Huuhkajien UEFA Nations League -lohko arvotaan torstaina

54 maata on jaettu Nations Leaguessa neljään liigaan (A, B, C ja D). Huuhkajat pelaa C-liigassa ja lähtee arvontaan toisesta arvontakorista.

C-liigassa 16 joukkuetta arvotaan neljään neljän joukkueen lohkoon. Jokainen joukkue pelaa lohkovaiheessa kuusi ottelua kohdaten jokaisen vastustajan sekä koti- että vieraskentällä.

C-liigan arvontakorit

Kori 1: Islanti, Albania, Montenegro, Kazakstan

Kori 2: Suomi, Slovakia, Bulgaria, Armenia

Kori 3: Valko-Venäjä, Färsaaret, Kypros, Viro

Kori 4: Latvia/Gibraltar*, Luxemburg/Malta*, Moldova, San Marino

*Kaksi neljästä neloskorin joukkueesta vahvistuu maaliskuussa pelattavien C- ja D-liigojen nousu- ja putoamiskarsintojen jälkeen.

C-liigan lohkovoittajat nousevat automaattisesti B-liigaan. Lohkokakkoset pelaavat nousukarsinnat B-liigan lohkokolmosia vastaan. C-liigan kaksi huonointa lohkonelosta tippuu D-liigaan.

Nations League linkittyy myös tuleviin EM-karsintoihin. Nations Leaguen parhaiten sijoitetuilla lohkovoittajilla, jotka eivät ole saavuttaneet lopputurnauspaikkaa EM-karsintojen kautta, on mahdollisuus selviytyä Iso-Britanniassa ja Irlannissa pelattaviin EM-kisoihin 2028 jatkokarsintojen kautta.

Nations League käynnistyy syys-lokakuussa uudella pidennetyllä maaotteluikkunalla, jossa pelataan neljä ottelua. Lohkovaiheen kaksi viimeistä ottelua pelataan marraskuussa.

UEFA Nations Leaguen aikataulu

Lohkoarvonta: 12.2.2026

Ottelukierros 1: 24.–26.9.2026

Ottelukierros 2: 27.–29.9.2026

Ottelukierros 3: 30.9.–3.10.2026

Ottelukierros 4: 4.–6.10.2026

Ottelukierros 5: 12.–14.11.2026

Ottelukierros 6: 15.–17.11.2026

A- ja B-liigojen ja B- ja C-liigojen väliset nousu- ja putoamiskarsinnat: 25.–30.3.2027

C- ja D-liigojen väliset nousu- ja putoamiskarsinnat: 23.–28.3.2028

Lisätiedot:

MIESTEN A-MAAJOUKKUE

Timo Walden, tiedotuspäällikkö

050 544 6402

timowald@netti.fi

SUOMEN PALLOLIITTO

Roope Kuisma, tiedottaja

040 729 8473

roope.kuisma@palloliitto.fi