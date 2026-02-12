Linnanmäelle jälleen Sustainable Travel Finland -merkki
16.2.2026 10:21:20 EET | Lasten Päivän Säätiö / Linnanmäki | Tiedote
Linnanmäki on saanut toistamiseen Visit Finlandin myöntämän Sustainable Travel Finland (STF)-merkin. Merkki kertoo matkailijoille, että yritys tai kohde panostaa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään toimintaan.
Visit Finland myönsi Linnanmäen Huvipuistolle ensimmäisen kerran Sustainable Travel Finland (STF) -merkin vuonna 2024. Nyt merkki myönnettiin uudelleen. Se osoittaa, että Linnanmäki on sitoutunut pitkäjänteisesti kestävän matkailun periaatteisiin ja kestävän huvipuistotoiminnan kehittämiseen.
– Sustainable Travel Finland -ohjelma auttaa meitä tarkastelemaan huvipuistotoimintaa kattavasti vastuullisuuden eri näkökulmista. Se antaa rakenteen ja suunnan kehittää toimintaamme pitkäjänteisesti yhdessä hupimestarien ja kumppanien kanssa, Linnanmäen turvallisuus-, vastuullisuus- ja tapahtumajohtaja Satu Orismaa kertoo.
STF tukee kestävän huvipuistotoiminnan kehittämistä
STF-ohjelma ohjaa matkailualan yrityksiä tarkastelemaan vastuullisuutta kokonaisuutena. Se sisältää muun muassa sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden, ympäristövastuun sekä taloudelliset vaikutukset.
Ohjelma edellyttää toiminnan jatkuvaa arviointia ja kehittämistä. Linnanmäellä vastuullisuustyötä tarkastellaan kymmenen osa-alueen kautta. Niiden pohjalta laaditaan kestävän huvipuistotoiminnan kehittämissuunnitelma. STF-merkki edellyttää myös sertifioitua ympäristöjärjestelmää. Linnanmäellä on käytössä Ekokompassi-ympäristösertifikaatti.
Vastuullisuus näkyy Linnanmäen jokapäiväisessä työssä
Linnanmäellä vastuullisuus ymmärretään kokonaisuutena. Se yhdistää ympäristövastuun, kulttuuriperinnön vaalimisen ja nuorten työllistämisen. Tavoitteena on kehittää huvipuistoa niin, että se tuottaa iloa nykyisille kävijöille ja rakentaa samalla kestävää pohjaa tuleville sukupolville.
– Linnanmäellä on takanaan yli 75 vuoden historia, ja haluamme varmistaa, että Linnanmäellä huvitellaan myös seuraavat 75 vuotta, Orismaa sanoo.
Kestävän huvipuistotoiminnan kehittäminen tukee Lasten Päivän Säätiön työtä. Säätiö ylläpitää ja kehittää Linnanmäen huvipuistoa ja kerää varoja lastensuojelutyöhön. Vuosien aikana varoja on kerätty jo yli 130 miljoonaa euroa. Näillä varoilla on tuettu lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia Suomessa.
Linnanmäelle myönnetty STF-merkki on voimassa 10.12.2027 saakka. Merkkiä haetaan uudelleen ennen sen umpeutumista. Tällä hetkellä STF-merkki on myönnetty noin 530 suomalaiselle matkailualan toimijalle.
Linnanmäen Huvipuistoa ylläpitää ja kehittää Lasten Päivän Säätiö, jonka on perustanut kuusi lastensuojelujärjestöä: Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Barnavårdsföreningen i Finland, Pelastakaa Lapset, Parasta Lapsille ja Ensi- ja turvakotien liitto. Olemassaolonsa aikana Lasten Päivän Säätiö on jakanut nykyrahaksi muutettuna jo yli 130 miljoonaa euroa suoraan lastensuojelutyölle. Linnanmäellä huvittelemalla kaikki ovat mukana keräämässä varoja lastensuojelutyölle.
