Matalapaine heikentää meren jäitä – kulku varoen ja vain kaupungin auraamilla reiteillä

11.2.2026 10:58:04 EET | Naantalin kaupunki | Tiedote

Matalapaine vaikuttaa meren jäiden kuntoon Naantalissa, ja muutoksia jäillä on jo havaittu. Jäillä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.

Matalapaineen odotetaan nostavan meriveden pintaa, mikä aiheuttaa nopeita muutoksia meren jäillä, kertoo Naantalin kaupungin liikunta-alueiden työnjohtaja Max Holmberg. Virtaukset ja railot heikentävät jäätä ja nostavat vettä jäille. Veden odotetaan nousevan etenkin rannoilla ja rampeilla, joista jäille kuljetaan. 

Holmbergin mukaan kaupunki on havainnut jään olevan poikkeuksellisen heikkoa Kailon sillan alla ja sen lähettyvillä. Kailon sillan alta ei kulje virallista reittiä. Kaupunki havuttaa tiedossa olevia heikon jään paikkoja, mutta muutokset jäällä tapahtuvat nopeasti eikä kaikkeen ehditä reagoida. 

Holmbergin mukaan jäille voi edelleen mennä, mutta kulkemista suositellaan vain kaupungin ylläpitämillä reiteillä ja erityistä varovaisuutta noudattaen. Jäällä kulkeminen tapahtuu aina henkilön omalla vastuulla. Reittien ajantasaisuuden voi tarkistaa kaupungin karttapalvelusta.

Naantali on kasvava yli 20 000:n asukkaan kaupunki vetovoimaisessa Varsinais-Suomessa. Saaristo on vahvasti läsnä: Naantaliin kuuluu jopa tuhat saarta ja tuhat kilometriä rantaviivaa. Asukkaille on tarjolla monipuolisia asumisratkaisuja sekä ainutlaatuisia kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia. 

Naantali on yrittäjäystävällinen ja kehittyvä satamakaupunki, josta on toimivat yhteydet niin maa- kuin meriteitse. Tällä hetkellä Naantalissa toimii noin 1600 yritystä.

