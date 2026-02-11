Talentia, SuPer, JHL, Erto: Yleinen linja on voitava ylittää, kun tasa-arvon edistäminen sitä vaatii
12.2.2026 13:00:00 EET | Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry | Tiedote
Yleinen linja palkankorotuksissa on voitava ylittää tilanteissa, joissa sille on selvät edellytykset, ammattiliitot Talentia, SuPer, JHL ja Erto vaativat. Näistä edellytyksistä tasa-arvo on ehdottomasti tärkein.
Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvottelut siirtyivät valtakunnansovittelijan ratkaistavaksi tammikuun lopussa. Kyseistä työehtosopimusta noudatetaan esimerkiksi yksityisissä vanhusten ja vammaisten palvelutaloissa, vanhainkodeissa, ensi- ja turvakodeissa, yksityisissä lastensuojelulaitoksissa, henkilökohtaisessa avussa ja kotipalveluissa. Sopimuksen piirissä olevista työntekijöistä on naisia 90 prosenttia.
Palkkaeroa yksityisen sosiaalipalvelualan ja julkisen sektorin sekä miesvaltaisten samanarvoista työtä tekevien alojen välillä tulee liittojen mukaan kaventaa, mutta eroa ei pystytä kuromaan umpeen ilman yleistä linjaa ylittäviä palkankorotuksia.
Valtakunnansovittelijan mahdollisuuksista yleisen linjan ylittämiseen on kirjattu muun muassa seuraavasti: ”Valtakunnansovittelijan tulee tehtävässään huomioida lainsäädännössä asetettu velvoite samasta ja samanarvoisesta työstä maksettavasta samasta palkasta ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisvelvoite (HE 146/2024).” Tilannetta pitää tarkastella myös Suomen perustuslain, tasa-arvolainsäädännön ja Suomen kansainvälisten velvoitteiden näkökulmasta.
EK:n koordinaatio vaikeuttaa palkkojen alakohtaista kehittämistä
Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n koordinaatio ei nykyisellään mahdollista alakohtaista tarkastelua. Korkeampien palkkojen korottaminen samoilla prosenteilla kuin pienempien palkkojen johtaa siihen, että korkeammat palkat karkaavat yhä kauemmas.
Alakohtainen kehittäminen on hankalaa, ja tilanne on vaikea. Yleisellä linjalla palkkakuoppa uhkaa kasvaa yhä edelleen ja hallituksen säästötoimet kurjistavat alaa. Lisäksi jo sovitut kirjaukset palkkaeron kuromisesta julkiseen sektoriin jätetään huomiotta. Palkkaerojen kasvattamisen lisäksi nykyisen hallituksen lainsäädäntötoimet kurjistavat alan tilannetta.
Esimerkiksi muutos, jossa määräaikaisen sopimuksen voisi jatkossa solmia ilman perusteita enintään vuodeksi, koskettaa erityisesti naisvaltaisia aloja. Perusteettomien määräaikaisten työsuhteiden lisääminen tulee lisäämään entisestään raskaus- ja perhevapaasyrjintää ja kasvattaa työelämän epävarmuutta.
Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelee noin 72 000 työntekijää. Työehtosopimuksesta neuvottelevat seuraavat ammattiliitot: Ammattiliitto Jyty, Ammattiliitto Pro, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, Tehy, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry ja Toimihenkilöliitto Erto. Neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta alkoivat 3.11.2025. Edellisen sopimuksen voimassaolo päättyi 31.12.2025.
Lisätiedot:
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio, puh. 044 541 5955
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg, puh. 040 705 9115
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström, puh. 040 828 2865
Toimihenkilöliitto Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen, puh. 040 553 8536
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenni KarsioPuheenjohtaja
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja
Tietoja julkaisijasta
Akavalainen 27 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat. Talentian jäsenet työskentelevät hyvinvointialueilla, kunnissa, yksityisellä sosiaalipalvelu- ja varhaiskasvatusalalla sekä valtiolla.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
Talentia: Työryhmän ehdotukset sosiaalihuoltolakiin heikentäisivät asiakkaiden oikeusturvaa11.2.2026 12:40:05 EET | Tiedote
Sosiaalihuollon palvelu-uudistusta valmistelevan työryhmän raportti sosiaalihuoltolain uudistamisesta esittää merkittäviä muutoksia sosiaalipalveluihin. Muutokset voivat vakavasti heikentää asiakkaiden oikeusturvaa, varoittaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia.
Talentian selvitys: varhaiskasvatuksen sosionomin rooli kirkastumassa työpaikoilla2.2.2026 08:05:00 EET | Tiedote
Varhaiskasvatuksen sosionomi on suhteellisen uusi ammattiryhmä ja sen potentiaalia ei ole vielä täysimääräisesti hyödynnetty. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian tuoreesta selvityksestä käy ilmi, että yhä useampi työyhteisö jo tunnistaa varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuvan.
Talentialta lakkovaroitus rajattuihin lastensuojelulaitoksiin yksityiselle sosiaalipalvelualalle – Lasten turvallisuus varmistetaan29.1.2026 13:01:00 EET | Tiedote
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on tänään 29.1.2026 jättänyt lakkovaroituksen rajattuihin lastensuojelulaitoksiin yksityiselle sosiaalipalvelualalle. Työnseisaus toteutuu 17.–19.2.2026, ellei sopua työriitaan synny aiemmin.
Hallitus haluaa laajentaa Kelan tiedonsaantioikeuksia – Talentian huolena sosiaalihuollon kasvava työmäärä ja asiakkaiden oikeusturva28.1.2026 07:30:00 EET | Tiedote
Hallitus esittää Kansaneläkelaitoksen tietojenvaihtoa koskevan lainsäädännön uudistamista. Talentia on huolissaan lakimuutoksen vaikutuksista sosiaalihuollossa.
Työterveyslaitoksen selvitys paljastaa sosiaalialan ammattilaisten ahdingon – säästörajat on nyt ylitetty22.1.2026 16:17:19 EET | Tiedote
Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan sosiaalipalveluissa esiintyy muita ammattiryhmiä enemmän psykososiaalista kuormitusta ja alentunutta työkykyä. Talentia peräänkuuluttaa päättäjiltä tietoon nojaavaa päätöksentekoa, jotta syöksykierre voidaan katkaista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme