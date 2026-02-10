Ambulanssilennot ovat kalliimpia kuin koskaan – talvilomalainen, älä unohda matkavakuutusta
12.2.2026 06:00:00 EET | If Vakuutus | Tiedote
Ambulanssilentojen hinnat voivat nousta satoihin tuhansiin euroihin. Lentoihin liittyy myös useita sitkeitä väärinkäsityksiä, joita on tärkeä oikoa.
Ambulanssilentojen hinnat ovat nousseet viime vuosina merkittävästi. Taustalla ovat polttoaineen kallistuminen, henkilöstö- ja kalustokulujen nousu sekä geopoliittinen tilanne, jonka seurauksena lentoreittejä joudutaan kiertämään lentokieltoalueiden vuoksi.
- Kustannuksiin vaikuttaa lisäksi mahdolliset riskialueille tarvittavat lisävakuutukset ja matkan pituuden mukaan voidaan tarvita myös miehistönvaihdos tai lepoaikoja, kommentoi Ifin matkavakuutusten tuotepäällikkö Jukka Heinämäki.
Ambulanssilentojen tarve on lisääntynyt, sillä monet lentoyhtiöt eivät enää hyväksy paaripotilaita. Toisaalta tarvetta on samaan aikaan jonkin verran vähentänyt hoidon laadun parantuminen ympäri maailmaa alueilla, joissa sairaaloiden laatu on aiemmin ollut heikompaa.
If keräsi matka-apu-palvelustaan tietoja ambulanssilentojen kehityksestä viime vuosina.
Ambulanssilennoista liikkuu sitkeitä väärinkäsityksiä
Yleinen väärinkäsitys ambulanssilennosta on, että se on ”lentävä sairaala”. Lennon aikana tehdään kuitenkin vain välttämätön valvonta ja lääkitys. Mitään luksusta ei myöskään ole tarjolla.
- Tällaisia käsityksiä voi saada esimerkiksi televisiosarjoista, mutta todellisuus on erilainen. Koneet ovat ahtaita kaluston takia ja voi olla, ettei niissä ole tilaa omaisille tai edes potilaan matkatavaroille, kommentoi Heinämäki.
Ambulanssilento ei aina ole mahdollinen. Potilaan tila on oltava riittävän vakaa, sillä esimerkiksi ilmanpaineen muutokset aiheuttavat riskejä. Päätöksen tekee aina hoitava lääkäri tapauskohtaisesti.
Ambulanssilento ei myöskään aina suuntaudu kotimaahan, se voi tarkoittaa myös kiireellistä siirtoa sairaalasta tai maasta toiseen, jos paikallinen hoito ei riitä tai ole laatukriteerit täyttävää.
Matkavakuutus on paras turva ambulanssilennon kustannuksiin
Yleisin väärinkäsitys matkustajilla on se, että esimerkiksi valtio tai paikalliset suurlähetystöt kattaisivat ambulanssilennon kustannuksia, jotta potilas saadaan kuljetettua Suomeen.
- Näin ei valitettavasti ole edes vakavissa tapauksissa. Käytännössä ainut tapa turvata kotiinpaluun rahoitus on hankkia matkavakuutus etukäteen, Heinämäki muistuttaa.
Matkavakuutus kattaa paljon muutakin ja Ifillä matkavakuutusasiakkaita palvelee oma matka-apu-palvelu, josta saa erilaisiin tilanteisiin apua 24/7. Yksi suurimmista kustannuksista kuitenkin yleensä on juuri ambulanssilento, jos sellaiseen joudutaan turvautumaan.
- Jos vakuutusta ei ole, täytyy potilaan tai omaisten itse järjestää lennon rahoitus. Nykyään näkee traagisia tarinoita somessa, joissa etsitään rahoitusta hoidon tai lennon järjestämiseksi. Nämä ovat tosi hankalia tilanteita, usein lennosta pitää yksityisasiakkaan maksaa ennakkomaksu tai hankkia pankkitakuu. Tämän pitäisi tapahtua nopeasti, huomauttaa Heinämäki.
Omasta matkavakuutuksesta on myös hyvä tarkistaa, onko siinä rajoja hoitokustannuksiin tai kotiutukseen.
Esimerkkihintoja ambulanssilennoista:
- Manner-Euroopan sisällä: 15 000–30 000 €
- Turkista Etelä-Suomeen: 30 000–45 000 €
- Kanariansaarilta Etelä-Suomeen: 45 000–65 000 €
- Bangokista Suomeen: 150 000–250 000 €
