Kesän 2026 päällystysohjelman valmistelu täydessä vauhdissa
12.2.2026 08:04:21 EET | Keski-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Keski-Suomen elinvoimakeskus käyttää vuonna 2026 päällystettyjen maanteiden korjauksiin yhteensä noin 15,6 miljoonaa euroa. Päällystysohjelman pituus on arviolta 130 kilometriä. Ensimmäisenä kilpailutetaan valtatiekohteet.
Talven pakkasista huolimatta kesän 2026 päällystystöiden suunnittelu ja hankinta on jo täydessä vauhdissa. Kolmatta vuotta jatkuva päällystettyjen teiden korjausvelan poistamiseen tähtäävä lisärahoitus mahdollistaa töiden ulottamisen edelleen laajasti myös keskivilkkaalle maantieverkolle. Päällystettyjen teiden korjauksiin käytettävästä 15,6 miljoonasta eurosta korjausvelkarahan osuus on 5,9 miljoonaa euroa. Tämänhetkinen arvio päällystysohjelman pituudesta vuodelle 2026 on noin 130 kilometriä sisältäen 5 kilometriä jalankulku- ja pyöräilyväyliä. Vuonna 2024 päällystettiin korjausvelkarahan turvin maanteitä 230 kilometriä (rahoitus 26 M€) ja vuonna 2025 yhteensä 203 kilometriä (21,8 M€).
Urakoiden kilpailutus on käynnistynyt valtatieverkon kohteilla
Keski-Suomen elinvoimakeskus on käynnistänyt kesän päällystystöiden kilpailutuksen. Ensimmäisessä kilpailutettavassa urakassa on mukana valtatiekohteita pääosin urautuvalta vilkkaalta verkolta:
- Vt 4 Vaajakosken moottoritie, oikeanpuoleiset kaistat molempiin suuntiin (3 km)
- Vt 4 Lohikoski-Kirri-moottoritie, vasen kaista pohjoiseen (3 km)
- Vt 4 Petokangas-Konginkangas (8,4 km) ja Taimoniemi-Löytänä (10,5 km)
- Vt 18 Ruoke (5,8 km) ja Vt 18/23 Petäjävesi (4,5 km)
- Vt 23 Keuruu-Kaleton (2,9 km) ja Asunta (3,3 km)
Vilkkaimpien valtatiekohteiden lisäksi kilpailutuksessa olevassa urakassa on mukana tärkeä itä-länsi-suuntainen yhteys valtatie 23 Haapamäeltä Pirkanmaan maakunnan rajalle (17 km).
Päällystysohjelma tarkentuu talven ja kevään aikana
Päällystysohjelman kohteet ja ohjelman pituus tarkentuu pääosin talven kilpailutusten myötä. Kohteiden lopullista valintaa ohjaa toisaalta urakoiden kustannustaso, mutta myös päällysteiden kuntokehitys talven ja kevään aikana. Viimeiset päällystysohjelman kohdevalinnat tehdään keväällä, kun vilkkaimmilta teiltä on saatu tuoreet mittaukset uraisuudesta.
Keski-Suomen elinvoimakeskuksen tavoitteena on kilpailuttaa pääosa kesän päällystystöistä maaliskuun loppuun mennessä. Kilpailutusten päätyttyä ja kohteiden varmistuttua tiedotetaan päällystysohjelman kohteista tarkemmin.
Väyläviraston toimintalinjojen mukaisesti käytössä olevalla rahoituksella korjataan ensin vilkkaan verkon huonokuntoiset osuudet. Rahoituksen salliessa toimenpiteitä kohdistetaan myös keskivilkkaalle ja vähäliikenteiselle verkolle.
