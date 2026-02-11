Loviisa panostaa yhteisöllisyyteen - Commu tuo naapuriavun taskuun

Commu on sovellus, joka yhdistää avun tarvitsijat ja auttajat. Sovelluksen avulla apua voi pyytää ja tarjota silloin, kun sitä tarvitaan, nopeasti ja matalalla kynnyksellä. Yhteistyö tukee Loviisan tavoitetta rakentaa elinvoimaista, välittävää ja osallistavaa kaupunkia, jossa jokainen voi kokea kuuluvansa yhteisöön.

Commun kautta loviisalaisten on mahdollista pyytää ja tarjota apua monenlaisiin arjen tilanteisiin. Apua voidaan sopia esimerkiksi kodin pieniin askareisiin, ulkoilu- tai juttuseuraksi, lastenhoitoon, lemmikkien hoitoon tai talkooavuksi paikallisiin tapahtumiin ja yhdistystoimintaan. Samalla syntyy uusia kohtaamisia, jotka lisäävät arjen iloa ja vähentävät yksinäisyyttä.

“Loviisan kaupunki edistää yhteisöllisyyttä sekä fyysisissä että digitaalisissa ympäristöissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Myös asukkailla on oma roolinsa yhteisöllisyyden edistämisessä”, toteaa Loviisan kaupungin hyvinvointikoordinaattori Sara Tallsten.

“Loviisassa on jo paljon avuliaita ja innostuneita asukkaita ja yhteisöjä, jotka toimivat yhteisen hyvän eteen ja rakentavat yhteisöllisyyttä arjessa. Commun avulla voi tuoda näkyville asukkaiden hyviä tekoja ja madaltaa avun pyytämisen ja tarjoamisen kynnystä”, jatkaa Tallsten.

Commu erottuu monista muista alustoista turvallisuudellaan. Käyttäjät voivat halutessaan vahvistaa henkilöllisyytensä pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, mikä lisää luottamusta ja tekee avun pyytämisestä ja tarjoamisesta turvallista kaikille osapuolille.

Loviisa mukana Suomen yhteisöllisin kunta -kisassa - asukkaiden hyvät teot ratkaisevat

Yhteistyön tavoitteena on tehdä hyvistä teoista näkyvä ja luonteva osa loviisalaisten arkea. Älykäs digitaalinen alusta tukee hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllistä toimintaa koko kaupungin alueella. Commu on kaikille ilmaiseksi ladattavissa ja käytettävissä.

Commun perustaja Karoliina Kauhanen kannustaa loviisalaisia ottamaan sovelluksen rohkeasti käyttöön.

“Commu tuo hyvien tekojen mahdollisuudet suoraan jokaisen taskuun. Pienikin apu tai hetki toisen kanssa voi merkitä paljon. Toivomme, että Commu innostaa loviisalaisia pitämään huolta toisistaan ja rakentamaan yhteisöllistä arkea yhdessä”, Kauhanen sanoo. “Sovelluksen kautta voi sopia esimerkiksi juttuseurasta, lenkkikaverista, lastenhoitoavusta tai avusta arjen askareisiin.”

Commu-yhteistyön myötä Loviisa osallistuu vuoden 2026 Suomen yhteisöllisin kunta -kilpailuun. Kilpailussa palkitaan kunta, jossa tehdään vuoden aikana eniten hyviä tekoja Commu-sovelluksen kautta. Voittajakunta julkistetaan loppuvuodesta 2026, ja 3 000 euron palkintopotti käytetään yhteisöllisen hyvän edistämiseen, kuten stipendeihin koululaisille tai lahjoituksiin paikallisille toimijoille.

Näin pääset mukaan Commuun!