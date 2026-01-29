Tuska 2026: Ohjelma valmis – Loudness, Warmen ja Caskets lisätty

Se on nyt siinä: Tuska 2026 ohjelma on valmis. Kesäkuun viimeisenä viikonloppuna Helsingin Suvilahdessa juhlittavan Tuskan esiintyjälista täydentyy kolmella kansainvälisen tason artistipoppoolla. Japanilaisen heavy metallin legenda ja yksi maan kansainvälisesti menestyneimmistä metalliyhtyeistä Loudness saapuu Tuskaan. Yhtye juhlii tänä vuonna 45-vuotista uraansa ja tätä virstanpylvästä kunnioittava kiertue ulottuu myös kesäiseen Helsinkiin. Loudness tunnetaan erityisesti kitarajumala Akira Takasakin virtuoosimaisesta soitosta, tarttuvista riffeistä ja pistämättömästä soundista.



Kotimaista huippumetalliosaamista juuri julkaistuista artisteista edustaa COB-kiipparisti Janne Wirmanin sivuprojektina aikoinaan alkunsa saanut Warmen. Pitkän uran tehnyt ja hiljattain nahkansa luonut Warmen julkaisi taannoin kätujyrän lailla etenevän “Band of Brothers”-albumin. Tuska 2026 -ohjelman viimeinen puuttuva palanen on modernin metallin, post-hardcoren ja elektronisen intensiteetin yhdistelmää toimittava leedsiläinen Caskets.



Valmis Tuska 2026 -ohjelma artistien esiintymispäivittäin:



Perjantai 26.6.2026

Megadeth

D-A-D, Pain

Blood Incantation, Lost Society, Gatecreeper

Skindred, Bloodred Hourglass, Ensiferum

Loudness, Warmen, aurorawave, Awake Again, Slope

Kneel Before The Death, Lunarsea, Nenerchy

Ashes of Perishing, JellyDixx, Scythe of Sorrow



Lauantai 27.6.2026

Bad Omens

Trivium, P.O.D.

Kublai Khan TX, The Plot In You, Paleface Swiss, Rivers of Nihil, HOKKA

Caskets, Swallow The Sun, The Funeral Portrait, Majestica, Dogma

Melrose Avenue, The Callous Daoboys, 802, Survivors Zero, Kallomäki, Omnivortex

Despiser, Dying Reverie, Shere Khan



Sunnuntai 28.6.2026

Bring Me The Horizon

Amorphis, Tarot

Stam1na, Queensrÿche, Malevolence, Soilwork, The Browning

Sara, Return To Dust, Neckbreakker, Allt, Atlas

Kajos, Rukous, Necrotic Ooze, NITRIK, Suicide Chain



Oikeudet muutoksiin pidätetään.



Liput:

Ensimmäinen loppuunmyyty lippukategoria on nyt tosiasia: perjantain VIP-liput ovat nyt toisella kotimaisella slutsåld ja muutkin lipputyypit liikkuvat ennätyksellisen liukkaasti.

Tuska-liput ovat saatavilla virallisten lipunmyyntikumppaneiden verkostoissa Tiketissä ja Lippu.fi:ssä.



Yhden päivän liput alk. 159,00€

Kahden päivän liput alk. 229,00€

Kolmen päivän liput alk. 249,00€



Yhden päivän VIP-liput alk. 249,00€

Kolmen päivän VIP-liput alk. 389,00€

Tuskan ikäraja on 18 vuotta.



