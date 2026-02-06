Suomen kansallismuseo

Kutsu: Paavo Lipponen lahjoittaa harvinaisen karttakirjasarjan Suomen merimuseolle

12.2.2026 10:11:00 EET | Suomen kansallismuseo | Tiedote

Suomen merimuseo vastaanottaa Suomen pääministerinä vuosina 1995–2003 toimineelta Paavo Lipposelta arvokkaan kirjalahjoituksen perjantaina 20. helmikuuta 2026.

Ulkokuva Merikeskus Vellamosta, jonka julkisivu koostuu värikkäistä, valaistuista paneeleista. Näkymä on illalla, ja katuvalaistus on päällä.
Kuva: Soile Tirilä, Museovirasto

Lahjoitus yhdistää valtiollista historiaa ja merihistoriaa. Se koostuu kuudesta kirjasta (Portugaliae Monumenta Cartographica), joihin on koottu portugalilaisia merikarttoja suurten löytöretkien ajalta 1400-luvulta 1600-luvulle sekä niihin liittyvää tutkimustietoa.

Silloisena merimahtina Portugali oli myös merten kartoituksen edelläkävijä. Paitsi kertomuksena maantieteellisen tiedon laajentumisesta, kirjasarjaa voi lukea ihmispyrkimysten ja -luonnon karttoina.

Kirjasarjan julkaisuvuonna 1960 tuli kuluneeksi 500 vuotta Portugalin löytöretkien alullepanijan prinssi Henrik Purjehtijan kuolemasta.

Lahjoitettava kirjasarja on Portugalin lahja hallitusten päämiehille, jotka osallistuivat Euroopan unionin neuvoston huippukokouksiin Portugalin toimiessa neuvoston puheenjohtajamaana vuonna 2000.

Harvinainen kirjasarja tulee jatkossa olemaan tutkijoiden ja kaikkien kiinnostuneiden käytettävissä osana Suomen kansallismuseoon kuuluvan Suomen merimuseon asiakirjakokoelmaa.

Lahjoituksen vastaanottotilaisuus järjestetään Merikeskus Vellamon monitoimitila Ruumassa perjantaina 20.2.2026 klo 15. Tilaisuudessa puhuvat Paavo Lipponen ja Suomen kansallismuseon intendentti Anne Ala-Pöllänen. Tervetuloa!

