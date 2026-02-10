Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Tilavuokrauksen tarjouskilpailumalli kattaa jatkossa koko Helsingin

11.2.2026 11:11:10 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

Jaa

Helsinki jatkaa kivijalkatilojen vuokraamista tarjouskilpailun kautta huutokaupat.com-alustalla. Toimintamallia kokeiltiin onnistuneesti vuonna 2025 kaupunkiuudistusalueilla. Nyt tarjolla on liiketiloja ympäri kaupunkia.

Liiketila kerrostalon alakerrassa.
Helmikuussa tarjouskilpailun kautta vuokrataan esimerkiksi Korppaanmäentie 27:n liiketila Pikku-Huopalahdessa. Helsingin kaupunki

Kaupunki on päättänyt jatkaa vuoden 2025 kokeiluaan, jonka tavoitteena oli saada pitkään tyhjillään olleita kivijalkatiloja käyttöön tarjouskilpailun kautta. Vuoden 2025 kampanjat kohdistuivat kaupunkiuudistusalueille Kannelmäkeen, Malmille, Malminkartanoon, Mellunkylään ja Meri-Rastilaan. Jatkossa missä tahansa päin kaupunkia sijaitsevia tiloja voidaan laittaa esille sekä oikotie.fi:hin että huutokaupat.comiin sillä ehdolla, että tilat ovat olleet tyhjillään vähintään puoli vuotta.

”Tiloja on tarjolla joka puolella Helsinkiä. Suurin osa sijaitsee Hekan ja Hason talojen kivijaloissa. Ajatuksena on tarjota matalan kynnyksen tiloja esimerkiksi yrityksille, kulttuuritoimijoille ja yhdistyksille. Elinvoimaa ja monipuolisia palveluja lisäämällä toimimme myös kaupungin strategian mukaisesti”, sanoo vuokraneuvottelija Teppo Luukkonen kaupunkiympäristön toimialalta.

Helmikuussa tarjolla tiloja myös arvonlisäverottomaan toimintaan

Tällä hetkellä kaupungilla on tyhjillään noin 140 liiketilaa, joita laitetaan tarjouskilpailuun porrastetusti.

Kampanjan painopiste vaihtuu kuukausittain. Helmikuun ajan tarjolla on 14 kohtuuhintaista tilaa, joiden koko vaihtelee 38 neliömetristä 144 neliömetriin, ja jotka soveltuvat myös arvonlisäverottomaan toimintaan.

Vuokrausmallilla tavoitellaan myös maltillista vuokratasoa. Kohteiden arvonlisäverollinen lähtöhinta on 7,53 euroa neliöltä. Lähtöhinta perustuu tilojen ylläpitokuluihin.

Sopimus vähintään kolmeksi kuukaudeksi

Kivijalkatiloja vuokrataan kolmen kolmosen taktiikalla: lyhimmillään tilan voi vuokrata kolmeksi kuukaudeksi, tilasta peritään kolmen kuukauden takuuvuokra, ja myös irtisanomisaika on kolme kuukautta.

Tarjouksia helmikuun kohteista voi jättää 28. helmikuuta asti huutokaupat.com-verkkosivulla. Kohteisiin voi tutustua myös kaupungin verkkosivujen kautta tai oikotie.fi:ssä. Vuokraneuvottelijoihin saa yhteyden Oikotien kautta.

Avainsanat

helsinkikivijalkatilathuutokaupat.comoikotietarjouskilpailutoimitilavuokraus

Yhteyshenkilöt

vuokraneuvottelija
Teppo Luukkonen
Helsingin kaupunki
kaupunkiympäristön toimiala / erityistilat
puh. 09 310 51311
teppo.luukkonen@hel.fi

Kuvat

Liiketila kerrostalon alakerrassa.
Helmikuussa tarjouskilpailun kautta vuokrataan esimerkiksi Korppaanmäentie 27:n liiketila Pikku-Huopalahdessa.
Helsingin kaupunki
Lataa

Linkit

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöstiedote 5.2.20265.2.2026 18:48:22 EET | Tiedote

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto kokoontui torstaina 5.2.2026. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen. Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston seuraava kokous on torstaina 5.3.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye