Eurojackpotin 74 miljoonan euron jättivoiton saanut nainen: ”Aion ostaa ravihevosen”

- Olen huojentunut. Tiesin tietysti päivän, jolloin voitto maksetaan. Kun karenssiaika oli täynnä, tiesin että pian rahojen pitäisi olla tililläni. Valvoin vuorokauden vaihtumisen jälkeen yöllä siihen saakka, että se voitto näkyi pankkitililläni, nainen naurahti Eurojackpot-täytekakun äärellä.



Perinteikkäillä Veikkauksen suurvoittajakahveilla on juhlistettu historian saatossa lukuisia voittoja. Tällä kertaa voittajahuoneen seinät suojelivat todella poikkeuksellista salaisuutta, ja suurta sellaista. Helsinkiläisnaisen voitto on suurin yhdelle henkilölle osunut suomalainen rahapelivoitto kautta aikojen.



Miljonäärisalongissa nautittiin suomalaiseen tapaan täytekakkukahvit 74 104 783 euron jättipotin kunniaksi.



- Olihan siinä paljon numeroita pankkitilin saldossa!



- Sen myös muistan, miten pelitilillä näkyi tuloksissa vihreällä värillä todella iso luku, voittaja kuvaili.



Tammikuun alussa heti tuoreeltaan voiton ratkeamisen jälkeen nainen lausahti kiitokset saamastaan onnittelupuhelusta ja kertoi lähtevänsä lumitöihin.



- Lumitöitä on edelleen riittänyt, kun on talvista. Ja töitä olen vielä jatkanut muutenkin, mutta aion kyllä tämän voiton myötä jäädä pois työelämästä.



- Voittosumma on niin suuri, että sehän tuo korkotuloja jo ihan itsessään. Pankin kanssakin tässä on oltu yhteydessä. On hyvä, että sieltä saa vinkkejä varainhoitoon.



Vapautuvaa aikaansa nainen aikoo käyttää ainakin matkusteluun.



- Haaveissani on aina ollut matkustelu. Nyt aion tehdä totta niistä matkahaaveista ja maista, joissa ei vielä olla käyty. Se on nyt mahdollista matkustaa kauaskin.



Myös kodin remontointi on onnekkaan suomalaisen Eurojackpot-voittajan suunnitelmissa.



Lumitöitä hän kertoo jatkavansa samaan tapaan, mutta eteneminen talvisäässä tulee jatkossa käymään helpommin.



- Haluan sellaisen auton, jolla pääsee hyvin vaikka on paljon lunta. Vaikkapa neliveto.



Sekä hevosvoimia on muutenkin hankintalistalla.



- Aion ostaa oman ravihevosen. Se on hienoa, että voin niin nyt tehdä!



Eurojackpot arvotaan kaksi kertaa viikossa. Suomeen pelin päävoitto on osunut 25 kertaa pelin historiassa. Helsinkiläisnaisen voitto on pelin historian neljänneksi suurin Suomeen osunut päävoitto sekä suurin yhdelle voittajalle osunut voitto.



Kaikkien aikojen suurin suomalainen rahapelivoitto on 91,9 miljoonaa euroa. Tuo voitto osui 50 osuuden porukkapeliin vuonna 2019. Voittorivi oli pelattu Siilinjärven K-Supermarket Herkkupadassa.



Suurimmat Helsinkiin osuneet voitot

Paikkakunta Vuosi Kierros Myyntipaikka Peli Voittosumma Helsinki 2026 1 veikkaus.fi Eurojackpot 74 104 783,60 € Helsinki 2023 4 veikkaus.fi Viking Lotto 15 880 400,20 € Helsinki 2013 36 Tupakkakauppa A. Pitkänen Lotto 12 800 000,00 € Helsinki 2019 41 K-Market Roihuvuori Lotto 10 000 000,00 € Helsinki 2021 4 veikkaus.fi Lotto 10 000 000,00 € Helsinki 2025 35 R-Kioski Jakomäki Huokotie 1 Lotto 7 950 000,00 € Helsinki 2012 46 Helsinki Neste Laajasalo Viking Lotto 7 781 517,10 € Helsinki 2015 49 R-Kioski Kontula metro Lotto 7 000 000,00 € Helsinki 2025 38 Alepa Pihlajisto Eurojackpot 5 850 555,10 € Helsinki 2020 17 veikkaus.fi Lotto 5 000 000,00 €