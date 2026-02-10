Yrittäjiltä tukea krääsätalousaloitteelle – Myös Postin asema arvioitava

Yrittäjät jätti lausunnon talousvaliokunnalle valiokunnan pyynnöstä. Aloitteessa halutaan rajoittaa ultrapikamuodin ja krääsäkaupan mainontaa sekä selvittää verotuksellisia keinoja hillitä halpatuonnin massavirtaa.

Suomeen ”temutetaan” vuosittain kymmeniä miljoonia pikkupaketteja EU:n ulkopuolelta ilman tullimaksuja ja riittävää valvontaa. Monet tuotteista eivät täytä EU:n turvallisuus- tai ympäristövaatimuksia.

– Suomalainen yrittäjä hoitaa velvoitteet tunnollisesti, mutta samaan aikaan markkinoilla pyörii tavaraa, jota kukaan ei tarkista. Tämä ei ole reilua eikä kestävää kuluttajille, yrityksille tai ympäristölle.

Halpatuontia vauhdittaa aggressiivinen krääsänmarkkinointi.

– Nykyinen villi tilanne vääristää kilpailua niin pahasti, että tarvitaan sekä Suomen että EU:n tasoisia päätöksiä.

Postin intressit ja keräämä hyöty läpivalaistava

Yrittäjät jätti talousvaliokunnalle 13. kohdan konkreettisen listan ”temutuksen” suitsimiseksi.

Yhtenä toimena Yrittäjät esittää, että on arvioitava, miten halpatuonti ja siihen liittyvä volyymi vaikuttavat Postin ja muiden valtion ohjaamien toimijoiden asemaan ja kilpailun tasapuolisuuteen.

– On myös syytä selvittää, hyötyvätkö valtion ohjauksessa olevat kuljetusyritykset, kuten Posti, halpatuonnin pakettitulvasta, Lempiäinen sanoo.

Näin Yrittäjät puuttuisi ”temutukseen”

Yrittäjien esitykset talousvaliokunnalle: