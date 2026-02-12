Keski-Suomen hyvinvointialue järjestää asukastilaisuuden jämsäläisille uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen valmistelusta 10.2.2026 13:45:02 EET | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialue valmistelee Jämsään uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen rakentamista. Yksi kolmesta Keski-Suomen hyvinvointialueen laajan palvelun ja laajojen aukioloaikojen sosiaali- ja terveyskeskuksista sijaitsee Jämsässä. Jämsäläiset saavat yhdestä toimipisteestä useiden eri ammattilaisten sosiaali- ja terveyspalveluja. Nykyinen sairaala-rakennus on kuitenkin tullut elinkaarensa päähän ja tarvitaan toimivat ja turvalliset tilat sekä henkilöstölle että asiakkaille ja potilaille.