Yhteistoimintaneuvottelut johto-, hallinto- ja asiantuntijatehtävien vähentämisestä on saatu päätökseen
12.2.2026 09:55:15 EET | Oma Häme | Uutinen
Aluehallitus käsittelee neuvotteluiden tulosta maanantaina.
Oma Häme käynnisti joulukuussa yhteistoimintaneuvottelut johto-, hallinto- ja asiantuntijatehtävien vähentämistä varten. Neuvotteluesitys perustui hyvinvointialueen kasvaviin kustannuspaineisiin, talouden tasapainottamisohjelmien vajaaseen toteumaan sekä pitkän aikavälin heikentyneisiin rahoitusnäkymiin. Neuvottelut on saatu päätökseen ja tulosta esitellään aluehallitukselle maanantaina 16. helmikuuta.
Neuvottelujen piirissä on ollut noin 800 henkilöä ja tavoitteena on ollut saavuttaa noin kuuden miljoonan euron vuosittaiset säästöt. Neuvotteluiden ulkopuolelle jätettiin pääosin välitöntä asiakastyötä tekevät ammattilaiset, kuten lääkärit, sosiaalityöntekijät, hoitajat ja pelastajat.
Neuvotteluiden osapuolet ovat kokoontuneet yksitoista kertaa. Tapaamisissa on käsitelty yhteensä 111 asiakohtaa eri toimialoilta ja tulosalueilta. Neuvotteluissa on käyty läpi työnantajan esitysten perusteita, vaikutuksia henkilöstöön ja palveluihin sekä mahdollisia riskejä.
Pääsopijajärjestöjen henkilöstöedustajien mukaan neuvottelut on käyty hyvässä hengessä, vaikka käsitellyt asiat ovat vaikeita. Henkilöstön edustajat kiittävät aitoa ja perusteellista neuvotteluprosessia, joka kesti kymmenen viikkoa, selvästi pidempään kuin lakisääteinen vähimmäisaika edellyttäisi. Edustajien mukaan työnantaja on toimittanut pyydettyjä lisätietoja kattavasti.
Neuvottelujen tuloksesta kerrotaan yksityiskohtaisemmin aluehallituksen käsittelyn jälkeen, ensin henkilöstölle ja sitten julkisuuteen. Tiedottaminen tapahtuu näillä näkymin 18. helmikuuta.
Talouden haasteet ja neuvotteluiden tarve
Vaikka vuoden 2025 tilinpäätösennuste osoittaa, että alueella on tehty erinomaista työtä ja taloustilanne on parantunut, on tuotannollistaloudellisten neuvotteluiden käyminen ollut silti tarpeen. Hyvinvointialue on tehnyt talouden tasapainottamiseksi jo useita talousohjelmia ja sopeuttanut käyttötalouttaan. Työ on edennyt pääosin hyvin, mutta toimenpiteiden vaikutukset eivät vielä toteudu sataprosenttisesti. Kustannusten hillintää on jatkettava rakenteellisesti, jotta hyvinvointialueen talous ja palvelut voidaan turvata tulevina vuosina. Jotta talous saadaan tasapainoon ja alijäämät katettua, on jouduttu turvautumaan tuotannollistaloudellisiin yhteistoimintaneuvotteluihin.
Neuvotteluissa on ensisijaisesti haettu ratkaisuja aluehallituksen päätöksen mukaisesti tehtävien täyttämättä jättämisellä, eläköitymisillä, määräaikaisuuksien päättymisillä tai tehtävien tai toimenkuvien muutoksilla. Toissijaisesti on myös esitetty henkilöstön irtisanomisia. Lisäksi on tarkasteltu organisaatiorakenteita ja tehty näihin liittyviä esityksiä.
