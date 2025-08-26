Minnen ja Essi Avellanin yhteistyöstä syntyi samppanja- ja viiniklubi Helsinkiin
19.2.2026 13:00:00 EET | Sunborn Events | Tiedote
Helsinkiin on perustettu uusi samppanja- ja viiniklubi, jonka kasvona ja kouluttajana toimii samppanjan huippuasiantuntija ja Master of Wine Essi Avellan. Minne Champagne & Wine Club toimii Eteläesplanadilla sijaitsevan Minne-ravintolan yhteydessä.
Viiniklubin tavoitteena on tuoda samppanja ja laadukkaat viinit helpommin lähestyttäviksi tastingien, tapahtumien ja huippuosaajien tietotaidon kautta. Klubin toisena vetäjänä toimii Minnen head sommelier Toni Aikasalo. Klubissa tietotaitoaan jakavat myös vierailevat kotimaiset ja kansainväliset huippuasiantuntijat.
– Viiniklubin ideana on tarjota matalan kynnyksen tapa oppia samppanjoista ja viineistä ilman, että tarvitsee olla entuudestaan viiniharrastaja, Avellan sanoo.
Suomessa ei aiemmin ole ollut kaikille avointa samppanja- ja viiniklubia, jossa Master of Wine -tason osaaminen ja huippuviinit olisivat näin helposti saatavilla. Avellanin mukaan kuluttajien viinitietämyksellä on myös laajempi merkitys kuin pelkkä nautinto.
– Viini on osa eurooppalaista kulttuurihistoriaa. Kun ymmärtää, mistä viini tulee, myös sen arvostus ja vastuullisuuden merkitys kasvavat, Avellan uskoo.
Tastingeja ja samppanjakoulu
Minne Champagne & Wine Clubin jäsenet saavat muun muassa erilaisia etuja, ennakkotiedot tulevista viinitapahtumista sekä mahdollisuuden viikoittaisiin ja kuukausittaisiin tastingeihin. Tastingeissa keskitytään viineihin, joita ei tavallisesti ole helposti saatavilla laseittain.
Maaliskuussa Minnessä käynnistyy Essi Avellanin vetämä Samppanjakoulu. Vaikka Avellan on yksi kansainvälisestikin tunnetuimmista samppanja-asiantuntijoista, kaikille avointa, asteittain etenevää samppanjakoulua hän ei ole aiemmin järjestänyt. Vuonna 2026 järjestetään Samppanjakoulun osat 1-5.
– Samppanjakoulussa edetään rauhassa ja nautinnon kautta ja ilman paineita valmistumisesta! Se on syväsukellus samppanjan saloihin, mutta samalla katsaus siihen, miten Champagne muuttuu ja mihin suuntaan alue ja sen viinit ovat menossa. Samppanjakoulu käynnistyy kaikkein olennaisimmasta: samppanjan rypälelajikkeista, Avellan paljastaa.
Ensimmäinen Samppanjakoulu järjestetään Minnessä 24. maaliskuuta. Tätä ennen, 21. maaliskuuta, ohjelmassa on Avellanin ja kuvataiteilija Susanna Sivosen yhteistyössä toteuttama samppanjatasting ja taide-elämys. Tilaisuudessa tutustutaan Pommeryn samppanjatalon kupliin ja tarinoihin sekä luodaan samppanjapullosta oma taideteos.
Kolminkertainen Star Wine List -menestyjä
Tulevat viiniklubilaiset ovat osaavissa käsissä. Avellan ja Aikasalo lukeutuvat Suomen kärkiviinitietäjiin, ja Minnen yli 600 viinin viinilista on tästä konkreettinen osoitus. Reilut kaksi vuotta sitten avatun Minne Champagne & Wine -ravintolan viinilista on palkittu useaan otteeseen arvostetuilla Star Wine List -palkinnoilla. Star Wine List -organisaatio jakaa kansainvälisiä tunnustuksia maailman parhaimmille viinilistoille ja niiden taustatiimeille sekä tähtiluokituksia Michelinin tapaan.
Viimeksi helmikuun alussa Minnen kuohuviinilista palkittiin parhaana Euroopan International Open -sarjassa, jossa mukana oli ravintoloita muun muassa Tšekistä, Italiasta, Irlannista, Portugalista ja Slovakiasta. Seuraavaksi Minne etenee myöhemmin tänä vuonna järjestettävään kilpailun kansainväliseen finaaliin.
Minnen voittamat Star Wine List Gold Star -palkinnot:
- Sparkling Wine List of the Year International Open 2026
- Sparkling Wine List of the Year Finland 2025
- Newcomer List of the Year Finland 2024
Minnen voittamat Star Wine List Silver Star -palkinnot:
- Best Long List of the Year International Open 2026
- Austrian Wine List of the Year International Open, presented by Austrian Wine 2026
- Best Medium-Sized List of the Year Finland 2025
- Austrian Wine List of the Year Finland, presented by Austrian Wine 2025
- International Sparkling Wine List of the Year, presented by Nyetimber 2025
- Best Medium-Sized List of the Year Finland, presented by Louis M. Martini 2024
- Sparkling Wine List of the Year Finland, presented by Nyetimber 2024
Minne Champagne & Wine
Eteläesplanadi 14, Helsinki
minnehelsinki.fi
minnehelsinki.fi/minne-champagne-wine-club
Minne Facebookissa
Minne Instagramissa
Lisätietoja:
Essi Avellan
essi@avelvino.fi
p. 040 7197197
