Suomen Palloliitto

Huuhkajien UEFA Nations League -lohko arvotaan torstaina

12.2.2026 10:00:00 EET | Suomen Palloliitto | Tiedote

Jaa

UEFA Nations League -lohkoarvonta suoritetaan Brysselissä tänään torstaina 12. helmikuuta Suomen aikaa kello 19.00. Arvontaa voi seurata suorana lähetyksenä UEFA:n sivuilta.

Kuva: Harry Murphy UEFA/UEFA via Getty Images

54 maata on jaettu Nations Leaguessa neljään liigaan (A, B, C ja D). Huuhkajat pelaa C-liigassa ja lähtee arvontaan toisesta arvontakorista. 

C-liigassa 16 joukkuetta arvotaan neljään neljän joukkueen lohkoon. Jokainen joukkue pelaa lohkovaiheessa kuusi ottelua kohdaten jokaisen vastustajan sekä koti- että vieraskentällä. 

C-liigan arvontakorit 
Kori 1: Islanti, Albania, Montenegro, Kazakstan 
Kori 2: Suomi, Slovakia, Bulgaria, Armenia 
Kori 3: Valko-Venäjä, Färsaaret, Kypros, Viro 
Kori 4: Latvia/Gibraltar*, Luxemburg/Malta*, Moldova, San Marino 

*Kaksi neljästä neloskorin joukkueesta vahvistuu maaliskuussa pelattavien C- ja D-liigojen nousu- ja putoamiskarsintojen jälkeen. 

C-liigan lohkovoittajat nousevat automaattisesti B-liigaan. Lohkokakkoset pelaavat nousukarsinnat B-liigan lohkokolmosia vastaan. C-liigan kaksi huonointa lohkonelosta tippuu D-liigaan. 

Nations League linkittyy myös tuleviin EM-karsintoihin. Nations Leaguen parhaiten sijoitetuilla lohkovoittajilla, jotka eivät ole saavuttaneet lopputurnauspaikkaa EM-karsintojen kautta, on mahdollisuus selviytyä Iso-Britanniassa ja Irlannissa pelattaviin EM-kisoihin 2028 jatkokarsintojen kautta. 

Nations League käynnistyy syys-lokakuussa uudella pidennetyllä maaotteluikkunalla, jossa pelataan neljä ottelua. Lohkovaiheen kaksi viimeistä ottelua pelataan marraskuussa. 

UEFA Nations Leaguen aikataulu 
Lohkoarvonta: 12.2.2026 
Ottelukierros 1: 24.–26.9.2026 
Ottelukierros 2: 27.–29.9.2026 
Ottelukierros 3: 30.9.–3.10.2026 
Ottelukierros 4: 4.–6.10.2026 
Ottelukierros 5: 12.–14.11.2026 
Ottelukierros 6: 15.–17.11.2026 
A- ja B-liigojen ja B- ja C-liigojen väliset nousu- ja putoamiskarsinnat: 25.–30.3.2027 
C- ja D-liigojen väliset nousu- ja putoamiskarsinnat: 23.–28.3.2028  

2026/27 UEFA Nations League league phase draw (uefa.com) 
2026/27 UEFA Nations League: All you need to know (uefa.com) 

Lisätiedot:

MIESTEN A-MAAJOUKKUE
Timo Walden, tiedotuspäällikkö
050 544 6402
timowald@netti.fi

SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Palloliitto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye