Geonova ostaa St1 Lähienergian – vahvistaa asemaansa maalämpöpalveluiden markkinajohtajana
12.2.2026 11:00:00 EET | Geonova Oy | Tiedote
Energiapalveluyhtiö Geonova kasvaa ostamalla maalämpöhankkeiden suunnitteluun, toteutukseen ja jatkuviin palveluihin erikoistuneen St1 Lähienergian. Kauppa vakiinnuttaa Geonovan asemaa maalämpötoimialan merkittävimpänä palveluntarjoajana Suomessa. Kaupan myötä Geonovan asiakaskohteiden määrä nousee yli 500:aan.
Suomen johtava kiinteistökohtaisten lämmitys- ja viilennysratkaisujen tarjoaja Geonova Oy ostaa St1 Lähienergian koko osakekannan.
Lähes 20 vuotta toiminut St1 Lähienergia on maalämmön uranuurtaja, joka on tarjonnut maalämpöä palveluna jo 10 vuoden ajan. St1 Lähienergia työllistää noin 30 henkilöä, joilla on vahvaa osaamista erityisesti energiakenttien suunnittelusta ja toteutuksesta sekä huolto- ja ylläpitopalveluista.
St1:lle yrityskauppa on osa strategiaa, minkä mukaisesti se keskittyy jatkossa liikenteen energiasiirtymän edistämiseen sekä sähkömarkkinoiden tarjoamiin mahdollisuuksiin.
Geonovan kilpailukyky ja toimitusvarmuus vahvistuvat
Maalämmön ostaminen palveluna yleistyy. Siitä on muodostumassa standardi, jolla isot kiinteistöt siirtyvät uusiutuvan energian käyttäjiksi. Kauppa vahvistaa Geonovan asemaa nopeasti kasvavalla maalämpömarkkinalla.
”Vastaamme kysynnän kasvuun ammattimaisen kumppaniverkoston lisäksi investoimalla porauskalustoon ja kokeneeseen, osaavaan henkilöstöön”, Geonovan toimitusjohtaja Tuomas Humalajoki sanoo.
” St1 Lähienergian ansiosta toimitusvarmuutemme paranee ja kustannukset laskevat. Asiakkaillemme yritysosto näkyy ennen kaikkea kilpailukykyisenä hintana ja laadukkaana palveluna”, Humalajoki täsmentää.
Asiakaskohteiden määrä nousee 500:aan
Kaupan myötä Geonovan asiakaskohteiden kokonaismäärä nousee yli 500:aan. Geonovan asiakaskohteisiin sisältyy maalämmön lisäksi aurinkoenergia- ja muita lämpöpumppuratkaisuja.
”Näin suuri määrä kertoo muun muassa merkittävästä maalämpöalan kokemuksesta ja osaamisesta”, Humalajoki mainitsee.
Yrityskaupalla ei ole vaikutusta asiakassopimuksiin. St1 Lähienergian toiminta jatkuu ennallaan Geonovan tytäryrityksenä, ja sen henkilöstö siirtyy Geonovan palvelukseen.
Yhteyshenkilöt
Geonova Oy
toimitusjohtaja Tuomas Humalajoki
puh. +358 50 571 4041
St1
toimitusjohtaja Henrikki Talvitie
haastattelupyynnöt Tiia Lemmetti
puh. +358 400 480 370
Geonova
Vuonna 2022 perustettu Geonova on maalämpö- ja lämpöpumppuratkaisuihin keskittynyt yhtiö, joka tarjoaa palveluna hiilineutraaleja lämmitys-, viilennys- ja energiaratkaisuja suomalaisille yrityksille ja taloyhtiöille. Geonovalla työskentelee noin 40 asiantuntijaa. Geonovan omistavat kansainvälisen pääomasijoitusyhtiö CBRE Investment Managementin hallinnoimat rahastot ja Suomen lämpöpumppumarkkinan johtava asiantuntija LämpöYkkönen Oy. Lisätietoja: www.geonova.fi
St1
St1 on energiasiirtymäyhtiö, jonka visiona on olla johtava CO₂-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Yhtiö toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Isossa-Britanniassa. St1:n energiaportfolioon sisältyvät öljytuotteet, biokaasu, uusiutuva lentopolttoaine (SAF), uusiutuva diesel (HVO) sekä aurinkovoima. Lisäksi edistämme useita energiasiirtymähankkeita, mukaan lukien siirtymäinvestoinnit Göteborgin öljyjalostamollamme. St1:llä on kaikkiaan 1 250 vähittäismyyntiasemaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Pohjoismainen verkostomme tarjoaa monipuolisia palveluita: polttoaineita, kasvavan määrän sekä sähköautojen latauspisteitä että raskaan liikenteen biokaasun tankkauspisteitä ja autopesupalveluita. Asemien yhteydessä toimii myös myymälöitä ja ravintoloita. St1 työllistää yli 1 000 henkilöä. Lisätietoja: www.st1.com
