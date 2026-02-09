Matalapaine heikentää meren jäitä – kulku varoen ja vain kaupungin auraamilla reiteillä

Matalapaineen odotetaan nostavan meriveden pintaa, mikä aiheuttaa nopeita muutoksia meren jäillä, kertoo Naantalin kaupungin liikunta-alueiden työnjohtaja Max Holmberg. Virtaukset ja railot heikentävät jäätä ja nostavat vettä jäille. Veden odotetaan nousevan etenkin rannoilla ja rampeilla, joista jäille kuljetaan.

Holmbergin mukaan kaupunki on havainnut jään olevan poikkeuksellisen heikkoa Kailon sillan alla ja sen lähettyvillä. Kailon sillan alta ei kulje virallista reittiä. Kaupunki havuttaa tiedossa olevia heikon jään paikkoja, mutta muutokset jäällä tapahtuvat nopeasti eikä kaikkeen ehditä reagoida.

Holmbergin mukaan jäille voi edelleen mennä, mutta kulkemista suositellaan vain kaupungin ylläpitämillä reiteillä ja erityistä varovaisuutta noudattaen. Jäällä kulkeminen tapahtuu aina henkilön omalla vastuulla. Reittien ajantasaisuuden voi tarkistaa kaupungin karttapalvelusta.