Taitaja2026 mahdollistaa finalisteille amk-opiskelupaikan

12.2.2026 10:51:47 EET | Skills Finland ry | Tiedote

Ammattitaidon SM-kilpailun Taitaja2026:n finalistit on julkistettu torstaina 12.2. Tammikuun lopussa järjestetyistä semifinaaleista tiensä loppukilpailuun on selvittänyt kaikkiaan 400 ammatillista opiskelijaa. Taitaja2026 mahdollistaa finalisteille suoran pääsyn jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun. Finalistien nimilista liitteenä.

Sähköasennuksen semifinaali 2026. Kuva: Jouni Ylisuutari (OSAO).
Sähköasennuksen semifinaali 2026. Kuva: Jouni Ylisuutari (OSAO).

Ammattitaidon suomenmestaruudet ratkotaan toukokuussa, kun Taitaja2026-tapahtuma järjestetään Keski-Uudellamaalla Tuusulan Urheilukeskuksessa 18.–21.5.2026. Paikan päällä mitaleista kisaamassa on kaikkiaan 400 ammatillista perustutkintoa suorittavaa, finaaliin tiensä raivannutta nuorta.

Ammattitaitolajeja on yhteensä 48. Lajien joukossa on ammatteja niin kokeista metsäkoneen käyttöön, kappaletavara-automaatiosta lähihoitajiin kuin putkiasentajista eläintenhoitoonkin.

Lajeista viisi on tarkoitettu opinnoissaan erityistä tukea tarvitseville.

”Kaikki tiensä finaaliin raivanneet osoittavat huippuosaamista: ammattitaitoa, asiantuntemusta ja rohkeutta. Heistä jokainen on tulevaisuuden osaaja”, toteaa Taitaja2026-kilpailujohtaja Hanna Nyrönen Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymästä Keudasta.

Taitaja2026-väylässä mukana 13 ammattikorkeakoulua ympäri Suomen

Mitalisijojen tavoittelun lisäksi Taitaja2026-finalisteilla on ainutlaatuinen mahdollisuus varmistaa jatko-opiskelupaikka ammattikorkeakoulussa ilman pääsykokeita.

Niin sanotussa Taitaja-väylässä mukana on kaikkiaan 13 ammattikorkeakoulua Helsingistä Rovaniemelle. Ammattikorkeakoulut mahdollistavat yhteensä 360 Taitaja-finalistille jatko-opintopaikan oman kisamenestyksensä perusteella. Taitaja2026-finalistit voivat hakea jatko-opiskelupaikkaa ammattikorkeakoulussa kevään toisessa yhteishaussa. 

”Taitaja-väylä on vahva osoitus siitä, kuinka korkeakouluissa tunnistetaan ja tunnustetaan ammattikouluissa kerrytettyä osaamista”, Taitaja2026-kilpailujohtaja Hanna Nyrönen kiittää.

Taitaja2026 Keski-Uusimaa

  • Taitaja on Suomen suurin ammattitaidon SM-kilpailutapahtuma
  • Järjestetään Tuusulan urheilukeskuksessa 18.­–21.5.2026. 
  • Noin 400 kilpailijaa 48 ammattitaitolajissa.
  • Kymmeniä tuhansia kävijöitä, yleisölle vapaa sisäänpääsy.
  • Teema vuonna 2026: Tulevaisuuden osaaja.
  • Järjestäjä Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda ja Skills Finland.

Yhteyshenkilöt

Hanna Nyrönen
kilpailujohtaja, Taitaja2026 (Keuda)
puh. 040-5218428, hanna.nyronen@keuda.fi

Sari Mäenpää
Taitaja-päällikkö, Skills Finland
puh. 046-8752763, sari.maenpaa@skillsfinland.fi

Kuvat

Sähköasennuksen semifinaali 2026. Kuva: Jouni Ylisuutari (OSAO).
Sähköasennuksen semifinaali 2026. Kuva: Jouni Ylisuutari (OSAO).
Sähköasennuksen semifinaali 2026. Kuva: Jouni Ylisuutari (OSAO).
Sähköasennuksen semifinaali 2026. Kuva: Jouni Ylisuutari (OSAO).
