Rahoituksen professori Vesa Puttonen paljastaa uutuuskirjassaan, miten miljoona hankitaan ja miten se kannattaa kuluttaa

Miten rikastua? Tätä pohtii moni, mutta kysymys ei onneksi ole avaruustieteestä. Ei tarvitse lukea rahoitusta kauppakorkeakoulussa menestyäkseen sijoittajana, kuten Vesa Puttonen toteaa Miten miljoona hankitaan ja kulutetaan –kirjassaan. Sen sijaan kannattaa toimia systemaattisesti ja säästää fiksusti.

Sen jälkeen kun miljoona tai useampi on säästynyt, pääsee pohtimaan kirjan toista suurta teemaa – aihetta, josta kirjoja ei aiemmin ole kirjoitettu: kuinka rahaa kannattaa kuluttaa. Toisille rahan käyttäminen on helpompaa kuin toisille.

“Rahan kuluttaminen tuntuu vaikealta, jos on koko ikänsä tottunut säästämään. Suomessa ilmiöllä on jo valtakunnankin tasolla vaikutuksia. Olen itse harjoitellut rahan käyttämistä muutaman vuoden”, Puttonen kertoo.

Puttonen kertoo kirjassa säästäneensä itse muutaman miljoonan euron varallisuuden, mutta havahtuneensa kulutustapoihinsa vaimon kysyessä hiljattain aamiaispöydässä, minkä vuoksi he edelleen säästävät rahaa.

Miten miljoona hankitaan ja kulutetaan imaisee mukaan rahan kiehtovaan maailmaan. Se tarjoaa herkullisia anekdootteja sekä raikkaita näkökulmia ja ravistelee lukijaa ajattelemaan omaa suhdettaan rahaan.

KUTSU RAHA-AAMIAISELLE

Median edustajat ovat tervetulleita kirjan julkistamistilaisuuteen raha-aihaiselle aamupalalle Otavaan 12.3.

Aika: torstai 12.3. klo 8.30-10.00

Paikka: Otava, Uudenmaankatu 10, Helsinki

Ohjelma:

8.30-9.00 Aamupalaa tarjolla

9.00-9.30 Vesa Puttonen esittelee kirjan ja vastaa yleisön kysymyksiin

9.30-10.00 Vapaata seurustelua

Ilmoittautumiset: Tästä linkistä >> (tai sähköpostitse adele.couavoux@otava.fi)

Miten miljoona hankitaan ja kulutetaan on arvostelu- ja käsittelyvapaa 12.3. Teos ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Markus Niemen lukemana äänikirjana.

Haastattelupyynnöt, pdf-vedokset ja arvostelukappaleet: adele.couavoux@otava.fi