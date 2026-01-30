Taitaja2026 mahdollistaa finalisteille amk-opiskelupaikan
Ammattitaidon SM-kilpailun Taitaja2026:n finalistit on julkistettu torstaina 12.2. Tammikuun lopussa järjestetyistä semifinaaleista tiensä loppukilpailuun on selvittänyt kaikkiaan 400 ammatillista opiskelijaa. Taitaja2026 mahdollistaa finalisteille suoran pääsyn jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun. Finalistien nimilista liitteenä.
Ammattitaidon suomenmestaruudet ratkotaan toukokuussa, kun Taitaja2026-tapahtuma järjestetään Keski-Uudellamaalla Tuusulan Urheilukeskuksessa 18.–21.5.2026. Paikan päällä mitaleista kisaamassa on kaikkiaan 400 ammatillista perustutkintoa suorittavaa, finaaliin tiensä raivannutta nuorta.
Ammattitaitolajeja on yhteensä 48. Lajien joukossa on ammatteja niin kokeista metsäkoneen käyttöön, kappaletavara-automaatiosta lähihoitajiin kuin putkiasentajista eläintenhoitoonkin.
Lajeista viisi on tarkoitettu opinnoissaan erityistä tukea tarvitseville.
”Kaikki tiensä finaaliin raivanneet osoittavat huippuosaamista: ammattitaitoa, asiantuntemusta ja rohkeutta. Heistä jokainen on tulevaisuuden osaaja”, toteaa Taitaja2026-kilpailujohtaja Hanna Nyrönen Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymästä Keudasta.
Taitaja2026-väylässä mukana 13 ammattikorkeakoulua ympäri Suomen
Mitalisijojen tavoittelun lisäksi Taitaja2026-finalisteilla on ainutlaatuinen mahdollisuus varmistaa jatko-opiskelupaikka ammattikorkeakoulussa ilman pääsykokeita.
Niin sanotussa Taitaja-väylässä mukana on kaikkiaan 13 ammattikorkeakoulua Helsingistä Rovaniemelle. Ammattikorkeakoulut mahdollistavat yhteensä 360 Taitaja-finalistille jatko-opintopaikan oman kisamenestyksensä perusteella. Taitaja2026-finalistit voivat hakea jatko-opiskelupaikkaa ammattikorkeakoulussa kevään toisessa yhteishaussa.
”Taitaja-väylä on vahva osoitus siitä, kuinka korkeakouluissa tunnistetaan ja tunnustetaan ammattikouluissa kerrytettyä osaamista”, Taitaja2026-kilpailujohtaja Hanna Nyrönen kiittää.
Taitaja2026 Keski-Uusimaa
- Taitaja on Suomen suurin ammattitaidon SM-kilpailutapahtuma
- Järjestetään Tuusulan urheilukeskuksessa 18.–21.5.2026.
- Noin 400 kilpailijaa 48 ammattitaitolajissa.
- Kymmeniä tuhansia kävijöitä, yleisölle vapaa sisäänpääsy.
- Teema vuonna 2026: Tulevaisuuden osaaja.
- Järjestäjä Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda ja Skills Finland.
Yhteyshenkilöt
Hanna Nyrönen
kilpailujohtaja, Taitaja2026 (Keuda)
puh. 040-5218428, hanna.nyronen@keuda.fi
Sari Mäenpää
Taitaja-päällikkö, Skills Finland
puh. 046-8752763, sari.maenpaa@skillsfinland.fi
Tietoja julkaisijasta
Skills Finland ry kokoaa ammatillisen koulutuksen ja työelämän asiantuntijoiden verkostoja, joiden kanssa yhdessä edistämme ammatillisen koulutuksen laatua, vetovoimaa ja huippuosaamista kilpailutoiminnan avulla. Jokainen toimija tuo verkostoon tietoja ja taitoja, jotka yhdistämällä ammatillisen koulutuksen laatu kehittyy.
Vuonna 1993 perustetun voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen taustavoimia ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja ammatilliset oppilaitokset sekä keskeiset työmarkkina- ja opetusalan järjestöt.
Järjestämme yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa ammattitaidon suomenmestaruuskilpailun Taitajan ja lähetämme maajoukkueen kansainvälisiin WorldSkills-, EuroSkills- ja Abilympics-kilpailuihin.
Skills Finland johtaa Taitaja-tapahtuman pitkäjänteistä kehittämistä. Taitajan järjestää vuosittain vaihtuva koulutuksen järjestäjä, vuoden 2026 Taitajan vetovastuu on Keskiuudenmaan koulutuskuntayhtymällä Keudalla. Semifinaalien järjestämiseen osallistuu viikolla 5/2026 kymmeniä koulutuksen järjestäjiä ympäri Suomen. Taitaja2026-finaali järjestetään 18.–21.5.2026 Tuusulan urheilukeskuksessa.
