Maisema-arkkitehti Sara Korkeamäki sai Lappset-palkinnon
12.2.2026 09:30:00 EET | Lappset Group Oy | Tiedote
Korkeamäki tarkastelee diplomityössään luontokadon moniulotteista haastetta ja etsii siihen ratkaisuja maisema-arkkitehtuurin keinoin. Työ pureutuu myös ilmiön taustalla vaikuttaviin arvoihin ja asenteisiin.
Palkittu diplomityö Alueidenkäyttöä luontotyyppien ehdoilla – Luontotyyppiviisaan suunnittelun kehittäminen ja soveltaminen Vantaan Petaksessa esittelee luontotyyppiviisaan suunnittelun menetelmän, jossa erilaiset luontotyypit nostetaan alueidenkäytön suunnittelun lähtökohdiksi. Menetelmä haastaa ihmislähtöisen suunnittelun ja siirtää huomion luontotyyppien tarpeisiin sekä niiden välisiin suhteisiin.
Korkeamäki kuvaa menetelmää ajatusleikkinä, jossa luontotyypit asetetaan suunnittelun keskiöön.
”Menetelmä ehdottaa, että luontotyypit olisivat kirjaimellisesti tyyppejä, jotka kannattelevat koko elonkirjoa, mukaan lukien ihmistä. Tämä kuvastaa niiden tärkeyttä – koko maapallon elämä on elinvoimaisten luontotyyppien varassa”, Korkeamäki kertoo. Ajatus luontotyyppien personoinnista syntyi alun perin diplomityötä edeltäneellä studiokurssilla yhdessä työpari Nea Vesterisen kanssa.
Diplomityön tavoitteena oli selvittää, miten luontotyypit voitaisiin huomioida nykyistä paremmin osana alueidenkäytön suunnittelua. Menetelmää sovellettiin Vantaan Petakseen, jossa arvioitiin sen mahdollisuuksia parantaa alueen luontotyyppien huomioimista. Ajatus diplomityön aiheesta tuli Korkeamäeltä ja Vantaa mahdollisti työn toteuttamisen tilaustyönä.
Luontotyypit suunnittelun fokukseen
Palkintoperusteluissa todetaan, että työ tarjoaa ajankohtaiseen luontokadon haasteeseen konkreettisen ja poikkitieteellisen suunnittelumenetelmän, joka yhdistää ekologisen vaikuttavuuden arvo- ja asennetason muutokseen.
Työn vahvuutena pidettiin erityisesti menetelmän kehittämistä ja sen uskottavaa soveltamista todellisessa suunnittelukontekstissa yhteistyössä kaupungin asiantuntijoiden kanssa. Diplomityö toteutettiin työpajojen, maastokäyntien ja skenaariotarkastelun avulla, mikä tekee tuloksista suoraan hyödynnettäviä käytännön suunnittelussa.
Korkeamäki painottaa, ettei työn tarkoituksena ole tarjota sellaisenaan käyttöön otettavaa mallia, vaan ennen kaikkea herättää uusia tapoja ajatella luontotyyppejä osana tulevaisuuden suunnittelujärjestelmiä. Luontotyyppejä osallistamalla voidaan hänen mukaansa synnyttää monimuotoisuutta tukevia ratkaisuja osana laajempaa luontokadon kokonaisratkaisua.
"Lappsetille luonto ja hyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Sara Korkeamäen diplomityö haastaa totuttuja lähtökohtia ja auttaa näkemään, miten suunnittelulla voidaan tukea monimuotoisuutta ja rakentaa kestävämpiä ympäristöjä tuleville sukupolville", Lappsetin varatoimitusjohtaja Erkki Ikäheimo kertoo.
Lappset-stipendi on palkinto parhaasta maisema-arkkitehtuurin diplomityöstä. Se myönnetään vuosittain Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelman ansiokkaan diplomityön tekijälle. Palkinnon suuruus on 2 000 euroa ja sen lahjoittaa Lappset Group Oy.
Työn valvojana toimi apulaisprofessori Elisa Lähde ja ohjaajina Vantaan yleiskaavoituksen johtava maisema-arkkitehti Laura Muukka ja Vantaan puistosuunnittelupäällikkö Sirpa Mäkilä.
Avainsanat
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Lappset Group Oy on yli 55 vuoden ajan omistautunut leikin ja liikkumisen edistämiseen. Rovaniemeläinen perheyritys suunnittelee ja valmistaa innovatiivisia, inklusiivisia ja kestäviä leikki- ja liikuntapaikkavälineitä, teemapuistoja sekä puisto- ja kadunkalusteita. Lappset työllistää lähes 400 eri alojen asiantuntijaa seitsemässä eri maassa. Tuotantoa yrityksellä on Suomessa, Virossa ja Alankomaissa, ja sen kansainvälinen jakeluverkosto ulottuu yli 60 maahan. Lappset-konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli lähes 62 miljoonaa euroa.
