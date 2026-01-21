CLIC Innovation käynnistää vihreän sähköistymisen ekosysteemin uuden vaiheen – vauhdittaa miljardiluokan vety- ja hiilidioksidi-investointeja Suomen keskeisillä teollisuusalueilla

Uudella hankekaudella GreenE² tukee alueita erityisesti puhtaan sähkön, vähähiilisen vedyn ja biopohjaisen CO₂:n hyödyntämisessä ja kehittämisessä konkreettisiksi ja rahoituskelpoisiksi investoinneiksi, mukaan lukien tarvittavat pilotointi- ja demonstraatiohankkeet. Tavoitteena on kuroa umpeen tutkimuksen, ekosysteemityön ja kaupallisten investointien välistä kuilua sekä vahvistaa Suomen teollista kilpailukykyä nopeasti muuttuvassa energiajärjestelmässä.

”Suomella on puhdasta sähköä, vahva teollinen perusta ja osaaminen – nyt ratkaisevaa on nopeus ja yhteistyö. Kyse ei ole yhdestä teknologiasta tai yksittäisestä hankkeesta, vaan kestävien alueellisten ekosysteemien rakentamisesta, jotka houkuttelevat investointeja, luovat työpaikkoja ja vahvistavat Suomen kilpailukykyä puhtaan teollisuuden murroksessa”, toteaa Risto Sormunen, Vice President, Ecosystem Operations, CLIC Innovation Oy.

GreenE²-ekosysteemin työ käynnistyi jo vuonna 2020. Kahden ensimmäisen vaiheen aikana ekosysteemi kasvoi ja loi vahvan perustan Suomen energiamurrokselle, ensin kehittämällä yhteistä ymmärrystä ja markkinaympäristöä ja toisessa vaiheessa viemällä työn käytäntöön vedyn, Power-to-X-teknologioiden, hiilidioksidin talteenoton ja hyödyntämisen (CCU) sekä sektori-integraation ja energiatehokkuuden teemoissa.





Turku, Oulu ja Lappeenranta–Imatra – yhteinen tavoite: investointivalmiit ekosysteemit

Vuosina 2026–2028 GreenE² tekee tiivistä yhteistyötä alueellisten kehitysyhtiöiden ja kaupunkien kanssa kehittääkseen vety- ja CO₂-pohjaisia arvoketjuja, vahvistaakseen markkina- ja lupavalmistelua sekä rakentaakseen hankesalkkuja kansallista ja EU-rahoitusta varten. Myös muita kestävän kehityksen hankkeita pyritään yhteistyössä edistämään.

Turun seutu profiloituu Suomen edelläkävijäksi vihreissä polttoaineissa ja meriklusterin ratkaisuissa.

”Turun alueella on poikkeuksellisen vahva yhdistelmä: satamat, meriteollisuuden kysyntä ja teolliset CO₂-virrat ovat jo olemassa. Nyt keskeistä on, että nämä kytketään toisiinsa hallitusti ja investointien näkökulmasta toimivaksi kokonaisuudeksi. GreenE² tukee juuri tätä siirtymää potentiaalista konkreettisiksi päätöksiksi”, toteaa Linda Fröberg-Niemi, Chief Business Officer, Services, Business Turku Oy Ab.

Oulun seutu tarjoaa mittakaavaa uusiutuvan energian, teollisuuden ja tulevan aurinko- ja tuulivoiman kautta.

”Oulun vahvuus on mittakaavassa: uusiutuvaa energiaa on saatavilla runsaasti, ja teollinen perusta antaa mahdollisuuden vedyn laajamittaiseen hyödyntämiseen”, sanoo Juha Ala-Mursula, johtaja, Business Oulu Liikelaitos. ”GreenE² auttaa rakentamaan siltaa alueellisista lähtökohdista kansallisiin ja kansainvälisiin markkinoihin.”

Lappeenranta–Imatra-alue yhdistää vahvan tutkimusosaamisen biopohjaisiin CO₂-virtoihin ja teollisiin prosesseihin.

”Meillä on vahva tutkimus- ja kehityspohja sekä teollisia toimijoita, jotka etsivät uusia, kestäviä ratkaisuja. GreenE²:n kautta tutkimus, pilotointi ja liiketoiminnan skaalaamiseen saadaan toivottavasti uusia elementtejä, jotta ratkaisut on mahdollista kytkeä tiiviimmin toisiinsa”, kertoo Johanna Väyrynen, elinvoimapäällikkö, Lappeenrannan kaupunki.



GreenE² vauhdittaa siirtymää kohti investointivalmiita vety- ja CO₂-ekosysteemejä

GreenE²:n kolmas vaihe keskittyy:

alueellisten vety- ja CO₂-alustojen rakentamiseen

T&K-, demonstraatio- ja investointihankkeiden valmisteluun

markkinoiden ja sääntelyn pullonkaulojen tunnistamiseen ja ratkaisuihin

kaupallistamisen vauhdittamiseen yhteistyön avulla





Arvioiden mukaan GreenE²-ekosysteemin vauhdittama toiminta voi vuoteen 2040 mennessä mahdollistaa jopa 1 miljardin euron vuotuisen liiketoimintapotentiaalin Turun, Oulun sekä Lappeenranta-Imatran alueilla. CLIC Innovation Oy:n vetämä GreenE² tukee yhteenliittymien kokoamista, jotta alueiden yritykset, tutkimusorganisaatiot ja julkiset toimijat kykenevät tehokkaasti luomaan uutta liiketoimintaa ja tukemaan Suomen vihreää siirtymää ja viemään mm. vetyyn ja CO₂:n hyödyntämiseen perustuvat teolliset arvoketjut kohti kaupallista toteutusta.





CLIC Innovation on päivittänyt Future Energy Systems -teeman strategisen suunnan

Lisäksi CLIC Innovation Oy on päivittänyt Energy Strategy and Research and Innovation Agendan (SRIA) osana Future Energy Systems -klusterin työtä. Päivitetty SRIA määrittää energiateeman keskeiset strategiset painopisteet ja toimii ohjaavana viitekehyksenä klusteritoiminnalle sekä TKI-hankkeiden valmistelulle ja vaikuttavuuden vahvistamiselle. Agenda kokoaa yhteen puhtaan sähkön, vedyn, energiajärjestelmien integraation ja resilienssin keskeiset kehityspolut, ja on linjassa GreenE²-hankkeen tavoitteiden ja toteutuksen kanssa. Lue lisää: Energy SRIA 2025.