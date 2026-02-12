Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 12.2.2026
Rakennuspalo, keskisuuri, Suolahdentie, Konnevesi
Keski-Suomen pelastuslaitos sai tehtävän keskisuuresta rakennuspalosta Konneveden Suolahdentielle yhdeksän aikaan aamulla. Omakotitalossa oli lämmitetty leivinuunia, mutta piippu ei ollut vetänyt, jonka johdosta tullut savut sisään. Pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi savutuuletus. Ei varsinaista paloa, eikä altistuneita. Kohteessa oli kaksi pelastuslaitoksen yksikköä.
