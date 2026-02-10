Kustannusosakeyhtiö Otava

Mitä jos löytäisit kirjan, jota tarvitset elämässäsi juuri nyt?

11.2.2026 11:39:02 EET | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote

Jaa

Lempeä ja viisas kertomus syrjäisestä kirjakaupasta pohtii elämän suuria ja pieniä valintoja ja on ylistys lukemisen ilolle.  Japanilaisella tunnelmallaan lumoava romaani aloittaa uuden kirjasarjan.

Sawako Natori. Kirja, jota etsit
Sawako Natori. Kirja, jota etsit

Sawako Natori: Kirja, jota etsit

Ilmestyy 11.2.2026

Tokion laitamilla, pienen rautatieaseman ylikulkusillalla on kirjakauppa nimeltä Perjantai. Huhutaan, että tästä kirjakaupasta voi löytää juuri sen kirjan, jota sillä hetkellä tarvitsee, tai joka antaa elämään vastauksen, jota ei välttämätta osaa etsiä.

Nuoren Fumiya Kurain vakavasti sairas isä on pyytänyt poikaansa tuomaan sairaalaan romaanin, joka löytyy kirjakauppa Perjantaista. Kun Fumiya myöhästyy illan viimeisestä junasta ja päätyy yöpymään kirjakaupassa, hän huomaa pian myös työskentelevänsä siellä. Paikan odottamaton ilmapiiri vaikuttaa tuovan ihmisiä yhteen kirjojen äärelle.

Episodimainen romaani tarinoi sydäntälämmittävästi kirjoista, jotka kietoutuvat osaksi ihmisten elämää ja jotka yhdistävät lukijoitaan. Pienillä maagisen realismin elementeillä maustettu tarina jättää lähtemättömän ja lohdullisen jäljen jokaiseen – myös tämän kirjan lukijaan.

Sawako Natori (s. 1973) on japanilainen kirjailija ja pelikäsikirjoittaja. Hänen lohdullisen kauniit ja älykkäät romaaninsa ovat lukijoiden suosikkeja kotimaassaan, ja niitä on nostettu palkintoehdokkaiksi. 

Jos pidit Ennen kuin kahvi jäähtyy -romaanista, rakastat tätä. 

Suomentanut Raisa Porrasmaa.

Ilmestyy painettuna, sekä e- ja äänikirjana.

Avainsanat

kaunokirjallisuusjapani

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Lataa
Kirja, jota etsit
Kirja, jota etsit
Lataa

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Otava

Islannin dekkarikuningatar Yrsa Sigurðardóttir vierailee keväällä Suomessa – uunituore Löydän sinut -jännäri jatkaa upeaa Musta jää -sarjaa9.2.2026 10:15:00 EET | Tiedote

Löydän sinut kiskoo lukijan mukaansa Pohjois-Atlantin hyytäviin syvyyksiin, kun troolarin miehistön kuolemaan johtanut tragedia nähdään uudessa valossa. Uhka nousee, eivätkä kaikki halua, että menneisyyttä sörkitään. Yrsa Sigurðardóttir vakuuttaa jälleen henkilögalleriallaan ja karun islantilaisen luonnon kuvauksellaan.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye