Vasemmistonaiset: Seksuaalinen häirintä ja vihapuhe uhkaavat demokratiaa
11.2.2026 11:20:40 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote
Eduskunnassa ilmi tulleet avustajiin kohdistuneet häirintätapaukset osoittavat, että seksuaalinen ja sukupuolittunut häirintä läpäisee politiikan kaikki tasot. Työpaikoilla, kuten eduskunnassa, tapahtuva seksuaalinen häirintä on kielletty työsuojelulaissa ja työnantajalla on velvollisuus ennaltaehkäistä häirintää sekä päävastuu häirintään puuttumisessa.
Politiikassa luottamushenkilöinä toimivia naisia ja vähemmistöjen edustajia ei suojaa yhtä vahvat lakipykälät. Sukupuoli voi toimia rikoksen koventamisperusteena ja vihapuhe voi täyttää rikoksen tunnusmerkistön, mutta Suomen lainsäädännössä ei erikseen mainita vihapuhetta eikä aseteta sille rangaistuksia, kuten on esimerkiksi Saksassa.
”Naiset ja etenkin vähemmistöihin kuuluvat poliittisesti aktiiviset naiset kohtaavat suuren määrän törkyä. Erityisesti jos he puhuvat naisten oikeuksista tai antirasistisista teemoista. Vähätteleviä, halventavia ja hyökkääviä puheenvuoroja sekä viestejä saattaa tulla satoja päivässä,” kertoo Vasemmistonaisten puhenainen Gashaw Bibani.
Vasemmistonaiset muistuttaa, että politiikassa toimivien naisten kohtaama seksuaalinen häirintä ja sukupuolittunut vihapuhe ovat uhka naisten demokraattisten oikeuksien toteutumiselle. Naispoliitikot joutuvat kohtaamaan seksismiä ja vihapuhetta erityisesti sosiaalisessa mediassa. Mutta seksuaalista häirintää, halventavaa puhetta ja rasismia joutuu kohtaamaan myös esim. valtuustoissa. Vihapuhe ja poliittinen keskusteluilmapiiri, jossa rasismi ja seksismi ovat arkipäivää vaikuttavat naisten poliittiseen osallistumiseen.
”Olen erittäin huolissani rasistisen ja naisvihamielisen puheen vaikutuksesta naisten intoon lähteä mukaan politiikkaan. Ensi vuoden keväällä käymme Suomen tulevaisuuden kannalta ratkaisevan tärkeät eduskuntavaalit ja tarvitsemme ehdolle ihmisiä kaikista sukupuolista ja taustoista. Demokratia ei toteudu täysimääräisesti, ellei jokainen voi osallistua turvallisesti ja yhdenvertaisesti,” toteaa Bibani.
Vasemmistonaiset huomauttaa, että poliisin puuttumattomuus häirintätapauksiin on hyvin ongelmallista. Jos ei ole puuttumisen rakenteita niin rangaistukset tai niiden koventaminen menettävät merkityksensä. Merkittävä osa vihapuheesta ja häirinnästä tapahtuu anonyymina. Poliisilla tulisi olla mahdollisuus selvittää henkilöt anonyymien tilien takana.
Vasemmistonaiset vaatii, että rasistinen vihapuhe kriminalisoidaan. Päättäjien tulee edellyttää somealustoilta puuttumista alustoilla esiintyvään vihapuheeseen ja seksuaalisiin häirintään. Lisäksi kunnille sekä hyvinvointialueille tulee laatia selkeät ja velvoittavat ohjeet, miten puuttua esille tulleisiin häirintätapauksiin.
