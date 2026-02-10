Tilavuokrauksen tarjouskilpailumalli kattaa jatkossa koko Helsingin
11.2.2026 11:11:10 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Helsinki jatkaa kivijalkatilojen vuokraamista tarjouskilpailun kautta huutokaupat.com-alustalla. Toimintamallia kokeiltiin onnistuneesti vuonna 2025 kaupunkiuudistusalueilla. Nyt tarjolla on liiketiloja ympäri kaupunkia.
Kaupunki on päättänyt jatkaa vuoden 2025 kokeiluaan, jonka tavoitteena oli saada pitkään tyhjillään olleita kivijalkatiloja käyttöön tarjouskilpailun kautta. Vuoden 2025 kampanjat kohdistuivat kaupunkiuudistusalueille Kannelmäkeen, Malmille, Malminkartanoon, Mellunkylään ja Meri-Rastilaan. Jatkossa missä tahansa päin kaupunkia sijaitsevia tiloja voidaan laittaa esille sekä oikotie.fi:hin että huutokaupat.comiin sillä ehdolla, että tilat ovat olleet tyhjillään vähintään puoli vuotta.
”Tiloja on tarjolla joka puolella Helsinkiä. Suurin osa sijaitsee Hekan ja Hason talojen kivijaloissa. Ajatuksena on tarjota matalan kynnyksen tiloja esimerkiksi yrityksille, kulttuuritoimijoille ja yhdistyksille. Elinvoimaa ja monipuolisia palveluja lisäämällä toimimme myös kaupungin strategian mukaisesti”, sanoo vuokraneuvottelija Teppo Luukkonen kaupunkiympäristön toimialalta.
Helmikuussa tarjolla tiloja myös arvonlisäverottomaan toimintaan
Tällä hetkellä kaupungilla on tyhjillään noin 140 liiketilaa, joita laitetaan tarjouskilpailuun porrastetusti.
Kampanjan painopiste vaihtuu kuukausittain. Helmikuun ajan tarjolla on 14 kohtuuhintaista tilaa, joiden koko vaihtelee 38 neliömetristä 144 neliömetriin, ja jotka soveltuvat myös arvonlisäverottomaan toimintaan.
Vuokrausmallilla tavoitellaan myös maltillista vuokratasoa. Kohteiden arvonlisäverollinen lähtöhinta on 7,53 euroa neliöltä. Lähtöhinta perustuu tilojen ylläpitokuluihin.
Sopimus vähintään kolmeksi kuukaudeksi
Kivijalkatiloja vuokrataan kolmen kolmosen taktiikalla: lyhimmillään tilan voi vuokrata kolmeksi kuukaudeksi, tilasta peritään kolmen kuukauden takuuvuokra, ja myös irtisanomisaika on kolme kuukautta.
Tarjouksia helmikuun kohteista voi jättää 28. helmikuuta asti huutokaupat.com-verkkosivulla. Kohteisiin voi tutustua myös kaupungin verkkosivujen kautta tai oikotie.fi:ssä. Vuokraneuvottelijoihin saa yhteyden Oikotien kautta.
Yhteyshenkilöt
vuokraneuvottelija
Teppo Luukkonen
Helsingin kaupunki
kaupunkiympäristön toimiala / erityistilat
puh. 09 310 51311
teppo.luukkonen@hel.fi
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
