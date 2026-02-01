Arho Foods Oy laajentaa maustamisen tuotteisiin –liiketoimintakauppa Maripaja Oy:n kanssa

Maripaja on tunnettu laadukkaista maustamiseen tuotteistaan. Yrityksen marinadit, maustetahnat ja -öljyt sekä leivitteet tarjoavat liha- ja kalateollisuudelle, vähittäiskauppojen tuoretiskien palvelutoiminnalle sekä HoReCa-sektorille laadukkaita mausteratkaisuja, joissa valikoidut raaka-aineet yhdistyvät erinomaiseen makuun ja ketterään palveluun.

”Olemme seuranneet jo pidempään Maripajan tuoteosaamista. Koimme myös, että pitkän historian omaava Maripaja valikoimineen täydentää erinomaisesti Arho Foodsin vahvaa brändiportfoliota. Samalla liiketoimintakauppa tukee kasvustrategiaamme ja laajentaa asiakaskuntaamme elintarvikealalla edelleen”, taustoittaa Henrik Hemmilä, Arho Foods Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja.

Liiketoimintakaupan myötä Maripaja Oy:n henkilöstö ja tuotantokapasiteetti siirtyvät Arho Foodsille, ja toiminta jatkuu ennallaan ja keskeytyksettä.

”Maripajaa on rakennettu vahvalla sitoutumisella korkeaan laatuun ja asiakaslähtöiseen palveluun. Arho Foods Oy on toiminnallemme luonteva jatkaja, jolla on resursseja ja osaamista viedä tuotteet ja palvelut seuraavalle tasolle. Oikein hyvillä mielin ojennankin nyt vetovastuun uudelle omistajalle”, kertoo Maripaja Oy:n toimitusjohtaja Tero Vihervaara.

Arho Foods Oy tulee jatkamaan Maripajan tuotevalikoiman kehittämistä samoja periaatteita kunnioittaen – asiakkaita kuunnellen sekä tämän päivän maustamisen trendejä seuraten.

Lisätietoja:

Henrik Hemmilä, toimitusjohtaja, Arho Yhtiöt Oy Ab, henrik.hemmila@arho.fi, p. +358 50 556 7996

Outi Kokkonen, COO, Arho Yhtiöt Oy Ab, outi.kokkonen@arho.fi, p. +358 40 533 2928

Tero Vihervaara, toimitusjohtaja, Maripaja Oy, tero.vihervaara@maripaja.fi, p. +358 45 222 9803