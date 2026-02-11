Kaupunginhallitus käsittelee yhteistoimintaneuvotteluja koskevaa asiaa
12.2.2026 13:05:00 EET | Paraisten kaupunki | Tiedote
Taloudellisista ja tuotannollisista syistä Paraisten kaupungin tulee ryhtyä toimenpiteisiin toimintansa ja kustannustensa sopeuttamiseksi. Osana tätä työtä kaupunginhallituksen on määrä 16. helmikuuta 2026 tehdä päätös mahdollisten yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä.
Nykyarvion mukaan kaikki toimialat, sivistysosastoa lukuun ottamatta, voivat olla neuvottelujen piirissä.
Lisätietoja annetaan, kun kaupunginhallitus on ottanut asiaan kantaa ja asian valmistelut ovat edenneet.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Walter OrneHR-päällikköPuh:+358 40 513 5008walter.orne@pargas.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Paraisten kaupunki
Studentskrivningarna ordnas enligt den ursprungliga planen11.2.2026 14:21:24 EET | Pressmeddelande
Studentskrivningarna i Pargas ordnas i idrottshallen PIUG 2.
Ylioppilaskirjoitukset järjestetään alkuperäisen suunnitelman mukaisesti11.2.2026 14:21:24 EET | Tiedote
Paraisten yllioppilaskirjoitukset järjestetään PUNT 2-hallissa.
Vattenskadan i Piug 2: golvet byts ut, studentskrivningarna flyttas till gamla hallen4.2.2026 14:12:26 EET | Pressmeddelande
Enligt Mikael Enberg vid PIUG Ab preciseras tidtabellerna i takt med att reparationsarbetet framskrider.
Punt 2:n vesivahinko: lattia vaihdetaan, yo-kirjoitukset siirtyvät vanhaan halliin4.2.2026 14:12:26 EET | Tiedote
Hallista vastaavan PUNT Oy:n Mikael Enbergin mukaan aikataulut tarkentuvat korjausten edetessä.
Pargas Vattenverks meddelande om klorering23.1.2026 14:30:54 EET | Pressmeddelande
Det har påträffats koliforma bakterier i ett hushållsvattenprov för utgående vatten i Nagu Centrum område. Resultatet avviker från kvalitetskraven i social- och hälsovårdsministeriets förordning 1352/2015. Orsaken till avvikelsen utreds och vattenkvaliteten följs upp med fortsatta undersökningar.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme