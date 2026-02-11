Kireä pakkanen lisää autojen käynnistysongelmia ja vaurioriskejä –akun esilämmitys tärkeää

Kovat pakkaset voivat aiheuttaa myös erinäisiä vikoja, ja siten johtaa erimielisyyksiin auton kunnosta tai käyttökelpoisuudesta. Tällöin puolueeton tavarantarkastus voi auttaa asian selvittelyssä.

”Kun tekninen suorituskyky ei vastaa annettuja tietoja tai pakkasen epäillään aiheuttaneen vaurion esimerkiksi moottorille, on puolueeton tavarantarkastus erittäin hyvä vaihtoehto”, sanoo Keskuskauppakamarin pääsihteeri Raisa Harju.

Ongelmia voi välttää toimimilla ennakoivasti. Tavarantarkastaja Mikko Summan mukaan polttomoottoriautoissa lohkolämmittimen tai polttoainekäyttöisen lisälämmittimen käyttö on pakkasilla välttämätöntä.

"Esilämmitys säästää moottoria, vähentää kylmäkäynnistyksen päästöjä ja parantaa akun suorituskykyä. Kylmä akku antaa virtaa heikosti, ja muutama käynnistysyritys voi tyhjentää sen kokonaan. Jos autoa ei voi esilämmittää, akun voi irrottaa ja tuoda sisälle lämpimään valmistajan ohjeet huomioiden", Summa sanoo.

Kylmä sää heikentää myös sähköautojen akun toimintaa ja lyhentää toimintamatkaa.

"Sähköautoissa esilämmitys parantaa toimintamatkaa ja akun suorituskykyä. Latauslaitteet tulee puhdistaa lumesta ja jäästä, ja latauskaapelia ei pidä jättää lumeen tai jäähän, sillä lämmin kaapeli voi jäätyä kiinni", Summa muistuttaa.

Mitä tehdä, jos auto jähmettyy?

Dieselautoilijoilla ongelmia voi syntyä erityisesti, jos tankissa on kesädieseliä, joka voi jähmettyä kovalla pakkasella.

"Jos polttoaine jähmettyy, auto on vietävä lämpimään ja polttoaine vaihdettava. Kesädieseliä ei kannata lähteä ohentamaan kotikonstein. Myös AdBlue-järjestelmän jäätyminen aiheuttaa talvisin paljon korjaamokäyntejä", Summa kertoo.

Summan mukaan sähköauton osalta ohje on selkeä:

"Sähköauton kanssa virran loppuessa ei auta muu kuin ladata akkua riittävästi. Mikäli akku menee niin tyhjäksi, että esimerkiksi ovia ei saa auki ja lataus ei lähde käyntiin, niin silloin on syytä ottaa yhteyttä esimerkiksi hinauspalveluihin ja toimittaa auto korjaamolle”, sanoo Summa.

Polttomoottoriautojen apuvirran kanssa on oltava erityisen tarkkana.

"Apuvirtaa voi antaa, mutta vain valmistajan ohjeita noudattaen. Nykyautoissa on paljon elektroniikkaa, ja virheellinen kytkentä voi aiheuttaa vaurioita. Monissa autoissa on erillinen apuvirtapiste, eikä kaapeleita tule kytkeä suoraan akkuun", Summa korostaa.

Keskuskauppapamarin hyväksymät tavarantarkastajat (HTT) ovat puolueettomia ja ammattitaitoisia asiantuntijoita, jotka suorittavat palveluiden ja tavaroiden teknisiä tarkastuksia eri asiantuntemusalueilla