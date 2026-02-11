Luonnonperintösäätiö avaa verkkoon Ikimetsä-taidekaupan

Taiteen rooli Luonnonperintösäätiön varainhankinnassa vahvistuu ja yhteistyö taiteilijoiden kanssa laajenee uudelle tasolle, kun säätiö avaa Ikimetsä-taidekaupan verkkoon. Uusi verkkokauppa tarjoaa helpon tavan tukea suojelutyötä: talven ja kevään aikana täydentyvässä myyntivalikoimassa on monipuolisesti taidetta eri hintaluokissa. Taidekaupan tuotto ohjataan suomalaisen luonnon ja arvokkaiden ikimetsien suojeluun.



Luonnonperintösäätiön toimitusjohtaja Timo Huhtamäki näkee verkkokaupan tärkeänä uutena mahdollisuutena:



”Taiteilijoiden ja taiteen ostajien tuen avulla olemme pystyneet suojelemaan merkittäviä vanhoja metsiä eri puolilla Suomea. Taiteella ja luonnonsuojelulla on jo pitkään ollut lämmin yhteys, jota nyt haluamme syventää. Ikimetsä-verkkokauppa tuo taiteen lähemmäksi ihmisiä — jokainen teos on konkreettinen teko luonnon hyväksi.”



Ikimetsägalleria Hämeenlinnassa on toiminut kolme vuotta. Näyttelyitä ovat järjestäneet useat suomalaiset eturivin taiteilijat, kuten Heikki Willamo, Kikka Niittynen, Ritva Kovalainen ja Sanni Seppo sekä Arto Määttä. Toiminta jatkuu vilkkaana, ja kevään näyttelyohjelmassa ovat muun muassa Vesa-Pekka Rannikko ja Merja Palin. Myös luontoteemaisia ryhmänäyttelyitä on suunnitteilla.



Ikimetsägallerian taidevastaava Taneli Eskola uskoo verkkokaupan vahvistavan Luonnonperintösäätiön taidetoimintaa:



”Galleria on kasvanut paikaksi, jossa taide ja luonnonsuojelu kohtaavat. Verkkokauppa mahdollistaa sen, että tämä yhdistelmä tavoittaa nyt myös ne, jotka eivät pääse paikan päälle Hämeenlinnaan.”



Ystävänpäivänä 14.2. juhlitaan sekä Ikimetsägallerian kolmatta toimintavuotta että uuden taidekaupan avausta. Verkkokauppa avataan Ikimetsägallerian sivuille osoitteeseen www.ikimetsagalleria.fi. Lauantaina on myös viimeinen mahdollisuus nähdä Katriina Nuutisen kiitetty Talventörröttäjät-näyttely. Galleriaan (Sibeliuksenkatu 2, Hämeenlinna) järjestetään pientä tarjoilua, joten päivä tarjoaa mainion tilaisuuden viettää hyvä hetki suojelullisen taiteen, luonnon ja ystävien parissa kello 12-15.

Luonnonperintösäätiö, Ikimetsägalleria ja Taiteen metsä -kampanja ovat mukana myös toukokuussa Helsingin Kaapelitehtaalla järjestettävässä TEOS 2026 -taidemyyntitapahtumassa. Aiheesta tiedotetaan lisää talven ja kevään aikana.