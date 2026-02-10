Mitä jos löytäisit kirjan, jota tarvitset elämässäsi juuri nyt?

Sawako Natori: Kirja, jota etsit

Ilmestyy 11.2.2026

Tokion laitamilla, pienen rautatieaseman ylikulkusillalla on kirjakauppa nimeltä Perjantai. Huhutaan, että tästä kirjakaupasta voi löytää juuri sen kirjan, jota sillä hetkellä tarvitsee, tai joka antaa elämään vastauksen, jota ei välttämätta osaa etsiä.

Nuoren Fumiya Kurain vakavasti sairas isä on pyytänyt poikaansa tuomaan sairaalaan romaanin, joka löytyy kirjakauppa Perjantaista. Kun Fumiya myöhästyy illan viimeisestä junasta ja päätyy yöpymään kirjakaupassa, hän huomaa pian myös työskentelevänsä siellä. Paikan odottamaton ilmapiiri vaikuttaa tuovan ihmisiä yhteen kirjojen äärelle.

Episodimainen romaani tarinoi sydäntälämmittävästi kirjoista, jotka kietoutuvat osaksi ihmisten elämää ja jotka yhdistävät lukijoitaan. Pienillä maagisen realismin elementeillä maustettu tarina jättää lähtemättömän ja lohdullisen jäljen jokaiseen – myös tämän kirjan lukijaan.

Sawako Natori (s. 1973) on japanilainen kirjailija ja pelikäsikirjoittaja. Hänen lohdullisen kauniit ja älykkäät romaaninsa ovat lukijoiden suosikkeja kotimaassaan, ja niitä on nostettu palkintoehdokkaiksi.

Jos pidit Ennen kuin kahvi jäähtyy -romaanista, rakastat tätä.

Suomentanut Raisa Porrasmaa.

Ilmestyy painettuna, sekä e- ja äänikirjana.