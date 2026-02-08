Koneen Säätiö tukee Greenpeacen Metsävalvonta-hanketta
12.2.2026 10:01:16 EET | Greenpeace | Tiedote
Koneen Säätiö on myöntänyt 325 000 euron rahoituksen Greenpeacelle Metsävalvonta-hankkeeseen. Hankkeessa tehostetaan mahdollisuutta valvoa metsiä ja luodaan toimintatapoja, joilla estetään suojelunarvoisten metsien päätyminen hakkuisiin. Tavoitteena on saada entistä helpommin tietoa luontoarvoista ja hakkuista aktiivisille kansalaisille ja järjestöille sekä keinoja vaikuttaa luonnonmetsien turvaamiseksi.
Metsävalvonta-hankkeessa ympäristöjärjestöjen ja suojeluammattilaisten kartoittamien, metsätalouden uhkaamien metsien sijainti- ja luontotiedot tuodaan näkyviksi suurelle yleisölle, muuan muassa sovelluksen avulla. Näin avataan mahdollisuus aktiivisille kansalaisille toimintaan luontokadon pysäyttämiseksi.
“Hankkeen avulla suuri joukko luonnonmetsiemme kohtalosta huolestuneita kansalaisia voi tarkkailla, ovatko arvometsämme uhattuna. Samalla luomme jatkuvan valmiuden puuttua hakkuisiin maastokäynneillä ja aktiivisella yhteistyöllä median ja muiden sidosryhmien kanssa. Ilman tarkkaa ja ajantasaista tietoa ihmiset eivät voi toimia eivätkä ottaa kantaa metsiemme käyttöön. Tämän puutteen aiomme nyt korjata”, sanoo Greenpeacen maajohtaja Touko Sipiläinen.
Metsävalvonta-hankkeessa luodaan toimintamalli, jonka avulla seuranta arvokkaissa metsissä tehostuu. Tavoitteena on, että metsien puolesta toimivat järjestöt ja kansalaiset pystyvät paljastamaan ja todentamaan luontoarvoja uhkaavat hakkuut entistä järjestelmällisemmin. Toimintamalliin kuuluu myös aikaisempaa paremman tiedon pohjalle rakentuva yhteistyö median ja sidosryhmien kanssa.
Toimintamallin tukena on tietokanta, johon on kerätty saatavilla oleva karttatieto metsistä, joilla on suojeluarvoja. Tämä tietokanta yhdistetään julkisiin metsänkäyttöilmoituksiin. Hankkeessa kerätään olemassa olevaa tietoa ja todennetaan sen paikkansa pitävyyttä maastossa, ja kehitetään sovellus metsien suojelijoiden käyttöön.
“Koneen Säätiön Metsän puolella -aloite on määrätietoisesti rahoittanut vanhojen ja luonnontilaisten metsien kartoittamista ja osoittanut vanhojen metsien suojelun taloudelliset hyödyt yhteiskunnalle. Metsävalvonta-hanke on tälle työlle suora jatkumo, sillä se edistää konkreettisesti arvokkaiden metsien säilyttämistä”, sanoo Koneen Säätiön Metsän puolella -aloitteen muutosjohtaja Mari Pantsar.
Yhteyshenkilöt
Touko SipiläinenGreenpeacen Suomen maajohtaja
- Greenpeacen toiminta
- ilmasto ja ilmastopolitiikka
- metsät ja metsäpolitiikka
Juha AromaaGreenpeacen Suomen apulaismaajohtaja
- Greenpeacen toiminta
- metsät ja metsäpolitiikka
- ilmasto ja ilmastopolitiikka
Kuvat
