöntänyt Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Videot löytyvät verkoston verkkosivuilta:

https://www.monimuotoisetperheet.fi/ammattilaisille/varhaiskasvatus/videoita-paivakodin-kehittamisen-tueksi/

Monimuotoiset perheet -verkostoon kuuluvat adoptioperheet, kahden kulttuurin perheet, lapsikuolemaperheet, tahattomasti lapsettomat, sijaisperheet, sateenkaariperheet, monikkoperheet, leskiperheet, uusperheet ja yhden vanhemman perheet.