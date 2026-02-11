Huuhkajien UEFA Nations League -lohko arvotaan torstaina
UEFA Nations League -lohkoarvonta suoritetaan Brysselissä tänään torstaina 12. helmikuuta Suomen aikaa kello 19.00. Arvontaa voi seurata suorana lähetyksenä UEFA:n sivuilta.
54 maata on jaettu Nations Leaguessa neljään liigaan (A, B, C ja D). Huuhkajat pelaa C-liigassa ja lähtee arvontaan toisesta arvontakorista.
C-liigassa 16 joukkuetta arvotaan neljään neljän joukkueen lohkoon. Jokainen joukkue pelaa lohkovaiheessa kuusi ottelua kohdaten jokaisen vastustajan sekä koti- että vieraskentällä.
C-liigan arvontakorit
Kori 1: Islanti, Albania, Montenegro, Kazakstan
Kori 2: Suomi, Slovakia, Bulgaria, Armenia
Kori 3: Valko-Venäjä, Färsaaret, Kypros, Viro
Kori 4: Latvia/Gibraltar*, Luxemburg/Malta*, Moldova, San Marino
*Kaksi neljästä neloskorin joukkueesta vahvistuu maaliskuussa pelattavien C- ja D-liigojen nousu- ja putoamiskarsintojen jälkeen.
C-liigan lohkovoittajat nousevat automaattisesti B-liigaan. Lohkokakkoset pelaavat nousukarsinnat B-liigan lohkokolmosia vastaan. C-liigan kaksi huonointa lohkonelosta tippuu D-liigaan.
Nations League linkittyy myös tuleviin EM-karsintoihin. Nations Leaguen parhaiten sijoitetuilla lohkovoittajilla, jotka eivät ole saavuttaneet lopputurnauspaikkaa EM-karsintojen kautta, on mahdollisuus selviytyä Iso-Britanniassa ja Irlannissa pelattaviin EM-kisoihin 2028 jatkokarsintojen kautta.
Nations League käynnistyy syys-lokakuussa uudella pidennetyllä maaotteluikkunalla, jossa pelataan neljä ottelua. Lohkovaiheen kaksi viimeistä ottelua pelataan marraskuussa.
UEFA Nations Leaguen aikataulu
Lohkoarvonta: 12.2.2026
Ottelukierros 1: 24.–26.9.2026
Ottelukierros 2: 27.–29.9.2026
Ottelukierros 3: 30.9.–3.10.2026
Ottelukierros 4: 4.–6.10.2026
Ottelukierros 5: 12.–14.11.2026
Ottelukierros 6: 15.–17.11.2026
A- ja B-liigojen ja B- ja C-liigojen väliset nousu- ja putoamiskarsinnat: 25.–30.3.2027
C- ja D-liigojen väliset nousu- ja putoamiskarsinnat: 23.–28.3.2028
2026/27 UEFA Nations League league phase draw (uefa.com)
2026/27 UEFA Nations League: All you need to know (uefa.com)
