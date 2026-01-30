Helsingin ainoa belgialaisravintola Belge avaa ovensa uusissa tiloissa Helsingin ydinkeskustassa
12.2.2026 09:35:47 EET | HOK-Elanto | Tiedote
Ravintola Belge avaa ovensa uusissa tiloissa Keskuskatu 4:ssä torstaina 12.2.2026. Muutto uusiin tiloihin on mahdollistanut ravintolan kokonaisvaltaisen päivityksen – säilyttäen kuitenkin Belgen ikonisen ja lämpimän tunnelman.
Ravintola Belge on harvinainen helmi Helsingissä, sillä se on pääkaupungin ainoa belgialainen ravintola. Belgen huomioiva palvelu, belgialaiset oluet sekä bistrohenkinen maukas ruoka houkuttelevat viihtymään kellonajasta riippumatta.
- Belge on ollut yli 20 vuoden ajan paikka, johon tullaan viihtymään ja syömään hyvin, ja nyt meillä on tähän entistä paremmat puitteet. Raamit ovat ympärillä uudistuneet, mutta ainutlaatuinen tunnelma, herkullinen ruoka sekä laaja belgialaisten oluiden valikoima pysyvät ennallaan, lupaa Belgen ravintolapäällikkö Anne Pennanen.
Ravintolan uudistuksen myötä on uusiutunut myös Belgen ruokalista. Tutut belgialaiset klassikot – simpukat eri liemivaihtoehdoilla, belgialaiset vohvelit ja Belgen perunat – säilyvät listalla ennallaan, mutta ruokalista tulee elämään asiakkaiden toiveiden ja sesonkien mukaan. Juomalistalta löytyy kattava valikoima belgialaisia oluita, laadukkaita viinejä, herkullisia cocktaileja sekä runsaasti alkoholittomia juomia. Uudessa osoitteessa Belge jatkaa myös lounastarjoilua.
Muuton myötä Belge saa merkittävästi suuremman, noin 100-paikkaisen terassin, joten ravintola tulee näkymään myös entistä paremmin Helsingin ydinkeskustan katukuvassa.
Vanhan Belgen kalustoa ja astioita on hyödynnetty mahdollisuuksien mukaan, ja suuri osa tavaroista on saanut uuden elämän osana uudistunutta Belgeä. Vanhaa on kierrätetty ja yhdistetty uuteen, joten ravintolan tuttu tunnelma on säilynyt, mutta saanut samalla uuden raikkaan, modernin ilmeen.
Belge on paikka, johon on helppo tulla lounaalle, afterworkiin, lasilliselle virkistäytymään tai illalliselle ystävien ja perheen kanssa.
