Kempower MCS Live Winter Days toi yhteen sähköisen liikenteen toimijat raskaan kaluston sähköistämiseksi

Sähköautojen DC-pikalatausratkaisujen valmistaja Kempower on johtanut megawattilatausjärjestelmän (MCS) kehitystä yhteistyössä kuorma-autonvalmistajien, logistiikka-alan ja latauspisteoperaattoreiden kanssa. MCS on uusinta teknologiaa, joka mahdollistaa sähköajoneuvon lataamisen yli 1 MW:n latausteholla. Useiden onnistuneiden MCS-pilottiprojektien ja asennusten jälkeen Kempower kutsui tammikuussa sidosryhmiään eri maista seuraamaan megawattilatausta jo toiminnassa olevalle rekkojen MCS-latausasemalle Ruotsissa. Samalla tapahtuma tarjosi erinomaisen tilaisuuden keskusteluun raskaan kaluston sähköistämisen viimeisimmistä kehityssuuntauksista.

”Tavoitteenamme oli osoittaa, että MCS-teknologia toimii ja se on otettu pysyvään käyttöön. Kutsumalla keskeiset toimijat yhteen halusimme nostaa esiin yhteistyön merkitystä MCS:n käyttöönoton edistämiseksi vauhdittamaan raskaan kaluston sähköistämistä”, sanoo Kempowerin tuotejohtaja Antti Vuola.

Opit parhailta



Alfredsson Transport AB:n rekkavarikko Norrköpingissä oli luonnollinen valinta Kempowerin MCS Live Winter Days -tapahtuman paikaksi heti latausaseman avajaistilaisuutta seuraavana päivänä. Logistiikkayrityksen latausasemalla toteutettiin elokuussa 2025 maailman tiettävästi ensimmäinen lataus virallisella MCS-latausprotokollalla lataamalla Scanian rekkaa Kempowerin megawattilaturilla.

Alfredsson Transport AB on toiminut täysin fossiilittomalla kalustolla jo vuodesta 2015 lähtien. Yhtiö on rohkeasti kehittänyt liiketoimintansa vaikuttavaksi esimerkiksi nykypäivän kestävästä ja tehokkaasta kuljetusliiketoiminnasta, johon sisältyy sähkökuorma-autojen julkinen latausasema.

Tilaisuuden osallistujat olivat silminnähden vaikuttuneita Erik Alfredssonin kertoessa perheyrityksen kehityspolusta vuodesta 1937 tähän päivään ja Ruotsin ensimmäiseksi MCS-rekkalatausasemaksi. Asemalla on 12 latauspistettä jopa 34-metrisille rekoille, ja lataustehoa 400 kW:sta 1,2 MW:iin. Latausratkaisu on rakennettu Kempowerin laitteistolla ja latauksenhallintaohjelmistolla. Aseman 2,4 MW:n sähköverkkoyhteyttä täydentää akuista saatava 2,4 MWh verkon käytön ja kWh-kustannusten optimoimiseksi. Sähköjärjestelmään kuuluu myös 400 kW:n aurinkopaneelijärjestelmä, joka auttaa vähentämään kustannuksia ja päästöjä.

Saumatonta latausta

Kolme johtavaa kuorma-autonvalmistajaa – MAN, Scania ja Volvo – toivat tapahtumaan MCS-valmiit kuorma-autot esittelemään latausta MCS-laturilla, joka on ollut asemalla käytössä asennuksesta lähtien elokuussa 2025. Latausanalyysin jälkeen kuorma-autovalmistajat kertoivat sähkökuorma-autojensa kehityspoluista.

MAN Truck & Busin Program Lead Charging Sven Steckhan kommentoi latausta: ”MAN eTruck osoitti MCS-latausprosessin vakauden, hallitun lataustehon ja turvallisen viestinnän ajoneuvon ja laturin välillä. Kaikki testimme vahvistavat laitteiston ja ohjelmiston integroinnin kestävyyden ja korostavat MCS-teknologian kypsyyttä tulevaa sarjatuotantoa varten.”

TRATON SE/AB:n Chief Engineer Charging and Power Distribution Joakim Gimholt sanoi: ”Oli erittäin rohkaisevaa nähdä kuorma-autojen ja laturin toimivan luotettavasti ja tehokkaasti koko lataustapahtuman ajan. Tämä kertoo MCS-latausstandardin vankkuudesta ja maturiteetista. Tapahtuma osoitti selvästi, että MCS ei ole enää kehitteillä oleva konsepti, vaan täysin toimiva ja suorituskykyinen ratkaisu hyötyajoneuvojen lataamiseen.”

Henrik Engdahl, Volvo Trucksin Electromobility Business Development Manager totesi: ”Olemme erittäin iloisia Alfredsson Transportin sitoutumisesta kestävään liikenteeseen ja jatkuviin investointeihin uusimpaan teknologiaan. Heidän aloitteensa rakentaa tällainen latausasema yksityisenä yrityksenä on todella vaikuttava. Kokoamalla yhteen useita kuorma-autojen ja raskaan kaluston valmistajia Kempower on luonut harvinaisen tilaisuuden osoittaa, että MCS-teknologia on nopeasti kypsymässä. Pitkän toimintamatkan Volvo FH -kuorma-autojen latausnopeuden kasvun ja parantuneen akkukapasiteetin ansiosta olen varma, että tulevaisuudessa näemme teillä paljon enemmän sähköisiä kuljetuksia.”

Edunvalvontaa ja yhteistyötä tarvitaan

Megawattilatauksen tulevaisuutta käsittelevässä paneelissa panelistit TRATON SE/AB:n Joakim Gimholt, Volvo Trucksin Henrik Engdahl, Circle K Ruotsin Lennart Olsson, Senior Manager Pricing & eMobility Heavy Transportation, sekä International Council of Clean Transportin Senior Researcher, Heavy-duty Vehicles Hussein Basma keskustelivat MCS-latauksen käyttöönoton mahdollisuuksista ja haasteista.

Kaikki olivat samanmielisiä siitä, että sähkökuorma-autot tarvitsevat MCS-teknologiaa, samoin kuin sen käyttöönoton esteistä. Rajallinen sähköverkkokapasiteetti on yksi suurimmista haasteista siirryttäessä etelään Pohjois-Euroopasta, jossa MCS-latureiden asennukset ovat viime aikoina lisääntyneet erityisesti Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa.

Siirtyminen MCS-järjestelmään tapahtuu vaiheittain, joten sekä CCS- että MCS-järjestelmiä tarvitaan optimaalisen joustavuuden varmistamiseksi latauspiste- ja logistiikkaoperaattoreille.

Päästövähennysten nopeuttaminen raskaan kaluston sähköistämisellä ja siirtymällä pois dieselkäyttöisistä ajoneuvoista edellyttää, että päätöksentekijät huomioivat sähköverkon saatavuuden lainsäädännössä. Myös tukia ja kannustimia tarvitaan vauhdittamaan sähköajoneuvojen ja latausinfrastruktuurin hankintaa. Yhteistyö energia-alan kanssa auttaa etsimään ratkaisuja kestävän energian saatavuudelle ja älykkäälle energianhallinnalle.

Parhaiden käytäntöjen jakaminen mainittiin avaintekijäksi kehityksen viemisessä eteenpäin, mikä alleviivasi tapahtuman merkitystä.

2026 on MCS:n vuosi

Antti Vuola mukaan megawattilataus etenee vauhdilla vuonna 2026, jolloin uusia kaupallisia asennuksia otetaan käyttöön.

”Kuljetusala on ollut MCS-tekniikan varhainen omaksuja kehittämällä siihen soveltuvia kuorma-autoja. Nyt myös muut toimialat, erityisesti materiaalinkäsittely ja logistiikka satamissa seuraavat trendiä etsiessään vaihtoehtoja fossiilisten päästöjen vähentämiseksi”, sanoo Vuola.

MCS:n käyttöönotto etenee myös muilla alueilla Euroopan ulkopuolella, esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa Kempower toimittaa MCS-infrastruktuurin maan suurimpaan verkkoon kytkettyyn MCS-kohteeseen, EV Realty -yhtiön kuorma-autovarikolle, jota rakennetaan parhaillaan San Bernardinossa Kaliforniassa.

Teknologioiden kehittyessä yhteistyö pysyy avainasemassa megawattilataamisen täyden potentiaalin hyödyntämiseksi raskaan kaluston sähköistämisen edistämiseksi.

"Haluamme kiittää kaikkia osallistujia erinomaisesta panoksesta tapahtuman onnistumiseksi. Jatketaan hyvää yhteistyötä muutoksessa kohti MCS:ää", sanoo Vuola.

Lehdistökontakti

Sari Hörkkö, viestintäpäällikkö, Kempower

sari.horkko@kempower.com

+358 29 0021900





Kempower lyhyesti

Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimmat EV-latausratkaisut kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleistamme ja komponenteistamme on paikallista alkuperää. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikenteen alueisiin sähköautoista, kuorma-autoista ja busseista koneisiin ja merenkulkuun. Modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmämme ja maailmanluokan ohjelmistomme on suunniteltu sähköautojen kuljettajille sähköautojen kuljettajien toimesta, mikä mahdollistaa parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme ympäri maailmaa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. kempower.com