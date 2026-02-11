Paraisten kaupunki

Kaupunginhallitus käsittelee yhteistoimintaneuvotteluja koskevaa asiaa

12.2.2026 13:05:00 EET | Paraisten kaupunki | Tiedote

Taloudellisista ja tuotannollisista syistä Paraisten kaupungin tulee ryhtyä toimenpiteisiin toimintansa ja kustannustensa sopeuttamiseksi. Osana tätä työtä kaupunginhallituksen on määrä 16. helmikuuta 2026 tehdä päätös mahdollisten yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä.

Nykyarvion mukaan kaikki toimialat, sivistysosastoa lukuun ottamatta, voivat olla neuvottelujen piirissä.

Lisätietoja annetaan, kun kaupunginhallitus on ottanut asiaan kantaa ja asian valmistelut ovat edenneet.

Muut kielet

