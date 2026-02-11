Luonnonperintösäätiö avaa verkkoon Ikimetsä-taidekaupan
12.2.2026 07:49:25 EET | Luonnonperintösäätiö sr | Tiedote
Luonnonperintösäätiön Ikimetsägalleria täyttää helmikuussa kolme vuotta. Merkkipäivää juhlistetaan ystävänpäivänä lauantaina 14.2. sekä galleriassa että verkossa, jonne avataan uusi Ikimetsä-taidekauppa. Verkkokaupan tuotto ohjataan ikimetsien suojeluun.
Taiteen rooli Luonnonperintösäätiön varainhankinnassa vahvistuu ja yhteistyö taiteilijoiden kanssa laajenee uudelle tasolle, kun säätiö avaa Ikimetsä-taidekaupan verkkoon. Uusi verkkokauppa tarjoaa helpon tavan tukea suojelutyötä: talven ja kevään aikana täydentyvässä myyntivalikoimassa on monipuolisesti taidetta eri hintaluokissa. Taidekaupan tuotto ohjataan suomalaisen luonnon ja arvokkaiden ikimetsien suojeluun.
Luonnonperintösäätiön toimitusjohtaja Timo Huhtamäki näkee verkkokaupan tärkeänä uutena mahdollisuutena:
”Taiteilijoiden ja taiteen ostajien tuen avulla olemme pystyneet suojelemaan merkittäviä vanhoja metsiä eri puolilla Suomea. Taiteella ja luonnonsuojelulla on jo pitkään ollut lämmin yhteys, jota nyt haluamme syventää. Ikimetsä-verkkokauppa tuo taiteen lähemmäksi ihmisiä — jokainen teos on konkreettinen teko luonnon hyväksi.”
Ikimetsägalleria Hämeenlinnassa on toiminut kolme vuotta. Näyttelyitä ovat järjestäneet useat suomalaiset eturivin taiteilijat, kuten Heikki Willamo, Kikka Niittynen, Ritva Kovalainen ja Sanni Seppo sekä Arto Määttä. Toiminta jatkuu vilkkaana, ja kevään näyttelyohjelmassa ovat muun muassa Vesa-Pekka Rannikko ja Merja Palin. Myös luontoteemaisia ryhmänäyttelyitä on suunnitteilla.
Ikimetsägallerian taidevastaava Taneli Eskola uskoo verkkokaupan vahvistavan Luonnonperintösäätiön taidetoimintaa:
”Galleria on kasvanut paikaksi, jossa taide ja luonnonsuojelu kohtaavat. Verkkokauppa mahdollistaa sen, että tämä yhdistelmä tavoittaa nyt myös ne, jotka eivät pääse paikan päälle Hämeenlinnaan.”
Ystävänpäivänä 14.2. juhlitaan sekä Ikimetsägallerian kolmatta toimintavuotta että uuden taidekaupan avausta. Verkkokauppa avataan Ikimetsägallerian sivuille osoitteeseen www.ikimetsagalleria.fi. Lauantaina on myös viimeinen mahdollisuus nähdä Katriina Nuutisen kiitetty Talventörröttäjät-näyttely. Galleriaan (Sibeliuksenkatu 2, Hämeenlinna) järjestetään pientä tarjoilua, joten päivä tarjoaa mainion tilaisuuden viettää hyvä hetki suojelullisen taiteen, luonnon ja ystävien parissa kello 12-15.
Luonnonperintösäätiö, Ikimetsägalleria ja Taiteen metsä -kampanja ovat mukana myös toukokuussa Helsingin Kaapelitehtaalla järjestettävässä TEOS 2026 -taidemyyntitapahtumassa. Aiheesta tiedotetaan lisää talven ja kevään aikana.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Timo HuhtamäkiToimitusjohtajaLuonnonperintösäätiöPuh:040 7140 705Puh:040 7140 705timo.huhtamaki@luonnonperintosaatio.fi
Juho HakkarainenViestintäjohtajaLuonnonperintösäätiöPuh:0400 977886Puh:0400977886juho.hakkarainen@luonnonperintosaatio.fi
Taneli EskolaTaidevastaava, IkimetsägalleriaPuh:050 526 1288Puh:050 526 1288taneli.eskola@aalto.fi
Kuvat
Liitteet
Linkit
Luonnonperintösäätiö suojelee suomalaista luontoa
Luonnonperintösäätiö on kalastaja Pentti Linkolan vuonna 1995 perustama säätiö, joka suojelee luontoa, ensisijaisesti uhanalaista metsää. Säätiö hankkii lahjoitusvaroin luonnonalueita ja takaa niille luonnonsuojelulain mukaisen pysyvän rauhoituksen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Luonnonperintösäätiö sr
Hevonharjan rinnemetsä suojeltiin Posiolla11.2.2026 09:45:42 EET | Tiedote
Luonnonperintösäätiö on ostanut Lapin maakunnasta 61 hehtaaria metsä- ja suoalueita. Hevonharjan luonnonsuojelualueesta tulee säätiön toinen suojelukohde Posiolla.
Luonnonperintösäätiön dokumenttisarja Humisevat hehtaarit julkaistaan joulun alla16.12.2025 09:19:20 EET | Tiedote
Luonnonperintösäätiö juhlistaa 30-vuotista taivaltaan julkaisemalla verkossa neliosaisen dokumenttisarjan Humisevat hehtaarit, joka kertoo suomalaisen metsäluonnon suojelusta – yksilöiden teoista, yhteisestä perinnöstä ja metsien hiljaisesta voimasta.
Havumetsän lasten suojelumetsä löytyi Liedosta11.12.2025 09:58:44 EET | Tiedote
Luonnonperintösäätiö on ostanut Havumetsä-keräyksen suojelukohteen Varsinais-Suomesta. Korvattomanojan puronvarsilehto saatiin ostettua tähänastisten kampanjalahjoitusten sekä Nesslingin säätiön ja TAH-säätiön tuen avulla.
Huuhkajametsä suojeltu Keski-Suomessa – Helmarimetsän etsinnät jatkuvat25.11.2025 14:14:06 EET | Tiedote
Luonnonperintösäätiön, Suomen Maajoukkueen Kannattajien ja Palloliiton yhteinen Pelastetaan pöllömetsät -kampanja on ottanut suuren edistysaskeleen: huuhkajien luontokoti, arvokas metsä Toivakassa Keski-Suomessa, on ostettu pysyvään suojeluun kampanjan tuella. Helmarimetsän etsinnät jatkuvat, ja kampanjaan kerätään edelleen lahjoituksia.
Luonnonperintösäätiö suojelee Microsoftin tuella yli 300 hehtaaria metsiä Etelä-Suomesta5.9.2025 10:05:29 EEST | Tiedote
Luonnonperintösäätiön suojelupinta-ala Uudellamaalla kasvaa kolmen suuren kiinteistökaupan myötä merkittävästi. Uudet metsäalueet sijaitsevat Kirkkonummella, Espoossa ja Vihdissä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme