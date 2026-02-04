Aluevaltuustossa 12.2.2026 hyvinvointialuejohtajan irtisanoutuminen ja kelpoisuusvaatimukset
11.2.2026 11:10:24 EET | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote
Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu torstaina 12.2.2026 kello 17.15 alkaen. Kokousta voi seurata suorana hyvinvointialueen YouTube-kanavalla.
Aluevaltuusto käsittelee hyvinvointialuejohtajan irtisanoutumisilmoituksen ja palvelussuhteen päättymisen. Hyvinvointialuejohtaja Harri Hagman on aiemmin ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 1.7.2026. Lisäksi aluevaltuusto päättää uuden hyvinvointialuejohtajan kelpoisuusvaatimukset. Hagmanin seuraajan haku käynnistyy helmikuun aikana.
Aluevaltuuston asialistalla on myös kaksi valtuustoaloitetta: sijoituspaikkojen järjestäminen alle 65-vuotiaille muistisairaille henkilöille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa sekä pyöröovi-ilmiön kustannusten kartoittaminen ja hoivapalveluiden vaikuttavuuden parantaminen Kymenlaakson hyvinvointialueella.
Aluevaltuuston kokoukset ovat julkisia, ja niitä voi seurata suorana hyvinvointialueen YouTube-kanavalla.
Yhteyshenkilöt
Christa CarpelanAluevaltuuston puheenjohtajaKymenlaakson hyvinvointialuePuh:050 406 3763christa.carpelan@luottamus.kymenhva.fi
Kymenlaakson hyvinvointialue
Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
