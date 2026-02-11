Loviisa panostaa yhteisöllisyyteen - Commu tuo naapuriavun taskuun
12.2.2026 07:50:00 EET | Commu | Tiedote
Loviisan kaupunki vahvistaa yhteisöllisyyttä ja asukkaiden hyvinvointia ottamalla käyttöön kotimaisen Commu-sovelluksen. Sovellus tuo naapuriavun, hyvät teot ja merkitykselliset kohtaamiset osaksi loviisalaisten arkea ja tarjoaa uuden tavan pitää huolta toisistaan helposti ja turvallisesti.
Commu on sovellus, joka yhdistää avun tarvitsijat ja auttajat. Sovelluksen avulla apua voi pyytää ja tarjota silloin, kun sitä tarvitaan, nopeasti ja matalalla kynnyksellä. Yhteistyö tukee Loviisan tavoitetta rakentaa elinvoimaista, välittävää ja osallistavaa kaupunkia, jossa jokainen voi kokea kuuluvansa yhteisöön.
Commun kautta loviisalaisten on mahdollista pyytää ja tarjota apua monenlaisiin arjen tilanteisiin. Apua voidaan sopia esimerkiksi kodin pieniin askareisiin, ulkoilu- tai juttuseuraksi, lastenhoitoon, lemmikkien hoitoon tai talkooavuksi paikallisiin tapahtumiin ja yhdistystoimintaan. Samalla syntyy uusia kohtaamisia, jotka lisäävät arjen iloa ja vähentävät yksinäisyyttä.
“Loviisan kaupunki edistää yhteisöllisyyttä sekä fyysisissä että digitaalisissa ympäristöissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Myös asukkailla on oma roolinsa yhteisöllisyyden edistämisessä”, toteaa Loviisan kaupungin hyvinvointikoordinaattori Sara Tallsten.
“Loviisassa on jo paljon avuliaita ja innostuneita asukkaita ja yhteisöjä, jotka toimivat yhteisen hyvän eteen ja rakentavat yhteisöllisyyttä arjessa. Commun avulla voi tuoda näkyville asukkaiden hyviä tekoja ja madaltaa avun pyytämisen ja tarjoamisen kynnystä”, jatkaa Tallsten.
Commu erottuu monista muista alustoista turvallisuudellaan. Käyttäjät voivat halutessaan vahvistaa henkilöllisyytensä pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, mikä lisää luottamusta ja tekee avun pyytämisestä ja tarjoamisesta turvallista kaikille osapuolille.
Loviisa mukana Suomen yhteisöllisin kunta -kisassa - asukkaiden hyvät teot ratkaisevat
Yhteistyön tavoitteena on tehdä hyvistä teoista näkyvä ja luonteva osa loviisalaisten arkea. Älykäs digitaalinen alusta tukee hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllistä toimintaa koko kaupungin alueella. Commu on kaikille ilmaiseksi ladattavissa ja käytettävissä.
Commun perustaja Karoliina Kauhanen kannustaa loviisalaisia ottamaan sovelluksen rohkeasti käyttöön.
“Commu tuo hyvien tekojen mahdollisuudet suoraan jokaisen taskuun. Pienikin apu tai hetki toisen kanssa voi merkitä paljon. Toivomme, että Commu innostaa loviisalaisia pitämään huolta toisistaan ja rakentamaan yhteisöllistä arkea yhdessä”, Kauhanen sanoo. “Sovelluksen kautta voi sopia esimerkiksi juttuseurasta, lenkkikaverista, lastenhoitoavusta tai avusta arjen askareisiin.”
Commu-yhteistyön myötä Loviisa osallistuu vuoden 2026 Suomen yhteisöllisin kunta -kilpailuun. Kilpailussa palkitaan kunta, jossa tehdään vuoden aikana eniten hyviä tekoja Commu-sovelluksen kautta. Voittajakunta julkistetaan loppuvuodesta 2026, ja 3 000 euron palkintopotti käytetään yhteisöllisen hyvän edistämiseen, kuten stipendeihin koululaisille tai lahjoituksiin paikallisille toimijoille.
Näin pääset mukaan Commuun!
-
Lataa Commu-sovellus Google Play -kaupasta tai App Storesta.
-
Rekisteröidy maksutta sähköpostilla ja halutessasi vahvista henkilöllisyytesi.
-
Selaa avunpyyntöjä tai luo oma ilmoituksesi ja ryhdy auttamaan tai pyytämään apua. Jokainen avuntarjous ja avunpyyntö kerryttää pisteitä meille Suomen yhteisöllisin kunta -kisaan!
Karoliina Kauhanen, Commu, karoliina@commuapp.fi
Sara Tallsten, Loviisan kaupungin hyvinvointikoordinaattori
Commu on auttamisen sovellus, pyydä ja anna apua.
Commu on kotimainen mobiilisovellus, jonka avulla voit pyytää ja antaa apua lähialueellasi. Anna ja pyydä apua, juttele ja kuuntele, talkoile ja tee vapaaehtoistyötä. Commu tarjoaa kunnille helpon ratkaisun yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja asukkaiden hyvinvoinnin tukemiseen. Commun kautta kotipaikkakuntasi asukkaat, yhdistykset ja urheiluseurat voivat matalalla kynnyksellä tulla yhteen, rekrytoida vapaaehtoisia ja luoda paikallisia yhteyksiä. Lisäksi Commu mahdollistaa kommunikoinnin kyselyiden ja uutisten avuin kuntalaisten kanssa, sekä datalähtöisen palvelukehityksen ja aktiivisuuden seurannan. Yhteistyö lisää osallisuutta ja tuo kunnan osaksi Suomen yhteisöllisin kunta -kisaa.
Häme - Hämeen liitto ja Yle ovat valinneet Vuoden Hämäläiseksi Commu-sovelluksen perustajan Karoliina Kauhasen. Tunnustus myönnettiin työstään yhteisöllisyyden, naapuriavun ja arjen hyvän tekemisen edistämiseksi. Commu on Suomen suosituimmaksi kasvanut naapuriapusovellus.
Ulvilan kaupunki on aloittanut yhteistyön kotimaisen Commu-sovelluksen kanssa vahvistaakseen kaupunkilaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Yhteistyö tukee Ulvilan strategisia painopisteitä, iloa, älyä ja yhteiseloa, ja tuo naapuriavun osaksi arkea digitaalisella ja helposti lähestyttävällä tavalla. Samalla Ulvila osallistuu Suomen yhteisöllisin kunta -kilpailuun, jossa palkintopotti on 3000€.
Ystävänpäivä on mitä parhain syy tehdä ilahduttavia eleitä ja pieniä hyviä tekoja omassa lähipiirissä ja -ympäristössä. Yhteisöllisyyden lisääminen on tehokas tapa lisätä hyvinvointia koko yhteiskunnassa ja siksi kannustamme miettimään, mikä olisi itsellesi mieluisin ja pienellä vaivalla toteutettavissa oleva ystävällinen teko. Commu -sovelluksen kautta hyvien tekojen tekeminen onnistuu ympäri Suomen, muutamalla napin painalluksella.
Keminmaan kunta on aloittanut yhteistyön kotimaisen Commu -sovelluksen kanssa vahvistaakseen arjen yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Yhteistyön myötä Keminmaa osallistuu Suomen yhteisöllisin kunta -kilpailuun, jossa kannustetaan kuntalaisia auttamaan toisiaan matalalla kynnyksellä.
Gemenskap byggs upp av små gärningar i vardagen. Dessa gärningar lyfts fram i tävlingen om vilken kommun som har den största känslan av gemenskap och där man mäter hur människor runtom i Finland hjälper varandra i vardagen. Tävlingen ordnas av den inhemska Commu-applikationen. År 2025 utsågs Raseborgs stad till den ort i Finland som har den största känslan av gemenskap. Staden belönades med en prissumma på 2600 euro, som kan användas till något som förstärker gemenskapen ytterligare.
