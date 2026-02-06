Kutsu: Paavo Lipponen lahjoittaa harvinaisen karttakirjasarjan Suomen merimuseolle
12.2.2026 10:11:00 EET | Suomen kansallismuseo | Tiedote
Suomen merimuseo vastaanottaa Suomen pääministerinä vuosina 1995–2003 toimineelta Paavo Lipposelta arvokkaan kirjalahjoituksen perjantaina 20. helmikuuta 2026.
Lahjoitus yhdistää valtiollista historiaa ja merihistoriaa. Se koostuu kuudesta kirjasta (Portugaliae Monumenta Cartographica), joihin on koottu portugalilaisia merikarttoja suurten löytöretkien ajalta 1400-luvulta 1600-luvulle sekä niihin liittyvää tutkimustietoa.
Silloisena merimahtina Portugali oli myös merten kartoituksen edelläkävijä. Paitsi kertomuksena maantieteellisen tiedon laajentumisesta, kirjasarjaa voi lukea ihmispyrkimysten ja -luonnon karttoina.
Kirjasarjan julkaisuvuonna 1960 tuli kuluneeksi 500 vuotta Portugalin löytöretkien alullepanijan prinssi Henrik Purjehtijan kuolemasta.
Lahjoitettava kirjasarja on Portugalin lahja hallitusten päämiehille, jotka osallistuivat Euroopan unionin neuvoston huippukokouksiin Portugalin toimiessa neuvoston puheenjohtajamaana vuonna 2000.
Harvinainen kirjasarja tulee jatkossa olemaan tutkijoiden ja kaikkien kiinnostuneiden käytettävissä osana Suomen kansallismuseoon kuuluvan Suomen merimuseon asiakirjakokoelmaa.
Lahjoituksen vastaanottotilaisuus järjestetään Merikeskus Vellamon monitoimitila Ruumassa perjantaina 20.2.2026 klo 15. Tilaisuudessa puhuvat Paavo Lipponen ja Suomen kansallismuseon intendentti Anne Ala-Pöllänen. Tervetuloa!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Timo KunttuintendenttiSuomen kansallismuseo
Suomen merimuseo
Kuvat
Linkit
Tietoa julkaisijasta
Suomen kansallismuseo on valtakunnallinen kulttuurihistorian museo, joka ylläpitää ja kehittää kulttuurihistorian kokoelmiaan, edistää kulttuuriperinnön tutkimusta ja käyttöä, sekä tarjoaa näyttely- ja yleisöpalveluja museokohteissaan ympäri maan: Kansallismuseo, Seurasaaren ulkomuseo, Tamminiemi, Suomen merimuseo, Langinkoski, Hvitträsk, Louhisaari, Vankila, Hämeen linna ja Olavinlinna. Yhteiskunnallisena keskustelijana ja alan kansainvälisenä vaikuttajana toimiva Suomen kansallismuseo on osa opetus- ja kulttuuriministeriön alaista Museovirastoa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen kansallismuseo
Suomen kansallismuseon talvilomaohjelmassa nykysirkusta, salaisia sopukoita ja erityisohjelmaa muumifaneille6.2.2026 08:27:44 EET | Tiedote
Suomen merimuseossa, Olavinlinnassa ja Hämeen linnassa on ohjelmaa talvilomaa viettäville.
Kansallismuseon kyläilykiertue päättyy Kainuun Museoon – nähtävillä Suomen merkittävimpiä kulttuurihistoriallisia aarteita yli 4 000 vuoden ajalta2.2.2026 12:36:52 EET | Tiedote
Peruskorjaus- ja laajennushankkeen takia kiinni oleva Kansallismuseo on kyläillyt sulkuaikanaan museoissa eri puolilla Suomea. Kierros päättyy 14.–15. helmikuuta Kainuun Museoon Kajaaniin.
Suomen kansallismuseon kävijämäärät edellisen vuoden tasolla19.12.2025 14:39:30 EET | Tiedote
Suomen kansallismuseon museoissa ja linnoissa on kuluneen vuoden aikana vieraillut noin 531 220 museokävijää, kun viime vuonna kävijöitä oli 531 859. Kävijämäärät kasvoivat edellisvuodesta Louhisaaressa, Seurasaaressa ja Suomen merimuseossa.
Suomen kansallismuseo palkkaa ensi kesäksi noin 90 kausityöntekijää15.12.2025 13:42:31 EET | Tiedote
Suomen kansallismuseo rekrytoi ensi kesäksi kausityöntekijöitä eri puolille Suomea. Kesätöitä on tarjolla Olavinlinnassa, Seurasaaren ulkomuseossa, Tamminiemessä, Louhisaaren kartanolinnassa, Hvitträskissä, Suomen merimuseossa, Hämeen linnassa, Vankilassa ja Langinkosken keisarillisella kalastusmajalla. Työpaikat ovat haettavissa 15.12.2025–29.1.2026.
Joulun ajan tapahtumia Hvitträskissä, Hämeen linnassa, Olavinlinnassa, Vankilassa, Suomen merimuseossa ja Tamminiemessä24.11.2025 12:06:09 EET | Tiedote
Suomen kansallismuseon joulussa Tuomaan markkinoita, juhlavalaistuksia, joulumarkkinoita ja Muumiseikkailu.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme