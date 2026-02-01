Arho Foods Oy laajentaa maustamisen tuotteisiin –liiketoimintakauppa Maripaja Oy:n kanssa
12.2.2026 12:55:42 EET | Arho Foods Oy | Tiedote
Suomalainen elintarvikealan yritys Arho Foods Oy on kasvattanut brändiperhettään hankkimalla Maripaja Oy:n liiketoiminnan 1.2.2026. Kaupan myötä Arho Foods laajentaa tuotevalikoimaansa maustamisen markkinaan ja vahvistaa palvelukykyään niin vähittäiskaupan kuin elintarviketeollisuuden asiakkaiden keskuudessa.
Maripaja on tunnettu laadukkaista maustamiseen tuotteistaan. Yrityksen marinadit, maustetahnat ja -öljyt sekä leivitteet tarjoavat liha- ja kalateollisuudelle, vähittäiskauppojen tuoretiskien palvelutoiminnalle sekä HoReCa-sektorille laadukkaita mausteratkaisuja, joissa valikoidut raaka-aineet yhdistyvät erinomaiseen makuun ja ketterään palveluun.
”Olemme seuranneet jo pidempään Maripajan tuoteosaamista. Koimme myös, että pitkän historian omaava Maripaja valikoimineen täydentää erinomaisesti Arho Foodsin vahvaa brändiportfoliota. Samalla liiketoimintakauppa tukee kasvustrategiaamme ja laajentaa asiakaskuntaamme elintarvikealalla edelleen”, taustoittaa Henrik Hemmilä, Arho Foods Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja.
Liiketoimintakaupan myötä Maripaja Oy:n henkilöstö ja tuotantokapasiteetti siirtyvät Arho Foodsille, ja toiminta jatkuu ennallaan ja keskeytyksettä.
”Maripajaa on rakennettu vahvalla sitoutumisella korkeaan laatuun ja asiakaslähtöiseen palveluun. Arho Foods Oy on toiminnallemme luonteva jatkaja, jolla on resursseja ja osaamista viedä tuotteet ja palvelut seuraavalle tasolle. Oikein hyvillä mielin ojennankin nyt vetovastuun uudelle omistajalle”, kertoo Maripaja Oy:n toimitusjohtaja Tero Vihervaara.
Arho Foods Oy tulee jatkamaan Maripajan tuotevalikoiman kehittämistä samoja periaatteita kunnioittaen – asiakkaita kuunnellen sekä tämän päivän maustamisen trendejä seuraten.
Lisätietoja:
Henrik Hemmilä, toimitusjohtaja, Arho Yhtiöt Oy Ab, henrik.hemmila@arho.fi, p. +358 50 556 7996
Outi Kokkonen, COO, Arho Yhtiöt Oy Ab, outi.kokkonen@arho.fi, p. +358 40 533 2928
Tero Vihervaara, toimitusjohtaja, Maripaja Oy, tero.vihervaara@maripaja.fi, p. +358 45 222 9803
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Henrik HemmiläArho Foods OyPuh:+358 50 556 7996henrik.hemmila@arho.fi
Outi KokkonenArho Foods OyPuh:+358 40 533 2928outi.kokkonen@arho.fi
Tero VihervaaraPuh:+358 45 222 9803tero.vihervaara@maripaja.fi
Liitteet
Linkit
Arho Foods on suomalainen elintarvikeyritys, joka valmistaa ja maahantuo omia tuotemerkkejä sekä edustaa useita kansainvälisiä elintarvikebrändejä. Yrityksen juuret ulottuvat 1990-luvulle, josta toiminta on voimakkaasti laajentunut niin yritysostojen kuin tuote-edustusten kautta. Yrityksen päätoimipiste sijaitsee Helsingissä.
