Minja Koskela: Sosiaalipalveluiden 100 miljoonan leikkausfarssi osoittaa oikeistohallituksen ja ministeri Juuson kyvyttömyyden
11.2.2026 10:39:38 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela katsoo sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson epäonnistuneen sosiaalihuoltoa koskevien säästölinjauksien valmistelussa. Sosiaalihuollon 100 miljoonan euron säästöjä etsinyt työryhmä on julkaissut tänään ehdotuksensa.
– Ministeri Juuso kertoi lähes kaksi vuotta sitten sosiaalihuollon säästölinjauksien tulleen hänelle “yllätyksenä”, eikä hän ole onnistunut edelleenkään selventämään tilannetta. Työryhmän linjaukset osoittavat, että 100 miljoonan säästöt eivät ole mahdollisia heikentämättä palveluita ja vaarantamatta asiakkaiden yhdenvertaisuutta, Koskela sanoo.
Työryhmän varsinaisilla ehdotuksilla saavutetut välittömät säästöt olisivat arviolta 50 miljoonaa, jonka lisäksi mahdollisina lisätoimina on esitetty esimerkiksi ympärivuorokautisen palveluasumisen ja muiden palveluiden asiakasmaksujen korotuksia sekä lastensujelun henkilöstömitoituksen heikentämistä.
– Oikeistohallitus näyttää käyvän jälleen lasten ja vanhusten kimppuun, kun sen pitää löytää rahoitus suuryrityksien ja rikkaiden massiivisille veronalennuksille. Samalla leikkausfarssi osoittaa hallituksen ja vastuuministeri Juuson kyvyttömyyden sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisessa, Koskela sanoo.
Yhteyshenkilöt
Minja Koskelakansanedustaja, vasemmistoliiton puheenjohtajaPuh:050 549 9632minja.koskela@eduskunta.fi
